EliTe Solar вводит в эксплуатацию высокоэффективный завод по производству солнечных батарей в Индонезии

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EliTe Solar

Dec 07, 2024, 10:37 ET

БАТАМ, Индонезия, 7 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- 4 декабря 2024 года компания EliTe Solar успешно ввела в эксплуатацию высокоэффективный завод по производству солнечных батарей в Индонезии. Это достижение представляет собой значительный шаг в рамках глобальной экспансии EliTe Solar и подчеркивает приверженность компании оптимизации энергетической среды в Индонезии, содействию внедрению чистой энергии, а также стимулированию экономического и социального развития в регионе.

От перспективы к реальности

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Ввод в эксплуатацию этого объекта знаменует важную веху в глобальной зеленой и низкоуглеродной стратегии EliTe Solar. Это достижение обеспечено тщательным планированием, эффективным сотрудничеством с правительством Индонезии и партнерами, а также самоотверженностью квалифицированной производственной команды EliTe Solar.

Хронология этого проекта демонстрирует эффективное управление проектами компании

  • Май 2024 г. После тщательной оценки завершен выбор площадки.
  • Июнь 2024 г. Начата подготовка оборудования, ознаменовавшая начало реализации проекта.
  • Июль 2024 г. Начато строительство, заложившее прочный фундамент для успеха.
  • Сентябрь 2024 г. Специализированные бригады обеспечили точный монтаж инфраструктуры и производственного оборудования.
  • Октябрь 2024 г. Начат монтаж технологического оборудования, что означает завершающий этап.
  • Декабрь 2024 г. Полная работоспособность объекта, демонстрирующая фирменную модель исполнения компании EliTe Solar — «EliTe Speed».

Повышение глобальной конкурентоспособности и местного влияния

С учетом того, что глобальный рынок фотоэлектрических систем (PV) продолжает быстро расти, объект EliTe Solar в Индонезии укрепляет стратегическое глобальное присутствие компании. Благодаря огромному потенциалу солнечной энергии в Индонезии, оцениваемому в 3294 ГВт, новый объект не только позволяет компании EliTe Solar удовлетворять растущий спрос, но и поддерживать местное экономическое развитие.

Основные преимущества

  • Создание новых рабочих мест: создание значительных возможностей трудоустройства и повышение местного уровня доходов.
  • Экономический рост: привлечение предприятий предыдущих и последующих звеньев логистической цепочки для формирования промышленного кластера.
  • Лидерство в области устойчивого развития: содействие созданию экологичной, эффективной производственной среды, согласующейся с глобальными целями сокращения выбросов углерода.

Расширение глобального присутствия: предстоящий объект в Египте

Приверженность компании EliTe Solar глобальному энергетическому переходу продолжается крупными инвестициям в Египет. 16 декабря компания приступит к строительству нового объекта в Суэцкой зоне торгово-экономического сотрудничества TEDA. Этот проект стоимостью 150 млн долларов США и площадью 78 000 кв. метров будет построен в два этапа и направлен на стимулирование роста возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке.

Взгляд в будущее

Глобализация фотоэлектрической промышленности ускоряется, и компания EliTe Solar лидирует в этой трансформации. Ввод в эксплуатацию индонезийского объекта повышает глобальную конкурентоспособность компании и демонстрирует ее приверженность расширению энергетического перехода. Осуществляя стратегические инвестиции в Индонезию, Египет и другие страны, компания EliTe Solar строит надежную глобальную цепочку поставок для обслуживания различных рынков.

Заглядывая в будущее, компания EliTe Solar продолжит стремиться к устойчивому развитию, продвигать промышленные инновации и формировать зеленую, эффективную производственную экосистему, способствующую росту мировой отрасли возобновляемых источников энергии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2575079/12_5_EliTe_Solar_Commissions_High_Efficiency_Solar_Cell_Production_Facility_in_Indonesia.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2575080/324etjehgfdwsqe.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2575081/7bc481fd26fad2d6903a91cb8920b9b.jpg

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