EliTe Solar Inc. ernennt Frank Faller zum neuen Chief Technology Officer (CTO)

PLEASANTON, Kalifornien, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- EliTe Solar Inc., ein weltweit führender Anbieter von Photovoltaik-Modulen und Energielösungen, gibt mit Stolz die Ernennung von Frank Faller zum neuen Chief Technology Officer (CTO) des Unternehmens bekannt. Faller kommt mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Photovoltaik-Industrie zu EliTe Solar und deckt dabei verschiedene Bereiche ab, darunter Forschung, Produktion, Vertrieb, Beschaffung, Geschäftsentwicklung, Management und Beratung.

Als CTO wird Faller alle Aspekte der Technologieentwicklung beaufsichtigen und sich dabei auf die Weiterentwicklung der PV-Technologie von EliTe Solar und die Förderung von Innovationen in allen Produktionsbereichen des Unternehmens konzentrieren. Zu seinen Aufgaben gehören der Aufbau einer Produktionsstätte in den USA, die technische Unterstützung der Vertriebs- und Serviceteams sowie die Förderung von Forschung und Entwicklung für Produktverbesserungen.

Fallers umfassende Erfahrung erstreckt sich über die gesamte PV-Wertschöpfungskette, wobei der Schwerpunkt auf der vorgelagerten Herstellung wichtiger Solarkomponenten wie Wafer, Zellen und Module liegt. Sein Wissen über die Qualität von Solarmodulen, ihre Lebensdauer und neue Speichertechnologien wird EliTe Solar helfen, seine Position als weltweit führendes Unternehmen in der Solarbranche zu behaupten.

„Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase des Unternehmenswachstums zu EliTe Solar zu stoßen", sagte Frank Faller, CTO von EliTe Solar Inc. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens zu verbessern und die Entwicklung von erstklassigen Solarlösungen voranzutreiben, die eine nachhaltige Zukunft ermöglichen."

Zu Fallers akademischen Qualifikationen gehört ein Doktortitel in Physik der Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit dem renommierten Fraunhofer-Institut für Solarenergie (ISE) in Freiburg. Bevor er in die Solarindustrie wechselte, forschte Faller im Bereich der Elementarteilchenphysik und verbrachte einige Zeit am Fermilab bei Chicago und am CERN in der Schweiz.

„Frank Fallers umfangreiches Wissen und seine Führungserfahrung werden eine wichtige Rolle dabei spielen, die technologische Strategie und Innovation von EliTe Solar in die Zukunft zu führen. Seine Führung wird sicherstellen, dass EliTe Solar weiterhin an der Spitze der Branche steht und robuste Lösungen für die globale Energiewende liefert", sagte Arndt Lutz, CEO von EliTe Solar.

Informationen zu EliTe Solar

EliTe Solar wurde 2005 gegründet und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz von weltweit über 10 GW an installierten Solarmodulen verweisen. Als führender Anbieter von Photovoltaik-Modulen und intelligenten Energielösungen bietet EliTe Solar optimierte Solarlösungen für Energieversorger, Gewerbe- und Industriekunden weltweit. Durch maßgeschneiderte, kontinuierliche Innovationen im Bereich der Solartechnologien und Finanzierungslösungen liefert EliTe Solar intelligente Energielösungen, die den Wert maximieren und das Risiko minimieren, während die Stromgestehungskosten (LCOE) optimiert werden. EliTe Solar hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Produktionsstätten in Vietnam, Ägypten und demnächst auch in den USA. Das Unternehmen setzt sich für Nachhaltigkeit und hervorragende Leistungen bei der Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Solarlösungen ein. Erfahren Sie mehr über unsere Angebote unter elite-solar.com.