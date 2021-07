ELITechGroup adquire a GONOTEC, uma empresa líder de mercado em osmometria de ponto de congelamento

LOGAN, Utah, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A ELITechGroup, líder de mercado em tecnologia global de osmômetro a pressão de vapor, anuncia a aquisição da GONOTEC, uma empresa líder de mercado em tecnologia de osmômetro de ponto de congelamento.

A aquisição da empresa une dois líderes de mercado de osmometria, oferecendo ao setor uma gama completa de soluções de osmometria que atendem a necessidades específicas que permitem aos médicos diagnosticar com mais rapidez e precisão e determinar o curso adequado do tratamento do paciente.

Além disso, o ELITechGroup terá agora uma presença de mercado direto na Alemanha, permitindo que a empresa atenda aos clientes com todo o seu portfólio de produtos e soluções de forma direta.

"A aquisição estratégica da GONOTEC expande os recursos globais da empresa para oferecer produtos inovadores aos segmentos de mercado de diagnósticos in vitro, biotecnologia, produtos químicos, ambientais, alimentos e bebidas, farmacêuticos e de pesquisa. Com mais de 90 anos de inovação, nosso objetivo é nos tornarmos a empresa de osmometria número um do mundo", disse Bryce McEuen, vice-presidente de sistemas biomédicos. "Além disso, a aquisição aumenta nossa capacidade e presença geográfica para atender a laboratórios com níveis superiores de serviço e suporte ao cliente."

Para mais informações sobre nossas soluções de osmometria, acesse Osmometers.com.

Sobre o ELITechGroup

O ELITechGroup é um grupo privado de fabricantes e distribuidores mundiais de equipamentos de diagnóstico in vitro e reagentes para química clínica, microbiologia, diagnóstico molecular, hematologia, citologia e sistemas de teste do suor. Nossa missão é melhorar o atendimento ao paciente, capacitando os laboratórios a fazer mais em menos tempo, com precisão, para permitir um processo rápido e preciso do tratamento para os pacientes.

CONTATO: Amanda Warren, diretora de marketing

Empresa: ELITechGroup

Endereço: 370 West 1700 South, Logan, UT 84321

Telefone de contato: +1.435.227.1422

E-mail: [email protected]

Site: ELITechGroup.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1216939/ELITechGroup_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1573317/gonotec_Logo.jpg

FONTE ELITechGroup

Related Links

https://www.elitechgroup.com/



SOURCE ELITechGroup