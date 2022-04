EM MEIO À INFLAÇÃO E À ESCASSEZ DE ALIMENTOS A GOYA RENOVA O COMPROMISSO DE DOAR CERCA DE 136 MIL QUILOS DE ALIMENTOS A INSTITUIÇÕES DE CARIDADE CATÓLICAS DE NOVA YORK

JERSEY CITY, Nova Jersey, 15 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Goya Foods, a maior empresa de alimentos de propriedade de hispânicos dos Estados Unidos, anunciou seu compromisso de doar mais de 136 mil quilos de alimentos para a Catholic Charities of New York/Feeding Our Neighbors. Sua Eminência, o Cardeal Dolan ajudou a distribuir pacotes com produtos e suprimentos Goya para famílias necessitadas no Centro Comunitário St. Jerome's HANDS, no Bronx e ofereceu uma bênção especial na Quinta-feira Santa.