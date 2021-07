ELITechGroup przejmuje spółkę GONOTEC, czołowego gracza na rynku osmometrii krioskopowej

LOGAN, Utah, 15 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- ELITechGroup, lider rynku dostawców technologii osmometrii parowej, ogłosił dzisiaj przejęcie spółki GONOTEC, czołowego gracza na rynku technologii osmometrii krioskopowej.

Nabycie spółki łączy dwóch liderów rynku pomiarów osmometrycznych, zapewniając branży pełen zakres rozwiązań w zakresie osmometrii, które spełniają konkretne potrzeby, pozwalając lekarzom na szybszą i dokładniejszą diagnozę chorób i ustalenie odpowiedniej procedury leczenia.

Ponadto, grupa ELITechGroup uzyska bezpośredni dostęp do rynku niemieckiego, co umożliwi tej firmie przedstawienie klientom pełnej oferty produktowej, bez udziału pośredników.

„Strategiczne przejęcie GONOTEC zwiększa możliwości spółki na całym świecie w zakresie dostarczania innowacyjnych produktów do diagnostyki in vitro, dla przemysłu biotechnologicznego, ochrony środowiska, branży spożywczej, farmaceutycznej i badawczej. Przy łącznie ponad 90 latach doświadczenia na polu innowacji, naszym celem jest zajęcie pozycji największej firmy działającej w branży osmometrii na świecie - powiedział Bryce McEuen, wiceprezes Biomedical Systems. - Ponadto przejęcie to zwiększa możliwości i zasięg geograficzny firm w celu zapewnienia laboratoriom najwyższego poziomu obsługi i wsparcia klienta".

ELITechGroup

ELITechGroup jest prywatną grupą spółek prowadzących działalność w obszarze urządzeń do diagnostyki in vitro i odczynników stosowanych przez specjalistów chemii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki molekularnej, hematologii, cytologii i testów potowych. Jej misją jest poprawa opieki nad pacjentami poprzez umożliwienie laboratoriom precyzyjnego wykonywania większej liczby zadań w krótszym czasie, co z kolei przekłada się na szybsze i lepiej dopasowane leczenie.

