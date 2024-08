EliTe Solar Inc. ernennt Arndt E. Lutz zum neuen CEO

PLEASANTON, Kalifornien, 1. August 2024 /PRNewswire/ -- EliTe Solar Inc., ein weltweit führender Solarhersteller, freut sich, die Ernennung von Arndt E. Lutz zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien bringt Herr Lutz eine Fülle von Fachwissen im Bereich der Photovoltaik (PV) zu EliTe Solar.

Herr Lutz verfügt über einen umfangreichen Erfahrungsschatz mit wichtigen Führungspositionen und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und Innovation in der Branche der erneuerbaren Energien. Zuletzt war er mehrere Jahre in leitenden Positionen im „grünen" Wasserstoffgeschäft tätig, unter anderem bei Nel Hydrogen und New Fortress Energy. Darüber hinaus hatte er wichtige Funktionen bei der REC Group und Scatec Solar inne, wo er den Modulvertrieb in den Vereinigten Staaten sowie die Entwicklung von Großprojekten und den Projektvertrieb leitete.

Als CEO von EliTe Solar Inc. wird Herr Lutz die Initiativen des Unternehmens in den Vereinigten Staaten beaufsichtigen, einschließlich der Expansion in die Zellfertigung, die Öffentlichkeitsarbeit leiten, die Finanzierungsbemühungen führen und die Vertriebsinitiativen unterstützen. Darüber hinaus wird er die strategischen Expansionsprojekte des Unternehmens im Nahen Osten und in Europa unterstützen, einschließlich der Entwicklung von Downstream-Projekten in diesen Regionen.

„Ich fühle mich geehrt, bei EliTe Solar einzusteigen und dieses hoch engagierte Team zu leiten", sagte Lutz. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen zu nutzen, um die Mission von EliTe Solar voranzutreiben, innovative und nachhaltige Solarlösungen für unsere Kunden anzubieten."

Alex Chen, Geschäftsführer von EliTe Solar Inc. erklärte: „Arndt und ich arbeiten seit 2016 zusammen, und ich habe großen Respekt vor seiner Expertise und Vision in der Solarbranche. Seine umfassende Erfahrung und sein innovativer Ansatz werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir das Wachstum und die Nachhaltigkeit bei EliTe Solar weiter vorantreiben."

EliTe Solar Inc. hat es sich zur Aufgabe gemacht, robuste, nachhaltige Solarlösungen zu liefern, um die wachsende Nachfrage nach sauberer Energie zu decken. Unter der Leitung von Herrn Lutz will das Unternehmen sein Produktangebot erweitern, seine Fertigungskapazitäten verbessern und seine Position auf dem US-amerikanischen und globalen Solarmarkt stärken. EliTe Solar hat sich der Bereitstellung innovativer und effizienter Solarenergiesysteme für Versorgungsunternehmen, Gewerbe- und Industriekunden verschrieben.

Informationen zu EliTe Solar

EliTe Solar wurde 2005 gegründet und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz von weltweit über 10 GW an installierten Solarmodulen verweisen. Als führender Anbieter von Photovoltaik-Modulen und intelligenten Energielösungen bietet EliTe Solar optimierte Solarlösungen für Energieversorger, Gewerbe- und Industriekunden weltweit. Durch maßgeschneiderte, kontinuierliche Innovationen im Bereich der Solartechnologien und Finanzierungslösungen liefert EliTe Solar intelligente Energielösungen, die den Wert maximieren und das Risiko minimieren, während die Stromgestehungskosten (LCOE) optimiert werden. EliTe Solar hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Produktionsstätten in Vietnam und Indonesien. Das Unternehmen setzt sich für Nachhaltigkeit und hervorragende Leistungen bei der Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Solarlösungen ein. Weitere Informationen über unser Angebot finden Sie unter elite-solar.com.