ELITE Solar recibe la calificación Oro de EcoVadis por su rendimiento en sostenibilidad

SINGAPUR, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- ELITE Solar, una empresa global de fabricación de energía solar, anunció que recibió la Medalla de Oro de EcoVadis, lo que coloca a la empresa entre el 5 % de las mejores organizaciones evaluadas a nivel mundial por EcoVadis en materia de sostenibilidad y responsabilidad corporativa.

EcoVadis es una de las plataformas de evaluación ESG más reconocidas a nivel mundial, ampliamente utilizada en las cadenas de suministro globales para evaluar a las empresas en materia de gestión ambiental, prácticas laborales y de derechos humanos, ética y abastecimiento responsable. La calificación Oro refleja la solidez, la consistencia y la eficacia de los sistemas de gestión y las prácticas operativas de ELITE Solar en estas áreas clave.

"En ELITE Solar, la sostenibilidad está integrada en nuestra forma de operar; no se trata como una certificación única ni como una iniciativa aislada", afirmó Arndt E. Lutz, consejero delegado de ELITE Solar. "En las áreas de fabricación, gestión del personal, gobernanza y colaboración con los proveedores, nos centramos en desarrollar operaciones transparentes, resilientes y responsables a medida que continuamos expandiendo nuestra presencia global".

Para los clientes y socios de Norteamérica y otros mercados internacionales, el rendimiento ESG está cada vez más vinculado a la fiabilidad de la cadena de suministro, la gestión de riesgos y la creación de valor a largo plazo. Este reconocimiento refuerza el compromiso de ELITE Solar de ser un socio de fabricación confiable, que cumple con las normas y está preparado para el futuro para clientes de todo el mundo.

ELITE Solar considera la calificación EcoVadis Gold no como una meta, sino como un referente para la mejora continua. La empresa seguirá invirtiendo en prácticas sostenibles que respalden la transición energética global y, al mismo tiempo, faciliten el éxito a largo plazo de sus clientes y socios.

Acerca de ELITE Solar

Fundada en 2005, ELITE Solar es un proveedor global de soluciones solares inteligentes y de alta eficiencia para los mercados de servicios públicos, comercial e industrial (C&I) y residencial. Con sede en Singapur y operaciones en California, la compañía opera plantas de fabricación integradas en Vietnam, Indonesia y Egipto, abarcando toda la cadena de valor, desde las obleas hasta los módulos. El modelo de integración vertical y el alcance global de ELITE Solar respaldan su misión de impulsar el éxito de sus clientes y acelerar la transición a la energía limpia. Más información en www.elite-solar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902139/ELITE_Solar.jpg