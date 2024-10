EliTe Solar Inc. nomme Frank Faller au poste de directeur de la technologie

PLEASANTON, Californie, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- EliTe Solar Inc, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules photovoltaïques et de solutions énergétiques, est fier d'annoncer la nomination de Frank Faller en tant que nouveau directeur de la technologie de la société. M. Faller rejoint EliTe Solar avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque (PV), couvrant divers domaines, notamment la recherche, la fabrication, les ventes, l'approvisionnement, le développement commercial, la gestion et le conseil.

En tant que directeur technique, M. Faller supervisera tous les aspects du développement technologique, en se concentrant sur l'avancement de la technologie photovoltaïque d'EliTe Solar et en stimulant l'innovation dans les opérations de fabrication de l'entreprise. Il sera notamment chargé de mettre en place un site de production aux États-Unis, d'apporter un soutien technique aux équipes de vente et de service et de renforcer les efforts de R&D pour améliorer les produits.

La vaste expérience de M. Faller couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie photovoltaïque et plus particulièrement la fabrication en amont de composants solaires essentiels tels que les wafers, les cellules et les modules. Sa connaissance de la qualité des modules solaires, de leur durée de vie et des technologies de stockage émergentes aidera EliTe Solar à maintenir sa position de leader mondial dans l'industrie solaire.

« Je suis ravi de rejoindre EliTe Solar en cette période charnière de la croissance de l'entreprise », a déclaré Frank Faller, directeur de la technologie d'EliTe Solar Inc. « Je suis impatient de mettre à profit mon expérience pour renforcer les capacités technologiques de l'entreprise et stimuler le développement de solutions solaires de classe mondiale pour participer à un avenir durable. »

M. Faller est titulaire d'un doctorat en physique de l'université de Fribourg, en collaboration avec le prestigieux Institut Fraunhofer pour l'énergie solaire (ISE) de Fribourg, en Allemagne. Avant de se lancer dans l'industrie solaire, M. Faller a mené des recherches en physique des particules élémentaires, notamment au Fermilab, près de Chicago et au CERN, en Suisse.

« La richesse des connaissances et l'expérience de Frank Faller en matière de leadership joueront un rôle essentiel dans l'orientation de la stratégie technologique et de l'innovation d'EliTe Solar à l'avenir. Son leadership permettra à EliTe Solar de rester à la pointe de l'industrie et de fournir des solutions robustes pour la transition énergétique mondiale », a déclaré Arndt Lutz, PDG d'EliTe Solar.

À propos d'EliTe Solar

Créée en 2005, EliTe Solar a fait ses preuves en livrant plus de 10 GW de modules solaires à l'échelle mondiale. En tant que premier fournisseur de modules photovoltaïques et de solutions énergétiques intelligentes, EliTe Solar propose des solutions solaires optimisées aux entreprises de services publics, aux entreprises commerciale et aux clients industriels du monde entier. Grâce à une innovation continue personnalisée dans les technologies solaires et les solutions de financement, EliTe Solar fournit des solutions énergétiques intelligentes qui maximisent la valeur et réduisent les risques tout en optimisant le coût de l'énergie Levelized Cost of Energy (LCOE). Basée à Singapour, disposant d'installations de production au Viêt Nam et en Égypte, et d'opérations à venir aux États-Unis, EliTe Solar s'est engagée dans la voie de la durabilité et de l'excellence en fournissant des solutions solaires fiables et efficaces. Découvrez nos offres sur elite-solar.com.