EliTe Solar errichtet 8-GW-Solarproduktionszentrum in Ägypten

SINGAPUR, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- EliTe Solar, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Solarproduktionslösungen, hat nach Gesprächen mit dem ägyptischen Premierminister und dem Vorsitzenden der Sonderwirtschaftszone Suez eine Investition zur Errichtung eines 8-GW-Solarproduktionszentrums in der Sonderwirtschaftszone Suez in Ägypten angekündigt. Dieses Großprojekt, das eine bedeutende Expansion in den Nahen Osten darstellt, wird den wachsenden Bedarf an erneuerbaren Energien in der Region decken und einen Beitrag zu Ägyptens sauberer Energiezukunft leisten.

Die neue Anlage wird die Produktion von hocheffizienten Solarzellen und die Modulmontage sicherstellen. Ein erheblicher Teil der Produktion wird in die wichtigsten Märkte, einschließlich der Vereinigten Staaten, exportiert werden, wodurch EliTe Solar zu einem wichtigen Akteur in der internationalen Solarlieferkette wird.

Die Investition im Wert von über 150 Millionen Dollar wird 78.000 Quadratmeter umfassen und in zwei Phasen abgeschlossen werden. In der ersten Phase, die bis September 2025 abgeschlossen sein soll, wird eine 2-GW-Solarzellenproduktionslinie errichtet. Bei vollem Betrieb soll die Anlage einen Jahresumsatz von über 190 Millionen US-Dollar erwirtschaften und damit die Präsenz von EliTe Solar im Nahen Osten weiter stärken.

„Dieses Unternehmen wird Ägypten als zentrales Drehkreuz für die Photovoltaik-Produktion im Nahen Osten und Nordafrika positionieren", so Derek Liu, Vorsitzender von EliTe Solar. „Mit einer geplanten Gesamtproduktionskapazität von 8 GW führen wir eine Solartechnologie ein, die die lokalen Lieferketten und Produktionsstandards revolutioniert."

Der Standort des Drehkreuzes in der Sonderwirtschaftszone Suez bietet einen strategischen Zugang zu inländischen und internationalen Märkten, darunter Nordamerika, Europa und Afrika. Es wird erwartet, dass durch die Entwicklung Tausende von Arbeitsplätzen vor Ort geschaffen werden und die Exportfähigkeit Ägyptens erheblich gesteigert wird, was dem Ziel des Landes entspricht, eine regionale Führungsrolle im Bereich der erneuerbaren Energien zu übernehmen.

Diese neue Anlage wird die bestehenden Produktionsstätten von EliTe Solar in Indonesien und Vietnam ergänzen und das globale Liefernetzwerk weiter stärken. Als BNEF Tier 1 Solartechnologieanbieter ist EliTe Solar weiterhin führend in der Entwicklung von nachhaltigen und effizienten Solarenergielösungen.

Das Projekt unterstreicht das Engagement von EliTe Solar, den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energien zu unterstützen und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach Solarstrom im Nahen Osten und darüber hinaus zu decken.

Informationen EliTe Solar:

EliTe Solar wurde 2005 gegründet und ist ein führender Anbieter von Photovoltaikmodulen und intelligenten Energielösungen, der weltweit mehr als 10 GW an Solarmodulen geliefert hat. EliTe Solar mit Hauptsitz in Singapur und Produktionsstätten in Indonesien und Vietnam bietet innovative Solartechnologien und Finanzlösungen für Energieversorger, Gewerbe- und Industriekunden weltweit. Entdecken Sie mehr unter elite-solar.com.