EliTe Solar va établir un centre de fabrication solaire de 8 GW en Égypte

SINGAPOUR, 10 septembre 2024 /PRNewswire/-- EliTe Solar, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de fabrication solaire, a annoncé un investissement visant à établir un centre de fabrication solaire de 8 GW dans la zone économique spéciale de Suez en Égypte, à la suite de discussions avec le Premier ministre égyptien et le président de la zone économique spéciale de Suez. Ce projet d'envergure, qui marque une expansion significative au Moyen-Orient, répondra à la demande croissante d'énergie renouvelable dans la région et contribuera à l'avenir de l'Égypte en matière d'énergie propre.

La nouvelle installation assurera la production de cellules solaires à haut rendement et l'assemblage de modules. Une part importante de la production sera exportée vers des marchés clés, notamment les États-Unis, ce qui permettra à EliTe Solar de se positionner comme un acteur essentiel de la chaîne internationale d'approvisionnement en énergie solaire.

L'investissement, évalué à plus de 150 millions de dollars, couvrira 78 000 mètres carrés et sera réalisé en deux phases. La première phase, qui devrait s'achever en septembre 2025, permettra de mettre en place une ligne de production de cellules solaires d'une capacité de 2 GW. Une fois pleinement opérationnelle, l'installation devrait générer un chiffre d'affaires annuel de plus de 190 millions de dollars, renforçant ainsi la présence d'EliTe Solar au Moyen-Orient.

« Cette entreprise fera de l'Égypte une plaque tournante de la fabrication de cellules photovoltaïques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », a déclaré Derek Liu, président d'EliTe Solar. « Avec une capacité de production totale prévue de 8 GW, nous introduisons la technologie solaire pour révolutionner les chaînes d'approvisionnement et les normes de fabrication locales. »

L'emplacement du centre dans la zone économique spéciale de Suez offre un accès stratégique aux marchés nationaux et internationaux, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Ce projet devrait créer des milliers d'emplois locaux et renforcer considérablement les capacités d'exportation de l'Égypte, conformément à l'objectif du pays de devenir un leader régional dans le domaine des énergies renouvelables.

Cette nouvelle installation viendra compléter les bases de production existantes d'EliTe Solar en Indonésie et au Viêt Nam, renforçant ainsi son réseau d'approvisionnement mondial. En tant que fournisseur de technologie solaire de niveau 1 du BNEF, EliTe Solar continue d'être à la pointe du développement de solutions d'énergie solaire écologiques et efficaces.

Ce projet souligne l'engagement d'EliTe Solar à soutenir la transition mondiale vers les énergies renouvelables tout en répondant à la demande croissante d'énergie solaire au Moyen-Orient et au-delà.

À propos d' EliTe Solar :

EliTe Solar, fondée en 2005, est un fournisseur de premier plan de modules photovoltaïques et de solutions énergétiques intelligentes, avec plus de 10 GW de modules solaires livrés dans le monde. Basé à Singapour, avec des sites de production en Indonésie et au Vietnam, EliTe Solar propose des technologies solaires innovantes et des solutions financières pour les services publics, les clients commerciaux et industriels dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site elite-solar.com.