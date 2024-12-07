EliTe Solar вводит в эксплуатацию высокоэффективный завод по производству солнечных батарей в Индонезии
News provided byEliTe Solar
Dec 07, 2024, 10:37 ET
БАТАМ, Индонезия, 7 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- 4 декабря 2024 года компания EliTe Solar успешно ввела в эксплуатацию высокоэффективный завод по производству солнечных батарей в Индонезии. Это достижение представляет собой значительный шаг в рамках глобальной экспансии EliTe Solar и подчеркивает приверженность компании оптимизации энергетической среды в Индонезии, содействию внедрению чистой энергии, а также стимулированию экономического и социального развития в регионе.
От перспективы к реальности
Ввод в эксплуатацию этого объекта знаменует важную веху в глобальной зеленой и низкоуглеродной стратегии EliTe Solar. Это достижение обеспечено тщательным планированием, эффективным сотрудничеством с правительством Индонезии и партнерами, а также самоотверженностью квалифицированной производственной команды EliTe Solar.
Хронология этого проекта демонстрирует эффективное управление проектами компании
- Май 2024 г. После тщательной оценки завершен выбор площадки.
- Июнь 2024 г. Начата подготовка оборудования, ознаменовавшая начало реализации проекта.
- Июль 2024 г. Начато строительство, заложившее прочный фундамент для успеха.
- Сентябрь 2024 г. Специализированные бригады обеспечили точный монтаж инфраструктуры и производственного оборудования.
- Октябрь 2024 г. Начат монтаж технологического оборудования, что означает завершающий этап.
- Декабрь 2024 г. Полная работоспособность объекта, демонстрирующая фирменную модель исполнения компании EliTe Solar — «EliTe Speed».
Повышение глобальной конкурентоспособности и местного влияния
С учетом того, что глобальный рынок фотоэлектрических систем (PV) продолжает быстро расти, объект EliTe Solar в Индонезии укрепляет стратегическое глобальное присутствие компании. Благодаря огромному потенциалу солнечной энергии в Индонезии, оцениваемому в 3294 ГВт, новый объект не только позволяет компании EliTe Solar удовлетворять растущий спрос, но и поддерживать местное экономическое развитие.
Основные преимущества
- Создание новых рабочих мест: создание значительных возможностей трудоустройства и повышение местного уровня доходов.
- Экономический рост: привлечение предприятий предыдущих и последующих звеньев логистической цепочки для формирования промышленного кластера.
- Лидерство в области устойчивого развития: содействие созданию экологичной, эффективной производственной среды, согласующейся с глобальными целями сокращения выбросов углерода.
Расширение глобального присутствия: предстоящий объект в Египте
Приверженность компании EliTe Solar глобальному энергетическому переходу продолжается крупными инвестициям в Египет. 16 декабря компания приступит к строительству нового объекта в Суэцкой зоне торгово-экономического сотрудничества TEDA. Этот проект стоимостью 150 млн долларов США и площадью 78 000 кв. метров будет построен в два этапа и направлен на стимулирование роста возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке.
Взгляд в будущее
Глобализация фотоэлектрической промышленности ускоряется, и компания EliTe Solar лидирует в этой трансформации. Ввод в эксплуатацию индонезийского объекта повышает глобальную конкурентоспособность компании и демонстрирует ее приверженность расширению энергетического перехода. Осуществляя стратегические инвестиции в Индонезию, Египет и другие страны, компания EliTe Solar строит надежную глобальную цепочку поставок для обслуживания различных рынков.
Заглядывая в будущее, компания EliTe Solar продолжит стремиться к устойчивому развитию, продвигать промышленные инновации и формировать зеленую, эффективную производственную экосистему, способствующую росту мировой отрасли возобновляемых источников энергии.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2575079/12_5_EliTe_Solar_Commissions_High_Efficiency_Solar_Cell_Production_Facility_in_Indonesia.jpg
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