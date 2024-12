EliTe Solar met en service une installation de production de cellules solaires à haut rendement en Indonésie

BATAM, Indonésie, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 4 décembre 2024, EliTe Solar a mis en service avec succès son usine de production de cellules solaires à haut rendement en Indonésie. Cette réalisation représente une étape importante dans l'expansion mondiale d'EliTe Solar et souligne l'engagement de l'entreprise à optimiser le paysage énergétique indonésien, à promouvoir l'adoption d'énergies propres et à favoriser le développement économique et social de la région.

De la vision à la réalité :

La mise en service de cette installation marque une étape importante dans la stratégie mondiale d'EliTe Solar en faveur de l'écologie et de la réduction des émissions de carbone. Ce résultat a été obtenu grâce à une planification méticuleuse, à une collaboration efficace avec le gouvernement indonésien et ses partenaires, et au dévouement de l'équipe de production qualifiée d'EliTe Solar.

Le calendrier du projet témoigne de l'efficacité de la gestion de projet de l'entreprise :

mai 2024 : Le choix du site a été finalisé après une évaluation approfondie.

juin 2024 : Les préparatifs de l'équipement ont commencé, marquant le début de la mise en œuvre.

juillet 2024 : La construction civile a commencé, jetant les bases solides de la réussite.

septembre 2024 : Des équipes spécialisées ont assuré l'installation précise des infrastructures et des équipements de production.

octobre 2024 : L'installation de l'équipement de traitement a commencé, signalant la phase finale.

décembre 2024 : L'installation était pleinement opérationnelle, démontrant le modèle d'exécution "EliTe Speed", signature d'EliTe Solar.

Renforcer la compétitivité mondiale et l'impact local :

Alors que le marché mondial de l'énergie photovoltaïque (PV) poursuit sa croissance rapide, l'installation d'EliTe Solar en Indonésie renforce l'empreinte stratégique mondiale de l'entreprise. Avec le vaste potentiel solaire de l'Indonésie, estimé à 3 294 GW, la nouvelle installation permet non seulement à EliTe Solar de répondre à la demande croissante, mais aussi de soutenir le développement économique local.

Principaux avantages :

Création d'emplois : Générer des opportunités d'emploi significatives et stimuler les niveaux de revenus locaux.

Croissance économique : Attirer les entreprises en amont et en aval pour créer un pôle industriel.

Leadership en matière de développement durable : Favoriser un environnement de production vert et efficace, conforme aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone.

Élargir la portée mondiale : Prochaine installation en Égypte

L'engagement d'EliTe Solar en faveur de la transformation énergétique mondiale se poursuit avec un investissement majeur en Égypte. Le 16 décembre, l'entreprise inaugurera une nouvelle installation dans la zone de coopération économique et commerciale TEDA Suez. Ce projet de 150 millions de dollars, d'une superficie de 78 000 mètres carrés, sera construit en deux phases et vise à stimuler la croissance des énergies renouvelables au Moyen-Orient.

Une vision pour l'avenir :

La mondialisation de l'industrie photovoltaïque s'accélère et EliTe Solar est à l'avant-garde de cette transformation. La mise en service de l'installation indonésienne renforce la compétitivité mondiale de l'entreprise et démontre son engagement à faire progresser la transition énergétique. Avec des investissements stratégiques en Indonésie, en Égypte et ailleurs, EliTe Solar met en place une solide chaîne d'approvisionnement mondiale pour desservir divers marchés.

À l'avenir, EliTe Solar continuera à poursuivre le développement durable, à promouvoir l'innovation industrielle et à créer un écosystème de production vert et efficace, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie mondiale des énergies renouvelables.

