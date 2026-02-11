ELITE Solar reçoit le label EcoVadis Gold pour ses performances en matière de développement durable

SINGAPOUR, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- ELITE Solar, une entreprise mondiale de fabrication de panneaux solaires, a annoncé qu'elle avait reçu la EcoVadis Gold Medal, plaçant l'entreprise parmi les premiers 5 % des organisations mondiales évaluées par EcoVadis en matière de durabilité et de responsabilité d'entreprise.

EcoVadis est l'une des plateformes d'évaluation ESG les plus reconnues au monde, largement utilisée dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pour évaluer les entreprises en matière de gestion de l'environnement, de pratiques en matière de travail et de droits de l'homme, d'éthique et d'approvisionnement responsable. La note « Gold » reflète la force, la cohérence et l'efficacité des systèmes de gestion et des pratiques opérationnelles d'ELITE Solar dans ces domaines clés.

« Chez ELITE Solar, le développement durable fait partie intégrante de notre mode de fonctionnement - il n'est pas considéré comme une certification ponctuelle ou une initiative autonome », a déclaré Arndt E. Lutz, président-directeur général d'ELITE Solar. « Dans les domaines de la fabrication, de la gestion des effectifs, de la gouvernance et de l'engagement des fournisseurs, nous nous attachons à mettre en place des opérations transparentes, résilientes et responsables à mesure que nous continuons à étendre notre présence dans le monde. »

Pour les clients et les partenaires de Amérique du Nord et d'autres marchés internationaux, la performance ESG est de plus en plus liée à la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion des risques et à la création de valeur à long terme. Cette reconnaissance renforce l'engagement d'ELITE Solar à être un partenaire de fabrication de confiance, conforme et prêt pour l'avenir pour les clients du monde entier.

ELITE Solar considère la certification EcoVadis Gold non pas comme une ligne d'arrivée, mais comme un point de référence pour une amélioration continue. L'entreprise continuera à investir dans des pratiques durables qui soutiennent la transition énergétique mondiale tout en favorisant la réussite à long terme de ses clients et partenaires.

À propos d'ELITE Solar

Fondée en 2005, ELITE Solar est un fournisseur mondial de solutions solaires intelligentes à haut rendement pour les marchés des services publics, commerciaux, industriels (C&I) et résidentiels. Basée à Singapour et implantée aux États-Unis en Californie, la société exploite des installations de fabrication intégrées au Vietnam, en Indonésie et en Égypte, couvrant toute la chaîne de valeur, des plaquettes aux modules. Le modèle d'intégration verticale et la portée mondiale d'ELITE Solar soutiennent sa mission, qui est de favoriser la réussite des clients et d'accélérer la transition vers l'énergie propre. Pour en savoir plus, visitez www.elite-solar.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902139/ELITE_Solar.jpg