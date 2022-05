Em meio à emergência de suprimento de sangue, a Igreja Shincheonji Novo Céu Nova Terra age para doar

As doações dos membros da igreja ocorrem em meio a uma emergência de suprimento de sangue anunciada pelo New York Blood Center. Em 9 de maio, a organização informou que o estoque está baixo em todos os tipos de sangue. No cenário ideal, o centro teria um suprimento de sangue de 5 a 7 dias. Atualmente, no entanto, os tipos sanguíneos O e B caíram para um nível de 1-2 dias.

"Esta época do ano sempre tende a ser difícil para o suprimento de sangue, com as férias escolares de primavera e o aumento das viagens, que tornam as doações de sangue menos prioritárias", disse Andrea Cefarelli, diretora executiva sênior do New York Blood Center. "Esses fatores agora estão coincidindo com o aumento dos casos de COVID e uma potencial quinta onda da pandemia".

As últimas notícias vêm durante uma escassez nacional de suprimento de sangue que ganhou as manchetes desde o início de 2022. O Pix 11 informou que o New York Blood Center coletava anteriormente 50 litros de sangue em um dia típico. Em janeiro de 2022, estava coletando apenas sete ou oito canecas por dia.

Inspirados para salvar vidas e aumentar a conscientização, os membros do Novo Céu Nova Terra, Shincheonji Igreja de Jesus, em Nova Iorque, aproveitaram a chance de doar sangue. A igreja espera que outros sejam encorajados a doar sangue em Nova Iorque e no mundo.

As doações feitas em Nova Iorque seguem a doação de sangue em grupo de mais de 18.478 membros perto da sede de Shincheonji, Igreja de Jesus na Coreia do Sul. Todos os certificados e ingressos coletados dentro do período de doação de duas semanas serão entregues à Cruz Vermelha Coreana. Até agora, ingressos de doação no valor de quase US $ 100.000 foram coletados.

Os membros de Shincheonji, Igreja de Jesus intensificaram a doação de sangue desde 2020. Após um pedido feito pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia, os membros doaram plasma em um momento em que os tratamentos para Covid-19 ainda não estavam disponíveis.

"Fiquei profundamente emocionado quando 6.000 membros da igreja doaram plasma para o desenvolvimento de um tratamento para o COVID-19 em 2020", disse um funcionário da Green Cross Korea. "Mais uma vez, gostaria de expressar minha gratidão à Shincheonji Igreja de Jesus, que agiu em tempos de crise nacional."

