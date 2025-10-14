Elife Transfer und Travel Compositor schließen Allianz und präsentieren einheitliche Plattform für den Bodentransport

SAN FRANCISCO, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Elife Transfer , ein globaler All-in-One-Marktplatz für Bodentransporte, der weltweit über 20 Millionen Reisende bedient, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Travel Compositor, einem führenden Anbieter von Reisetechnologie, bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit verbessert die Last-Mile-Konnektivität und das dynamische Packaging für Reiseveranstalter weltweit.

Dank einer neuen API-Integration, die Anfang September eingeführt wurde, können Reiseveranstalter von Travel Compositor nun innerhalb ihrer bestehenden Systeme sofort Buchungen vornehmen, verwalten und Echtzeit-Angebote für die Bodentransportdienste von Elife abrufen. Dadurch entsteht ein einheitlicher Buchungsablauf für Flüge, Hotels und Transport, wodurch Travel Compositor als umfassende Komplettlösung positioniert wird.

Durch die nahtlose Integration des globalen Netzwerks von Elife bietet Travel Compositor Reisenden nun zuverlässige Transfers in über 182 Ländern und 20.000 Städten. Der Service umfasst verschiedene Optionen wie Punkt-zu-Punkt-, Hin- und Rückfahrten sowie stundenweise Anmietungen, alle mit klaren, im Voraus festgelegten Preisen.

Diese Integration verbessert die dynamische Packaging-Engine, indem sie die gesamte Reiseroute zu einem einzigen, nahtlosen Erlebnis zusammenfasst. Durch die Beseitigung der Reibungsverluste bei separaten Transportbuchungen wird eine unkomplizierte Reise von Tür zu Tür gewährleistet, was zu einer höheren Kundentreue führt.

Sayan Datta, globaler Vizepräsident für Vertrieb bei Elife Transfer, äußerte sich wie folgt zu der Partnerschaft: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Travel Compositor, um das umfassende Bodentransportnetzwerk von Elife in die dynamische Packaging-Plattform des Unternehmens zu integrieren. Diese Integration ermöglicht es Partnern, komplette Reisen von Tür zu Tür in einem nahtlosen Ablauf anzubieten, was die Zufriedenheit der Reisenden erhöht und gleichzeitig neue Umsatzmöglichkeiten eröffnet."

Manuel Aragones, Vertreter von Travel Compositor, fügte hinzu: „Diese Integration verbessert unsere dynamische Packaging-Engine und bietet unseren Kunden die notwendigen Tools, um wettbewerbsfähigere und umfassendere Reiseprodukte zu entwickeln."

Die Zusammenarbeit zwischen der Elife Group und Travel Compositor stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich integrierter, einheitlicher Bodentransportlösungen dar und bietet Reisenden weltweit mehr Komfort und Zuverlässigkeit.

Informationen zu Elife Transfer

Elife Transfer ist ein All-in-One-Marktplatz für Bodentransporte, der weltweit über 20 Millionen Reisende bedient. Sein umfangreiches Netzwerk erstreckt sich über mehr als 20.000 Städte in 182 Ländern und umfasst Partnerschaften mit über 70.000 globalen Flottenanbietern und mehr als 30 globalen Fahrdienstplattformen. Elife Transfer ermöglicht es den Nutzern, verschiedene Verkehrsmittel über eine einzige Schnittstelle zu vergleichen und zu buchen, wobei mehr als 50 lokale Zahlungsarten unterstützt werden. Durch fortschrittliche API-, White-Label- und SaaS-Lösungen unterstützt Elife Transfer Branchenführer wie Booking.com, Amadeus, ETG, Ctrip, CWT, Alipay, Gaode Maps und Traveloka.

www.elifelimo.com

Informationen zu Travel Compositor

Travel Compositor ist ein in Spanien ansässiges Reisetechnologieunternehmen, das sich auf modulare Buchungslösungen für Agenturen, Reiseveranstalter, OTAs, DMCs, Hotelketten und Tourismusverbände spezialisiert hat. Die Plattform des Unternehmens integriert 22 Buchungsmaschinen in einer einzigen Schnittstelle, sodass Nutzer in einer einzigen Sitzung und mit einer einzigen Zahlung Angebote für Reisen mit mehreren Produkten und Zielen — Flüge, Hotels, Transfers, Aktivitäten, Versicherungen und mehr — einholen und buchen können. Das System unterstützt mehrsprachige Operationen und verschiedene Währungen, wodurch es für globale Märkte geeignet ist. Travel Compositor bietet außerdem KI-gestützte Reiseplanung, Tools für Geschäftsreisen mit Kostenkontrolle und Berichterstellung sowie eine Last-Mile-App, die Upselling vor, während und nach der Reise ermöglicht.

https://travelcompositor.com

