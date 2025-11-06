ELEGOO présentera à Formnext 2025 ses dernières réalisations pour créer son propre écosystème d'impression 3D

SHENZHEN, Chine, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente mondiale, a le plaisir de participer à Formnext 2025 du 18 au 21 novembre et est prête à présenter ses dernières réalisations dans la création de l'écosystème d'impression 3D ELEGOO, qui est dirigé par une solide gamme d'imprimantes 3D, dont deux futures offres : Centauri Carbon 2 et Jupiter 2. Outre les produits phares, ELEGOO présentera également son application de commande à distance ELEGOO Matrix, une nouvelle plateforme de modélisation 3D Nexprint et la série de filaments renforcés par des fibres.

ELEGOO Invites You to Formnext 2025

« Nous sommes honorés de présenter l'ensemble de nos réalisations en tant qu'écosystème d'impression 3D pour le 10ᵉ anniversaire d'ELEGOO », déclare Kevin Wang, cofondateur et vice-président d'ELEGOO. « La décennie passée a été un voyage exceptionnel au cours duquel nous avons relié les éléments clés pour réaliser une croissance rapide, et l'avenir s'annonce des plus encourageants ! »

ELEGOO présentera en première mondiale Centauri Carbon 2, une imprimante 3D FDM de bureau dotée d'un système d'impression multicolore associé à la reconnaissance RFID pour une identification instantanée du filament et une sauvegarde automatique du filament. Elle est conçue pour transformer une créativité débordante en une réalité instantanée.

L'entreprise présentera également le fleuron de la résine de nouvelle génération, la Jupiter 2, une machine de qualité professionnelle dotée d'un écran LCD 16K de 14 pouces, d'un volume de construction de 302×162×300 mm et d'une résolution XY de 20×26 μm pour une impression à grande échelle ultra-détaillée. Elle rationalise la productivité au niveau industriel pour les créateurs à la recherche d'une précision et d'une efficacité exceptionnelles. La gamme complète d'imprimantes comprend les séries Centauri, Mars 5, Saturn 4 et sa plus grande imprimante, OrangeStorm Giga.

En outre, ELEGOO présentera sa toute nouvelle plateforme de création, Nexprint, où les utilisateurs du monde entier peuvent se connecter et partager des modèles 3D originaux. Elle est soutenue par un fonds de création d'un million de dollars destiné à récompenser les conceptions innovantes. Les visiteurs peuvent également découvrir l'application ELEGOO Matrix APP, qui permet aux utilisateurs de gérer et de contrôler à distance les imprimantes 3D. Les séries de filaments renforcés par des fibres, notamment PETG-CF, PETG-GF et PAHT-CF, seront également présentées au salon. Elles sont toutes conçues pour une impression 3D FDM plus résistante, plus intelligente et plus polyvalente.

Des réductions exclusives à l'événement et des cadeaux spéciaux seront également proposés. Notre équipe sera présente pour discuter de l'innovation des produits, des futurs partenariats et des opportunités de distribution.

Date : 18 au 21 novembre 2025

Lieu : Centre d'exposition Messe Frankfurt

Stand : Hall 12.1-E01

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, Elegoo est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu à ce jour des millions de produits dans plus de 100 pays et régions. En 2024, le chiffre d'affaires total d'Elegoo a dépassé les 220 millions USD, et l'entreprise compte plus de 1 000 employés et près de 30 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, Elegoo fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

