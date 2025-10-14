Elife Transfer y Travel Compositor presentan una plataforma de transporte terrestre unificada

-Elife Transfer y Travel Compositor establecen una alianza y presentan una plataforma de transporte terrestre unificada

SAN FRANCISCO, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Elife Transfer , una plataforma global integral de transporte terrestre que atiende a más de 20 millones de viajeros en todo el mundo, anunció hoy una alianza estratégica con Travel Compositor, proveedor líder de tecnología de viajes. Esta colaboración mejora la conectividad de última milla y la creación de paquetes dinámicos para los minoristas de viajes de todo el mundo.

Gracias a una nueva integración de API lanzada a principios de septiembre, los minoristas de viajes de Travel Compositor ahora pueden reservar, gestionar y obtener presupuestos en tiempo real para los servicios de transporte terrestre de Elife desde sus sistemas existentes. Esto crea un flujo de reserva unificado para vuelos, hoteles y transporte, posicionando a Travel Compositor como la solución integral definitiva.

Al integrarse a la perfección con la red global de Elife, Travel Compositor ahora ofrece a los viajeros traslados confiables en más de 182 países y 20.000 ciudades. El servicio incluye diversas opciones, como traslados de punto a punto, ida y vuelta y alquileres por hora, todos con precios claros y por adelantado.

Esta integración optimiza el motor de paquetes dinámicos al consolidar todo el itinerario en una experiencia única y fluida. Al eliminar la fricción de las reservas de transporte por separado, garantiza un viaje puerta a puerta más fluido que fomenta una mayor fidelización del cliente.

Sayan Datta, vicepresidente global de ventas de Elife Transfer, compartió su perspectiva sobre la alianza: "Estamos encantados de colaborar con Travel Compositor para integrar la completa red de transporte terrestre de Elife en su plataforma de paquetes dinámicos. Esta integración permite a los socios ofrecer viajes completos de puerta a puerta en un flujo continuo, lo que mejora la satisfacción del viajero y genera nuevas oportunidades de ingresos".

Manuel Aragonés, representante de Travel Compositor, añadió: "Esta integración optimiza nuestro motor de paquetes dinámicos y proporciona a nuestros clientes las herramientas esenciales para crear productos de viaje más competitivos y completos".

La colaboración entre Elife Group y Travel Compositor representa un avance significativo en las soluciones integradas de transporte terrestre unificado, ofreciendo mayor comodidad y fiabilidad a los viajeros de todo el mundo.

Acerca de Elife Transfer

Elife Transfer es una plataforma integral de transporte terrestre que atiende a más de 20 millones de viajeros en todo el mundo. Su extensa red abarca más de 20.000 ciudades en 182 países, colaborando con más de 70.000 proveedores de flotas globales y más de 30 plataformas globales de transporte compartido. Elife Transfer permite a los usuarios comparar y reservar diversos medios de transporte a través de una única interfaz, compatible con más de 50 métodos de pago locales. Mediante soluciones avanzadas de API, marca blanca y SaaS, Elife Transfer impulsa a líderes del sector como Booking.com, Amadeus, ETG, Ctrip, CWT, Alipay, Gaode Maps y Traveloka.

www.elifelimo.com

Acerca de Travel Compositor

Travel Compositor es una empresa española de tecnología de viajes especializada en soluciones modulares de reserva para agencias, turoperadores, OTA, DMC, cadenas hoteleras y oficinas de turismo. Su plataforma integra 22 motores de reservas en una única interfaz, lo que permite a los usuarios cotizar y reservar viajes multiproducto y multidestino (vuelos, hoteles, traslados, actividades, seguros y más) en una sola sesión y con un solo pago. El sistema es compatible con operaciones multilingües y multidivisa, lo que lo adapta a los mercados globales. Travel Compositor también ofrece planificación de itinerarios basada en IA, herramientas de viajes corporativos con control de gastos e informes, y una app de última milla que permite realizar ventas adicionales antes, durante y después del viaje.

https://travelcompositor.com