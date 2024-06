ELFBAR remporte plusieurs prix de design prestigieux dans le monde entier

LONDRES, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de vapotage ELFBAR a annoncé aujourd'hui qu'elle avait remporté plusieurs prix de renommée mondiale pour son matériel créatif hors pair et ses conceptions d'actifs de marque.

Anniversaire et célébration festive

Poster from ELFBAR’s Summer Call Campaign ELFBAR’s Christmas Carnival Party Gift Box

En 2024, ELFBAR a célébré son cinquième anniversaire avec distinction, en remportant le prix d'or pour son concept global de design de communication à la fois au American Good Design et au French Design Award.

Les prix ont été décernés en réponse à une pochette souvenir spéciale pour la célébration de l'anniversaire. Les produits de vapotage tels que l'ELFBAR 600V2 et l'ELFA PRO, ainsi que les produits périphériques de la marque, notamment les bouteilles d'eau et les tasses, sont inclus dans le paquet.

Le bundle présente un visuel distinctif dans le violet caractéristique d'ELFBAR. Le texte "⑤th ANNIVERSARY", rendu dans une police de style libre, est parfaitement intégré à un signe "high five", symbolisant le voyage qu'ELFBAR a partagé avec ses utilisateurs adultes dans le monde entier.

Ces deux prix ont été précédés par le prix du design français , décerné au design Summer Call et au Christmas Carnival Party Gift Box d'ELFBAR, que le jury a récompensés par des prix d'or dans le domaine du design de communication.

Les dessins ont été créés à un moment où ELFBAR a organisé une série d'événements de participation des clients, notamment des festivals de musique, des fêtes et des événements pop-up, dans le cadre de la campagne "Summer Call" dans toute l'Europe.

Le visuel clé de la campagne présente un fond sombre orné de bulles de rêve, symbolisant la liberté, l'exubérance et la fantaisie. Rehaussés par des couleurs néon et des motifs créatifs, les dessins adoptent un style flottant et dynamique, capturant le plaisir et la vivacité de la saison estivale.

Pendant la période de Noël 2022, ELFBAR a lancé un coffret cadeau "Christmas Carnival Party" comprenant des produits de vapotage et des produits périphériques sur le thème de la fête. Le coffret rouge représentait une maison et, en l'ouvrant, il a révélé une scène chaleureuse d'amis fêtant ensemble avec des ballons, des drapeaux et du champagne. Ce design chaleureux et festif est empreint de la chaleur et de la joie des vœux de saison.

Conceptions d'expositions et de magasins emblématiques

ELFBAR est connu dans l'industrie pour la conception de stands d'exposition et de magasins de détail.

Ces capacités ont été bien présentées lors du World Vape Show qui s'est achevé le 14 juin 2024 à Dubaï, où le stand de la marque reflétait un échiquier, intégrant des éléments de jeu d'échecs dans la salle d'exposition des produits, et véhiculant son identité de "BON JOUEUR" dans l'industrie.

La philosophie du design d'ELFBAR a également été mise en avant sur un stand avec LOST MARY à Vapitaly 2023, ce qui lui a valu un prix d'argent aux Muse Design Awards 2023. Le stand présentait une toile de fond dégradée et un plafond ondulé, présentant un éventail de couleurs vibrantes et créant une impression de flux dynamique, reflétant parfaitement l'expérience agréable de la marque.

La marque a également reçu de nombreuses récompenses pour ses visuels de magasins et ses stands d'exposition. Ces dessins mettent en évidence le violet caractéristique d'ELFBAR sur un fond gris et présentent méticuleusement les produits, offrant aux visiteurs une première impression attrayante et mémorable de la marque.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier de l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, elle explore de nouvelles frontières en offrant une expérience diversifiée grâce à sa large gamme de produits de réduction des risques.

ELFBAR reste attaché à la conformité, à la prévention de l'accès des jeunes et à la croissance durable dans le cadre de sa responsabilité inébranlable en tant que marque de premier plan appréciée et référencée par des dizaines de millions d'utilisateurs adultes dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site elfbar.com.

