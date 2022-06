Elmo y su padre Louie de Sesame Street protagonizan el nuevo anuncio público que informa a los padres de niños pequeños sobre las vacunas contra la COVID-19

Sesame Workshop, el Ad Council, COVID Collaborative, los CDC y la Academia Americana de Pediatría colaboran para proporcionar respuestas a las preguntas de los padres sobre las vacunas para los niños a partir de los seis meses

NUEVA YORK, 28 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Sesame Workshop, la organización educativa sin fines de lucro detrás de Sesame Street , en colaboración con la iniciativa de educación sobre la vacuna contra la COVID-19 del Ad Council y COVID Collaborative, lanzó hoy un nuevo anuncio de servicio público (PSA) que presenta a Elmo y a su padre Louie. Este anuncio, producido en alianza con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia Americana de Pediatría (AAP), alienta a los padres y cuidadores a que se informen acerca de las vacunas contra la COVID-19 tras la reciente autorización de uso de emergencia de la FDA y la recomendación de los CDC relativa al uso de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna en los niños a partir de los seis meses de edad. Este nuevo anuncio es el último de una serie que presenta a los Muppets de Sesame Street , donde los primeros anuncios públicos estuvieron orientados a la vacunación de adultos y, más recientemente, a los niños a partir de los cinco años de edad.

Solo en 2022 se han reportado cerca de 5.7 millones de casos pediátricos de COVID-19 en el país; por lo tanto, la vacunación es un paso importante para proteger tanto a los niños como a sus familias contra este virus altamente contagioso y sus variantes. Según la AAP, solo el 29 % de los niños de 5 a 11 años y el 59 % de los adolescentes de 12 a 17 años en los Estados Unidos estaban completamente vacunados a principios de junio. Un nuevo estudio del Ad Council descubrió que el 52 % de los padres no tienen una posición definida sobre vacunar o no a sus hijos de hasta 5 años. La investigación también reveló que más del 50 % de los padres cree que sus hijos menores de 5 años estuvieron más expuestos al riesgo de infección por COVID-19 en entornos públicos, es decir, en sitios de cuidado infantil y otros espacios fuera del hogar. Con el inicio de las actividades veraniegas y la llegada de la nueva temporada escolar, las vacunas ayudarán a proteger a los niños en estos entornos públicos que los padres indican que los hacen más vulnerables.

Se considerará que los niños de hasta cinco años de edad están completamente vacunados contra la COVID-19 si recibieron dos dosis de la vacuna Moderna (una cuarta parte de la dosis para adultos) con cuatro semanas de separación, o tres dosis de la vacuna Pfizer BioNTech (una décima parte de la dosis para adultos) con las dos primeras dosis con tres semanas de separación y una tercera dosis administrada al menos ocho semanas después de la segunda dosis.

Con Elmo, el nuevo anuncio muestra al Muppet de tres años y medio justo después de recibir su vacuna contra la COVID-19 junto con su padre Louie, quien comparte que tenía muchas preguntas sobre las vacunas y por eso habló con un pediatra. Louie recuerda a los padres que está bien tener preguntas y anima a los espectadores a hablar con un pediatra o proveedor de cuidados de la salud sobre las últimas novedades acerca de las vacunas que, según está probado, reducen las probabilidades de enfermedades graves y hospitalización por COVID-19. A continuación, se invita a los espectadores a hablar con su pediatra y a visitar GetVaccineAnswers.org para obtener la información más reciente sobre las vacunas contra la COVID-19. Vea el anuncio de servicio público completo aquí.

"Sabemos que hay un enorme alivio que viene con la autorización de estas vacunas para niños de menos de cinco años, pero también hay muchas preguntas. Es importante que los padres se sientan informados y confiados sobre lo que significan las vacunas contra la COVID-19 para sus familias, y nos enorgullece trabajar con nuestros socios, expertos médicos y, por supuesto, Elmo, para difundir ese mensaje", expresó Lisa Sherman, presidenta y directora ejecutiva del Ad Council. "Nuestro trabajo con Sesame Workshop ha sido inestimable, al ayudarnos a conectar a los padres y cuidadores con la información precisa que necesitan a la hora de decidir vacunar a sus hijos contra la COVID-19, una decisión importante que muchos necesitan tomar antes de la próxima temporada escolar".

Además del nuevo anuncio, que está disponible tanto en inglés como en español, Sesame Workshop lanza recursos bilingües adicionales para padres, cuidadores y proveedores, a fin de responder preguntas habituales de manera adecuada para cada edad y ofrecer estrategias para ayudar a los niños a prepararse para las vacunas. Los nuevos anuncios y recursos, que forman parte de la iniciativa de respuesta a la COVID-19 Caring for Each Other (Cuidarnos unos a otros) de Sesame Workshop, se encuentran en SesameStreetinCommunities.org/vaccines. Los recursos están diseñados para que los proveedores y aliados de la comunidad los compartan con las familias como parte de sus servicios.

