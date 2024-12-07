EliTe Solar вводит в эксплуатацию высокоэффективный завод по производству солнечных батарей в Индонезии

БАТАМ, Индонезия, 7 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- 4 декабря 2024 года компания EliTe Solar успешно ввела в эксплуатацию высокоэффективный завод по производству солнечных батарей в Индонезии. Это достижение представляет собой значительный шаг в рамках глобальной экспансии EliTe Solar и подчеркивает приверженность компании оптимизации энергетической среды в Индонезии, содействию внедрению чистой энергии, а также стимулированию экономического и социального развития в регионе.

От перспективы к реальности

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Ввод в эксплуатацию этого объекта знаменует важную веху в глобальной зеленой и низкоуглеродной стратегии EliTe Solar. Это достижение обеспечено тщательным планированием, эффективным сотрудничеством с правительством Индонезии и партнерами, а также самоотверженностью квалифицированной производственной команды EliTe Solar.

Хронология этого проекта демонстрирует эффективное управление проектами компании

Май 2024 г. После тщательной оценки завершен выбор площадки.

Июнь 2024 г. Начата подготовка оборудования, ознаменовавшая начало реализации проекта.

Июль 2024 г. Начато строительство, заложившее прочный фундамент для успеха.

Сентябрь 2024 г. Специализированные бригады обеспечили точный монтаж инфраструктуры и производственного оборудования.

Октябрь 2024 г. Начат монтаж технологического оборудования, что означает завершающий этап.

Декабрь 2024 г. Полная работоспособность объекта, демонстрирующая фирменную модель исполнения компании EliTe Solar — «EliTe Speed».

Повышение глобальной конкурентоспособности и местного влияния

С учетом того, что глобальный рынок фотоэлектрических систем (PV) продолжает быстро расти, объект EliTe Solar в Индонезии укрепляет стратегическое глобальное присутствие компании. Благодаря огромному потенциалу солнечной энергии в Индонезии, оцениваемому в 3294 ГВт, новый объект не только позволяет компании EliTe Solar удовлетворять растущий спрос, но и поддерживать местное экономическое развитие.

Основные преимущества

Создание новых рабочих мест: создание значительных возможностей трудоустройства и повышение местного уровня доходов.

Экономический рост: привлечение предприятий предыдущих и последующих звеньев логистической цепочки для формирования промышленного кластера.

Лидерство в области устойчивого развития: содействие созданию экологичной, эффективной производственной среды, согласующейся с глобальными целями сокращения выбросов углерода.

Расширение глобального присутствия: предстоящий объект в Египте

Приверженность компании EliTe Solar глобальному энергетическому переходу продолжается крупными инвестициям в Египет. 16 декабря компания приступит к строительству нового объекта в Суэцкой зоне торгово-экономического сотрудничества TEDA. Этот проект стоимостью 150 млн долларов США и площадью 78 000 кв. метров будет построен в два этапа и направлен на стимулирование роста возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке.

Взгляд в будущее

Глобализация фотоэлектрической промышленности ускоряется, и компания EliTe Solar лидирует в этой трансформации. Ввод в эксплуатацию индонезийского объекта повышает глобальную конкурентоспособность компании и демонстрирует ее приверженность расширению энергетического перехода. Осуществляя стратегические инвестиции в Индонезию, Египет и другие страны, компания EliTe Solar строит надежную глобальную цепочку поставок для обслуживания различных рынков.

Заглядывая в будущее, компания EliTe Solar продолжит стремиться к устойчивому развитию, продвигать промышленные инновации и формировать зеленую, эффективную производственную экосистему, способствующую росту мировой отрасли возобновляемых источников энергии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2575079/12_5_EliTe_Solar_Commissions_High_Efficiency_Solar_Cell_Production_Facility_in_Indonesia.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2575080/324etjehgfdwsqe.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2575081/7bc481fd26fad2d6903a91cb8920b9b.jpg