Elife Transfer et Travel Compositor s'allient et dévoilent une plateforme unifiée de transport terrestre

SAN FRANCISCO, 15 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Elife Transfer , un marché mondial de transport terrestre tout-en-un au service de plus de 20 millions de voyageurs dans le monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Travel Compositor, un fournisseur de technologie de voyage de premier plan. Cette collaboration améliore la connectivité du dernier kilomètre et l'offre dynamique pour les détaillants de voyage du monde entier.

Grâce à une nouvelle intégration API lancée début septembre, les détaillants de voyages de Travel Compositor peuvent désormais réserver, gérer et obtenir des devis en temps réel pour les services de transport terrestre d'Elife dans leurs systèmes existants. Cela permet de créer un flux de réservation unifié pour les vols, les hôtels et les transports, ce qui fait de Travel Compositor une solution définitive à guichet unique.

En intégrant de manière transparente le réseau mondial d'Elife, Travel Compositor offre désormais aux voyageurs des transferts fiables dans plus de 182 pays et 20 000 villes. Le service comprend diverses options telles que la location de point à point, la location aller-retour et la location à l'heure, le tout avec une tarification claire et transparente.

Cette intégration améliore le moteur d'emballage dynamique en consolidant l'ensemble de l'itinéraire en une expérience unique et transparente. En supprimant les frictions liées aux réservations de transport séparées, il garantit un trajet porte-à-porte plus fluide, ce qui favorise la fidélisation de la clientèle.

Sayan Datta, vice-président mondial des ventes chez Elife Transfer, a expliqué sa vision de ce partenariat : « Nous sommes ravis de collaborer avec Travel Compositor pour intégrer le réseau complet de transport terrestre d'Elife dans leur plateforme d'emballage dynamique. Cette intégration permet aux partenaires de proposer des trajets complets, de porte à porte, en une seule fois et en toute transparence, ce qui améliore la satisfaction des voyageurs tout en créant de nouvelles opportunités de revenus. »

Manuel Aragones, représentant de Travel Compositor, a ajouté : « Cette intégration améliore notre moteur d'offre dynamique et fournit à nos clients les outils essentiels pour créer des produits de voyage plus compétitifs et plus complets. »

La collaboration entre Elife Group et Travel Compositor représente une avancée significative dans le domaine des solutions intégrées de transport terrestre unifié, offrant plus de commodité et de fiabilité aux voyageurs du monde entier.

À propos d'Elife Transfer

Elife Transfer est un marché de transport terrestre tout-en-un au service de plus de 20 millions de voyageurs dans le monde. Son vaste réseau s'étend sur plus de 20 000 villes dans 182 pays, en partenariat avec plus de 70 000 fournisseurs de flotte et plus de 30 plateformes de covoiturage. Elife Transfer permet aux utilisateurs de comparer et de réserver différents modes de transport via une interface unique, supportée par plus de 50 méthodes de paiement locales. Grâce à des API avancées, des solutions en marque blanche et des solutions SaaS, Elife Transfer alimente des leaders du secteur tels que Booking.com, Amadeus, ETG, Ctrip, CWT, Alipay, Gaode Maps et Traveloka.

www.elifelimo.com

À propos de Travel Compositor

Travel Compositor est une société espagnole spécialisée dans la technologie du voyage et dans les solutions de réservation modulaires pour les agences, les voyagistes, les agences de réservation en ligne, les compagnies de gestion de la destination, les chaînes hôtelières et les offices de tourisme. Sa plateforme intègre 22 moteurs de réservation en une seule interface, ce qui permet aux utilisateurs de faire des devis et de réserver des voyages multi-produits et multi-destinations (vols, hôtels, transferts, activités, assurances, etc.) en une seule session et un seul paiement. Le système prend en charge les opérations multilingues et multidevises, ce qui le rend adaptable aux marchés mondiaux. Travel Compositor propose également une planification d'itinéraires activée par l'IA, des outils de voyage d'entreprise avec contrôle des dépenses et rapports, ainsi qu'une application Last Mile qui permet la vente incitative avant, pendant et après le voyage.

https://travelcompositor.com

