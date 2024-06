ELFBAR erhält weltweit mehrere prestigeträchtige Designpreise

LONDON, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die führende globale Vaping-Marke ELFBAR gab heute bekannt, dass sie für ihre unvergleichlichen kreativen Material- und Markendesigns mehrere weltbekannte Auszeichnungen erhalten hat.

Jahrestag und festliche Feier

Poster from ELFBAR’s Summer Call Campaign ELFBAR’s Christmas Carnival Party Gift Box

Im Jahr 2024 feierte ELFBAR sein fünfjähriges Bestehen und wurde sowohl vom American Good Design als auch vom French Design Award mit Gold für sein Gesamtkonzept im Kommunikationsdesign ausgezeichnet.

Die Preise wurden als Antwort auf ein spezielles Souvenirpaket für die Jubiläumsfeier verliehen. In dem Paket sind Vaping-Produkte wie ELFBAR 600V2 und ELFA PRO sowie Peripherieprodukte der Marke wie Wasserflaschen und Becher enthalten.

Das Bundle zeichnet sich durch ein unverwechselbares Design in ELFBARs charakteristischem Lila aus. Der Text "⑤th ANNIVERSARY", der in einer Free-Style-Schriftart wiedergegeben wird, ist nahtlos in ein "High Five"-Zeichen integriert, das die gemeinsame Reise von ELFBAR und seinen erwachsenen Nutzern weltweit symbolisiert.

Den beiden Auszeichnungen vorausgegangen waren der French Design Award für das Design von ELFBARs Summer Call und die Christmas Carnival Party Gift Box, die von der Jury mit Gold im Bereich Kommunikationsdesign ausgezeichnet wurden.

Die Entwürfe entstanden zu einer Zeit, als ELFBAR im Rahmen der Kampagne Summer Call" in ganz Europa eine Reihe von Veranstaltungen zur Kundenbindung veranstaltete, darunter Musikfestivals, Partys und Pop-up-Events.

Das Key Visual der Kampagne zeigt einen dunklen Hintergrund mit verträumten Seifenblasen, die Freiheit, Ausgelassenheit und Fantasie symbolisieren. Die mit Neonfarben und kreativen Mustern aufgepeppten Entwürfe zeichnen sich durch einen fließenden und dynamischen Stil aus, der den Spaß und die Lebendigkeit der Sommersaison einfängt.

In der Weihnachtssaison 2022 hat ELFBAR eine Weihnachts-Karnevals-Party-Geschenkbox mit festlich gestalteten Vaping- und Peripherieprodukten eingeführt. Auf der roten Geschenkverpackung war ein Haus abgebildet, und als man sie öffnete, sah man eine warme Szene von Freunden, die gemeinsam mit Luftballons, Fahnen und Champagner feierten. Dieses gemütliche und festliche Design strotzt nur so vor Wärme und Freude über die Weihnachtsgrüße.

Ikonische Ausstellungs- und Ladengestaltung

ELFBAR ist in der Branche für die Gestaltung von Messeständen und Ladengeschäften bekannt.

Die Fähigkeiten der Marke wurden auf der World Vape Show, die am 14. Juni 2024 in Dubai zu Ende ging, gut präsentiert. Der Stand der Marke spiegelte ein Schachbrett wider, integrierte Schach-Elemente in den Produkt-Showroom und vermittelte die Identität der Marke als "A GOOD PLAYER" in der Branche.

Die Designphilosophie von ELFBAR wurde auch an einem gemeinsamen Stand mit LOST MARY auf der Vapitaly 2023 präsentiert und mit einem Silberpreis bei den Muse Design Awards 2023 ausgezeichnet. Der Stand zeichnete sich durch einen Hintergrund mit Farbverläufen und eine gewellte Decke aus, die eine lebendige Palette von Farben präsentierte und ein dynamisches Gefühl des Fließens erzeugte, das das angenehme Markenerlebnis perfekt widerspiegelt.

Die Marke hat auch zahlreiche Designpreise für ihre Ladengestaltung und Ausstellungsstände erhalten. Diese Designs zeigen das charakteristische Lila von ELFBAR vor einem grauen Hintergrund und präsentieren die Produkte sorgfältig, um den Besuchern einen ansprechenden und unvergesslichen ersten Eindruck der Marke zu vermitteln.

Informationen zu ELFBAR

ELFBAR ist ein Pionier in der globalen Vaping-Industrie. Seit der Gründung im Jahr 2018 hat das Unternehmen neue Wege beschritten, indem es mit seiner breiten Produktpalette zur Schadensminimierung eine vielfältige Erfahrung bietet.

ELFBAR bleibt der Einhaltung von Vorschriften, der Verhinderung des Zugangs von Jugendlichen und dem nachhaltigen Wachstum verpflichtet und übernimmt damit die Verantwortung für eine führende Marke, die von Millionen erwachsenen Anwendenden weltweit bevorzugt und empfohlen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter elfbar.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446195/Poster_ELFBAR_s_Summer_Call_Campaign.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446196/ELFBAR_s_Christmas_Carnival_Party_Gift_Box.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg