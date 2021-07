ELITechGroup verwerft GONOTEC, een toonaangevende marktspeler op het gebied van vriespunt-osmometrie

LOGAN, Utah, 15 juli 2021 /PRNewswire/ -- ELITechGroup, marktleider in wereldwijde dampdruk-osmometertechnologie, kondigt de overname aan van GONOTEC, een toonaangevende marktspeler in vriespunt-osmometertechnologie.

De aankoop van het bedrijf verenigt twee marktleiders op het gebied van osmometrie en biedt de sector een volledig assortiment van osmometrie-oplossingen die voldoen aan specifieke behoeften die het artsen mogelijk maakt sneller en nauwkeuriger ziektes te diagnosticeren en de juiste behandeling van de patiënt te bepalen.

Bovendien zal ELITechGroup nu rechtstreeks op de markt aanwezig zijn in Duitsland, zodat het bedrijf zijn klanten rechtstreeks van dienst kan zijn met zijn volledige portfolio van producten en oplossingen.

"De strategische overname van GONOTEC breidt de wereldwijde mogelijkheden van het bedrijf uit om innovatieve producten te leveren aan de marktsegmenten in-vitrodiagnostiek, biotech, chemie, milieu, voedsel en drank, farmaceutica en onderzoek. Met een gecombineerde 90+ jaar innovatie, willen we de nummer één osmometrie-onderneming in de wereld worden", volgens Bryce McEuen, Vice President, Biomedical Systems. "Bovendien vergroot de overname onze capaciteit en geografische aanwezigheid om laboratoria een superieur niveau van dienstverlening en klantenondersteuning te bieden."

Ga voor meer informatie over onze osmometrie-oplossingen naar Osmometers.com.

ELITechGroup is een niet-beursgenoteerde groep van wereldwijde fabrikanten en distributeurs van in-vitrodiagnostische apparatuur en reagentia voor klinische chemie, microbiologie, moleculaire diagnostiek, hematologie, cytologie en zweettestsystemen. Het is onze missie om de patiëntenzorg te verbeteren door laboratoria in staat te stellen meer te doen in minder tijd, met nauwkeurigheid, om een snel en nauwkeurig verloop van de behandeling van patiënten mogelijk te maken.

