ELFBAR et LOST MARY redéfinissent le vapotage de nouvelle génération au World Vape Show 2024

Quatre tendances de l'industrie prennent forme avec plus de 20 nouveaux produits

Deux leaders mondiaux mettent en lumière leur contrôle rigoureux de la qualité

Recyclage des produits de vapotage usagés et protection des jeunes améliorée à l'échelle mondiale

LOST MARY, innovateur dans le domaine du vapotage, entre officiellement aux Émirats arabes unis, un marché clé

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- Les principales marques mondiales de vapotage ELFBAR et LOST MARY ont annoncé quatre tendances déterminantes dans le lancement de plus de 20 nouveaux produits au World Vape Show 2024, à Dubaï.

ELFBAR et LOST MARY transcendent le système à usage unique et à dosettes en introduisant des percées dans la technologie d'atomisation, des configurations innovantes, des caractéristiques sensationnelles et une vaste collection de saveurs — les quatre tendances réitérant l'engagement de longue date des deux marques en faveur de l'expérience utilisateur, et pour stimuler l'expansion rapide de l'industrie.

« Nous sommes impatients de partager nos derniers résultats de R&D sur les produits avec des utilisateurs adultes du monde entier, y compris ceux du Moyen-Orient, a déclaré Jacques Xiang Li, porte-parole d'ELFBAR et de LOST MARY.

« Nous avons redoublé d'efforts pour aligner davantage les produits sur le parcours d'abandon des utilisateurs et inspirer la transformation de l'industrie avec de nouvelles idées, a-t-il ajouté.

"Outre les percées en matière de développement de produits et de technologie, ce salon marque également l'arrivée officielle de LOST MARY aux Émirats arabes unis — une étape naturelle après avoir testé les eaux des marchés voisins, écouté les parties prenantes et recueilli des commentaires sur la façon dont nous faisons les choses correctement," a déclaré Lauren Huang, directrice générale des deux marques au Moyen-Orient et en Afrique.

« Les ventes de cigarettes électroniques aux Émirats arabes unis devraient atteindre 68,5 millions de dollars en 2024[1], une opportunité que nous sommes impatients d'explorer avec des partenaires commerciaux, a-t-elle ajouté.

Progrès de l'atomisation

DUAL MESH et TRIPLE MESH — deux technologies d'atomisation de cœur améliorées — sont rapidement évolutives pour s'adapter aux derniers produits ELFBAR et LOST MARY. Ces technologies basées sur Mesh Coil apportent des bouffées de vapeur plus fortes et une durée d'utilisation plus longue, établissant de nouveaux sommets dans la technologie Mesh.

ELFBAR s'aventure dans le système de pod ouvert — une nouvelle catégorie — avec sa série ELFX. Le premier kit de dosettes rechargeables DUAL MESH de l'industrie a la puissance de sortie la plus élevée, à 45 W, permettant aux utilisateurs de profiter de la qualité supérieure d'ELFBAR de manière rechargeable.

ELFBAR GH23000 fait du sport avec le premier TRIPLE MESH de l'industrie, doté d'un trio de bobines liées à trois modes réglables.

ELFBAR FS18000, avec DUAL MESH à l'intérieur, permet deux pièces de maille pour réduire la perte de bobine et doubler la durée de vie globale.

Le formulaire répond aux fonctionnalités

Les deux marques redéfinissent les formes de produits établies en transformant l'inspiration en réalité. Ils améliorent l'expérience utilisateur grâce à un nombre de bouffées plus élevé et à un plus large éventail de saveurs.

ELFBAR EW9000 dispose de deux pièces magnétiques parallèles dans son dernier kit de vapotage — une dosette à usage unique qui peut être remplacée, et une unité de charge attachable de 820 mAh — qui sont magnétiquement connectées pour offrir des performances durables avec jusqu'à 9 000 bouffées en une seule fois.

