EliTe Solar Inc. nomme Arndt E. Lutz au poste de PDG

PLEASANTON, Californie, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- EliTe Solar Inc, l'un des principaux fabricants mondiaux de panneaux solaires, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Arndt E. Lutz en tant que nouveau directeur général, avec effet immédiat. Avec plus de vingt ans d'expérience dans le secteur des énergies renouvelables, M. Lutz apporte à EliTe Solar une grande expertise dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque (PV).

La vaste expérience de M. Lutz comprend des rôles de direction clés et une expérience éprouvée dans la stimulation de la croissance et de l'innovation dans l'industrie des énergies renouvelables. Plus récemment, il a passé plusieurs années à des postes de direction dans le secteur de l'hydrogène « vert », travaillant pour Nel Hydrogen et New Fortress Energy. Il a également occupé des postes importants chez REC Group et Scatec Solar, où il a supervisé les ventes de modules aux États-Unis et les activités de développement et de vente de projets à grande échelle.

En tant que PDG d'EliTe Solar Inc, M. Lutz supervisera les initiatives de la société aux États-Unis, notamment l'expansion de la fabrication de cellules, gérera les relations publiques, dirigera les efforts de financement et soutiendra les initiatives de vente. En outre, il soutiendra les projets d'expansion stratégique de la société au Moyen-Orient et en Europe, y compris les activités de développement de projets en aval dans ces régions.

« Je suis honoré de rejoindre EliTe Solar et de diriger cette équipe très dévouée », a déclaré M. Lutz. « Je suis impatient de mettre mon expérience au service de la mission d'EliTe Solar, qui consiste à fournir des solutions solaires innovantes et durables à nos clients. »

Alex Chen, directeur général d'EliTe Solar Inc, a déclaré : « Arndt et moi travaillons ensemble depuis 2016, et j'ai un immense respect pour son expertise et sa vision dans l'industrie solaire. Sa vaste expérience et son approche innovante seront inestimables pour la poursuite de la croissance et de la durabilité d'EliTe Solar ».

EliTe Solar Inc. se consacre à la fourniture de solutions solaires robustes et durables pour répondre à la demande croissante d'énergie propre. Sous la direction de M. Lutz, l'entreprise a pour objectif d'élargir sa gamme de produits, d'améliorer ses capacités de production et de renforcer sa position sur le marché américain et mondial de l'énergie solaire. EliTe Solar s'engage à fournir des systèmes d'énergie solaire innovants et efficaces pour les clients des services publics, commerciaux et industriels.

À propos d'EliTe Solar

EliTe Solar, créée en 2005, a fait ses preuves en livrant plus de 10 GW de modules solaires à l'échelle mondiale. En tant que premier fournisseur de modules photovoltaïques et de solutions énergétiques intelligentes, EliTe Solar propose des solutions solaires optimisées aux services publics, aux entreprises et aux clients industriels du monde entier. Grâce à une innovation continue personnalisée dans les technologies solaires et les solutions de financement, EliTe Solar fournit des solutions énergétiques intelligentes qui maximisent la valeur et réduisent les risques tout en optimisant le coût de l'énergie Levelized Cost of Energy (LCOE). Basée à Singapour et disposant d'installations de production au Viêt Nam et sur le site en Indonésie, EliTe Solar s'engage en faveur de la durabilité et de l'excellence dans la fourniture de solutions solaires fiables et efficaces. Découvrez nos offres sur elite-solar.com.