"Es comprensible que muchos padres tengan preguntas sobre las vacunas contra la COVID-19 para niños pequeños, y queremos alentarlos a hacer preguntas y buscar información. Con la ayuda de Elmo y su padre Louie, queremos ejemplificar conversaciones reales, fomentar las preguntas de los padres y ayudar a los niños a saber qué esperar", señaló la Dra. Jeanette Betancourt, vicepresidenta sénior de Impacto Social para los Estados Unidos en Sesame Workshop. "Nos enorgullece continuar nuestros esfuerzos con el Ad Council, COVID Collaborative, los CDC y la AAP para ayudar a las familias a conectarse con la información y mantener seguros y saludables a sus hijos, los vecinos y las comunidades".

El nuevo anuncio de servicio público es una continuación de la colaboración entre Sesame Workshop, COVID Collaborative, Ad Council, CDC y AAP. En diciembre, un Big Bird de 6 años y su Granny Bird aparecieron en un video para padres y cuidadores de niños de 5 a 12 años. Elmo y Louie también han protagonizado otros anuncios públicos para la iniciativa de educación sobre la vacuna contra la COVID-19 "It's Up To You" (Tú decides), que incluye "Feeling Hopeful with Elmo and Louie" (Siéntete optimista con Elmo y Louie) y "Healthy Family With Elmo and Louie" (Familia feliz junto a Elmo y Louie). Y varios amigos de Sesame Street aparecieron en el anuncio publico "I'll Be Seeing You" (Nos vemos), que incluye una versión de "I'll Be Seeing You" de Billie Holiday que canta Letter U.

"Los padres han estado esperando mucho tiempo para vacunar a sus hijos más pequeños y protegerlos de enfermedades graves y hospitalizaciones", señaló la presidenta de la AAP Moira Szilagyi, MD, PhD, FAAP. "Los meses e incluso años de preocupación han sido especialmente difíciles para estas familias, ya que ajustaron sus actividades durante la pandemia para mantener a sus hijos seguros. La vacunación contra la COVID para este grupo de edad es una herramienta más que los padres ahora tienen como recurso para ayudar a sus hijos a prosperar".

Además de los anuncios públicos del Sesame Workshop, el Ad Council y la iniciativa de educación sobre la vacuna contra la COVID-19 de COVID Collaborative, "It's Up to You" también lanzó nuevos anuncios públicos en marzo en los que participaron médicos y expertos médicos, incluido uno orientado a responder las preguntas de los padres sobre las vacunas contra la COVID-19 y su seguridad para los niños. Vea el anuncio aquí.

La plataforma creativa general para la iniciativa de educación sobre la vacuna contra la COVID-19, "It's Up To You", fue desarrollada por Pereira O'Dell, con activos adicionales de campaña creados por JOY Collective, Alma, Saatchi & Saatchi, Deutsch LA, Group SJR, Coffee Bluff Pictures y otros aliados para garantizar que el público estadounidense cuente con la información más reciente y precisa sobre las vacunas contra la COVID-19. Desde el lanzamiento hace un año, la campaña recibió USD 327.8 millones en apoyo para los medios de comunicación y publicidad relacionada en todos los canales, y al menos el 75 % de los estadounidenses elegibles para la vacuna vieron anuncios de "It's Up To You" e iniciaron más de 12.4 millones de sesiones en GetVaccineAnswers.org. De las personas que visitan getvaccineresponformers.org con dudas, casi el 51 % deja la sesión sintiéndose más seguro de vacunarse.

Entre los principales contribuyentes a la campaña de educación sobre vacunas se encuentran Amazon, Apple, Bank of America, Cisco, Comcast NBCUniversal, CVS Health, Facebook, General Motors, Google y YouTube, The Humana Foundation, Reckitt, Salesforce, Verizon, Walgreens y Walmart. También hicieron contribuciones importantes Adobe, America's Health Insurance Plans (AHIP), la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Médica Estadounidense, BNY Mellon, la Fundación Budweiser/Anheuser-Busch, la Mesa Redonda Empresarial, la Fundación Caterpillar, Citi, Ford Motor Company, Honeywell, JPMorgan Chase, Kaiser Permanente, Mastercard, la Fundación New York Life, Stanley Black & Decker, Synchrony, Target, Unilever, Wells Fargo y ViacomCBS.

