En pleine urgence de l'approvisionnement en sang, l'église Shincheonji « New Heaven New Earth » se mobilise pour faire des dons

NEW YORK, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Des dizaines de membres de l'église Shincheonji de Jésus (SCJ) « New Heaven New Earth », basés à New York, ont participé à un don de sang collectif qui devrait se dérouler du 6 au 13 mai. Les dons ont été effectués par l'intermédiaire du New York Blood Center (NYBC), l'un des plus grands centres de prélèvement sanguin indépendants au monde.