En outre, LOST MARY présente son premier produit 4 en 1, doté d'un écran interactif, de deux modes de puissance et de quatre dosettes préremplies capables de fournir jusqu'à 3 200 bouffées. Reconnaissant l'importance des arômes pour encourager les fumeurs à changer de mode, cet appareil personnalisable offre la possibilité de choisir parmi quatre arômes différents.

Expérience intelligente

Des fonctionnalités intelligentes et interactives, y compris des écrans plus grands et une puissance de sortie élevée, sont intégrées dans les produits, le tout pour une expérience plus immersive.

LOST MARY MO20000 Pro et OS15000 présentent respectivement le plus grand écran haute définition et le premier écran transparent de l'industrie, montrant les niveaux d'e-liquide et de batterie.

Grande variété de saveurs

LOST MARY possède la plus grande collection de saveurs de l'industrie avec 1 000 échantillons. Les efforts de R&D de la marque ont permis d'explorer de nouveaux ingrédients aromatiques pour répondre à une demande diversifiée.

La qualité compte

Les deux marques positionnent stratégiquement la qualité des produits comme le centre de la R&D.

L'évaluation de la qualité des produits couvre 142 tests sur les e-liquides, 22 sur les aérosols et 65 sur les appareils, tout en explorant de nouveaux matériaux, techniques et ingrédients. Rien qu'en avril 2024, 6 174 tests ont été effectués sur des e-liquides préremplis dans des produits disponibles sur le marché.

Actuellement, plusieurs partenaires de fabrication fiables exploitent plus de 50 lignes entièrement automatisées, ce qui augmente l'efficacité dans un environnement propre et garantit une qualité constante des produits.

« Nous exhortons les adultes à acheter par les canaux officiels et à authentifier les produits, a déclaré Lauren Huang. Les contrefaçons sont endémiques dans la région, et des efforts concertés ont permis de fermer 229 entreprises liées à la contrefaçon dans le monde entier. Nous sommes prêts à faire plus, et nous avons besoin de la participation des consommateurs."

Responsabilité sociale mondiale

GreenAwareness, le programme de recyclage des produits de vapotage d'ELFBAR, prévoit de pénétrer davantage de marchés mondiaux et d'inclure diverses marques.

Ce programme, parmi les premiers du secteur, a commencé au Royaume-Uni. En avril de cette année, près de 2 000 bacs ont été placés et plus de 200 000 vapoteuses jetées, pesant 5 611 kilogrammes, ont été collectées, démontées et traitées de manière responsable.

Pendant ce temps, pour s'assurer que les vapoteuses sont "hors de vue, hors de portée et hors de connaissance" des enfants, le programme gardien "Lighthouse" d'ELFBAR a une conception autoréglementée des produits, de la R&D, du marketing et des ventes.

En juin, le tout premier rapport ESG des marques sera publié, soulignant les mesures responsables prises par les deux marques.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier dans l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, elle explore de nouvelles frontières en offrant une expérience diversifiée avec sa large gamme de produits de réduction des risques.

ELFBAR reste engagé dans la conformité, la prévention de l'accès des jeunes et la croissance durable dans sa responsabilité inébranlable en tant que marque de premier plan appréciée et recommandée par des dizaines de millions d'utilisateurs adultes dans le monde.

À propos de LOST MARY

LOST MARY, innovateur mondial dans le domaine du vapotage, se consacre à la découverte de la valeur du vapotage, à l'établissement des tendances et à l'analyse comparative de la qualité.

Depuis des années, LOST MARY s'affranchit des formes traditionnelles de ses produits, navigue dans des territoires d'innovation inexplorés et apporte la meilleure expérience utilisateur possible grâce à de nouveaux designs, technologies et saveurs.

LOST MARY est désormais présent sur plus de 50 marchés mondiaux, où des dizaines de millions d'utilisateurs adultes préfèrent ses produits. Selon des données de tiers, LOST MARY est l'une des principales marques de vapotage sur de nombreux marchés en termes de notoriété de la marque et de volume des ventes.

À ce jour, la marque possède plus de 200 brevets dans le monde.