Para obtener más información y respuestas a preguntas sobre las vacunas contra la COVID-19, visite GetVaccineAnswers.org, DeTiDepende.org o vaccines.gov.

Acerca de Sesame Workshop

Sesame Workshop es la organización sin fines de lucro de medios de comunicación y educación detrás de Sesame Street, el programa de televisión pionero que enseña a los niños desde 1969. En la actualidad, Sesame Workshop es una fuerza innovadora para el cambio, con la misión de ayudar a los niños de todo el mundo a que crezcan con más inteligencia, fortaleza y bondad. Estamos activos en más de 150 países, atendiendo a niños vulnerables a través de una amplia gama de medios de comunicación, educación formal y programas de impacto social con financiación filantrópica, cada uno de los cuales se basa en una investigación rigurosa y se adapta a las necesidades y culturas de las comunidades a las que atendemos. Para obtener más información, visite www.sesameworkshop.org.

Acerca de AAP

La Academia Americana de Pediatría es una organización de 67,000 pediatras de atención primaria, especialistas médicos pediátricos y quirúrgicos pediátricos dedicados a la salud, seguridad y bienestar de bebés, niños, adolescentes y jóvenes adultos.

Acerca de los CDC

Los CDC trabajan las 24 horas los siete días de la semana, para proteger la salud y la seguridad de los Estados Unidos. Ya sea que las enfermedades comiencen en el país o en el extranjero, sean curables o prevenibles, crónicas o agudas, o a consecuencia de actividades humanas o ataques deliberados, los CDC responden a las amenazas para la salud más apremiantes de los Estados Unidos. Los CDC tienen su sede en Atlanta y cuentan con expertos en todos los Estados Unidos y en el mundo.

Ad Council

El Ad Council tiene una larga historia de creación de comunicaciones de servicio público que salvan vidas en tiempos de crisis nacional, comenzando en los primeros días de la organización durante la Segunda Guerra Mundial hasta el 11 de septiembre, y frente a desastres naturales como los huracanes Katrina y Sandy. Sus profundas relaciones con los medios de comunicación, la comunidad creativa, los expertos en distintas problemáticas y los líderes gubernamentales hacen que la organización esté excepcionalmente preparada para distribuir rápidamente información que salva vidas a millones de estadounidenses.

El Ad Council es el punto donde convergen la creatividad y las causas. La organización sin fines de lucro integra a las mentes más creativas en publicidad, medios de comunicación, tecnología y marketing para abordar muchas de las causas más importantes del país. Ad Council ha creado muchas de las campañas más icónicas en la historia de la publicidad. Los amigos no dejan que sus amigos conduzcan borrachos. Oso Smokey. El amor no tiene etiquetas.

El Ad Council es una organización no partidista y secular que involucra a diversas comunidades, incluida la comunidad religiosa, para que influyan en la sociedad en sentido positivo. Las innovadoras campañas del Ad Council orientadas al beneficio común generan consciencia, inspiran a la acción y salvan vidas. Para obtener más información, visite AdCouncil.org, siga las comunidades del Ad Council en Facebook y Twitter y mire el trabajo creativo en YouTube.

COVID Collaborative

COVID Collaborative es una asamblea nacional de expertos, líderes e instituciones dedicados a la salud, educación y economía, además de asociaciones que representan la diversidad del país, para dar un giro a la pandemia apoyando los esfuerzos federales, estatales y locales de respuesta a la COVID-19.

COVID Collaborative está copresidida por el exgobernador y senador estadounidense Dirk Kempthorne (R-ID) y el exgobernador Deval Patrick (D-MA), y dirigida por el cofundador y director ejecutivo John Bridgeland y el presidente Gary Edson. COVID Collaborative incluye experiencia de todas las administraciones republicanas y democráticas a nivel federal, estatal y local, incluidos los antiguos comisionados de la FDA, directores de los CDC y generales cirujanos de los Estados Unidos; los antiguos secretarios de Educación, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos; los principales expertos e instituciones de salud pública a lo largo del país; la Mesa Redonda Empresarial, la Asociación Nacional de Manufacturas y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos; la NAACP, UnidosUS y el Congreso Nacional de Indios Americanos; la Fundación Skoll, la Fundación Allstate y la Fundación Rockefeller; y asociaciones que representan a quienes están en la primera línea, desde la Asociación Americana de Salud Pública y la Asociación de Funcionarios de Salud de Estados y Territorios, hasta el Consejo de Funcionarios de Escuelas Estatales y el Consejo de las Grandes Escuelas de Ciudad.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/748305/Ad_Council_Logo.jpg

FUENTE The Ad Council

SOURCE The Ad Council