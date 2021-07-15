ELITechGroup приобретает GONOTEC -- одного из лидеров в области криоскопической осмометрии

ЛОГАН (шт. Юта), 15 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- ELITechGroup, лидер мирового рынка технологий осмометрии паровой фазы, объявляет о приобретении компании GONOTEC — одного из ведущих игроков рынка технологий криоскопической осмометрии.

Покупка компании объединяет двух лидеров рынка осмометрии, предоставляя отрасли полный ассортимент осмометрических средств, удовлетворяющих конкретные потребности, что позволяет врачам быстрее и точнее диагностировать заболевания и определять надлежащий курс лечения пациентов.

Кроме того, компания ELITechGroup теперь будет иметь прямое присутствие на рынке Германии, что позволит ей напрямую обслуживать клиентов с использованием полного спектра изделий и технологий.

«Стратегическое приобретение компании GONOTEC расширяет ее глобальные возможности в плане поставок инновационной продукции в таких сегментах рынка, как диагностика in vitro, биотехнологии, химия, экология, продукты питания и напитки, фармацевтика и научные исследования. Имея за плечами в общей сложности более 90 лет инновационной деятельности, мы планируем стать ведущей в мире компанией в области осмометрии, — заявил вице-президент компании по биомедицинским системам Брайс Макьюэн (Bryce McEuen). —Кроме того, это приобретение увеличивает наши возможности и расширяет географическое присутствие для обслуживания лабораторий с высочайшими уровнями сервиса и поддержки клиентов».

Более подробная информация о наших осмометрических средствах представлена на сайте Osmometers.com.

Информация о компании ELITechGroup

ELITechGroup — частная группа производителей и дистрибьюторов оборудования для диагностики in vitro и реагентов для клинической химии, микробиологии, молекулярной диагностики, гематологии, цитологии и систем тестирования пота со всего мира. Наша миссия заключается в повышении качества медицинского обслуживания пациентов за счет предоставления лабораториям возможности выполнять больше задач за меньшее время с обеспечением высокой точности в целях ускорения курса лечения пациентов и повышения его надежности.

Контактная информация: Amanda Warren (Аманда Уоррен), директор по

маркетингу компании ELITechGroup

Адрес: 370 West 1700 South, Logan, UT 84321

Контактный номер: +1.435.227.1422

Эл. почта: [email protected]

Веб-сайт: ELITechGroup.com

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