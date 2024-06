ELFBAR ottiene molti riconoscimenti prestigiosi per il design in tutto il mondo

LONDRA, 26 giugno 2024 /PRNewswire/ -- ELFBAR, il marchio leader mondiale nel settore dello svapo, oggi ha annunciato di aver vinto numerosi premi di prestigio mondiale per il suo materiale creativo e il design delle risorse del marchio, di livello impareggiabile.

Un anniversario e le celebrazioni per festeggiarlo

Poster from ELFBAR’s Summer Call Campaign ELFBAR’s Christmas Carnival Party Gift Box

Nel 2024, ELFBAR ha celebrato il suo quinto anniversario con particolare successo, aggiudicandosi primi premi per il suo concept generale nell'ambito del design della comunicazione sia dall'American Good Design che dal French Design Award.

I premi sono stati conquistati grazie a uno speciale pacchetto ricordo per celebrare l'anniversario. Il bundle comprende prodotti per lo svapo, come ELFBAR 600V2 ed ELFA PRO, oltre ai prodotti periferici del marchio quali borracce per l'acqua e mug.

Il pacchetto presenta un'immagine distintiva nel colore viola caratteristico di ELFBAR. Il testo "⑤th ANNIVERSARY", in bella grafia, è perfettamente integrato con l'immagine del "batti cinque" che simboleggia il viaggio condiviso da ELFBAR con gli utenti adulti in tutto il mondo.

I due premi sono stati preceduti dal French Design Award assegnato al design di "Summer Call" e della confezione-regalo natalizia 'Carnival' di ELFBAR, a cui la giuria ha assegnato i primi premi per il design della comunicazione.

Si tratta di progetti creati da ELFBAR in concomitanza con l'organizzazione di numerosi eventi finalizzati al coinvolgimento dei clienti, come festival musicali, feste ed eventi pop-up, nell'ambito della campagna "Summer Call" in tutta Europa.

Il key visual della campagna propone uno sfondo scuro ornato da bolle da sogno che simboleggiano libertà, esuberanza e fantasia. Arricchiti da colori fluo ed elementi creativi, questi design richiamano uno stile ondeggiante e dinamico che incorpora il divertimento e la vivacità della stagione estiva.

Durante il periodo delle feste 2022, ELFBAR ha lanciato la confezione-regalo natalizia "Carnival" con prodotti per lo svapo e periferici a tema. La confezione-regalo rossa raffigurava una casa e, una volta aperta, rivelava una calda scena di amici che festeggiavano tutti insieme con palloncini, bandierine e champagne. Questo design accogliente e festoso era colmo del calore e della gioia per gli auguri natalizi.

Design iconici per spazi espositivi e punti vendita

ELFBAR è nota nel settore per il design degli stand espositivi e dei negozi al dettaglio del marchio.

Queste capacità sono state presentate al meglio in occasione del World Vape Show, che ha chiuso i battenti il 14 giugno 2024 a Dubai, con lo stand del marchio che richiamava una scacchiera e integrava elementi di questo gioco nello showroom dei prodotti, per trasmettere al settore la propria identità come "UN BUON GIOCATORE".

Riflettori puntati sulla filosofia del design di ELFBAR anche allo stand di LOST MARY a Vapitaly 2023, evento che ha fruttato all'azienda un secondo premio ai Muse Design Awards 2023. Lo stand presentava uno sfondo sfumato e un soffitto ondulato che creavano una vivace gamma cromatica e un dinamico senso del fluire in cui si rifletteva con precisione la piacevole esperienza offerta dal marchio.

L'azienda ha ottenuto numerosi riconoscimenti di design anche per l'aspetto visivo dei suoi punti vendita e stand espositivi. Si tratta di un design che pone in primo piano il caratteristico viola ELFBAR su sfondo grigio e su cui i prodotti si stagliano con precisione, offrendo ai visitatori una prima impressione coinvolgente e indimenticabile del marchio.

