Embaixadores da China são convidados a entregar produtos importados da JD.com aos clientes antes do Ano Novo Chinês do Tigre

PEQUIM, 27 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Antes do dia do ano novo chinês em 1º de fevereiro, a JD.com convidou 8 embaixadores chineses da Argentina, Chile, Geórgia, Malásia, Moldávia, Peru, Ruanda e Sri Lanka em uma missão de entregar os produtos de seus países aos clientes que fizeram pedidos em Pequim. A Sra. Dorthe Lange, Charge d 'Affaire da Dinamarca com cargo de embaixadora, e o Sr. Gianpaolo Bruno, representante da embaixada italiana, também participaram deste programa.

Os clientes ficaram surpresos ao encontrar os embaixadores e diplomatas dos dez países com os produtos encomendados em pé em suas portas, com alguns dos embaixadores vestidos com o uniforme vermelho da JD couriers. Eles foram bem-vindos mas residências e escritórios chineses, e promoveram os produtos e a cultura de seus países.

Todos os produtos entregues são importados pela JD Worldwide, a empresa internacional de comércio eletrônico e pela JD Fresh, o departamento de produtos frescos da JD.com. Entre os produtos entregues estão vinhos e camarões vermelhos da Argentina, cerejas chilenas, biscoitos de manteiga dinamarquesa, vinhos georgianos e moldavianos, duriãos malaios, quinoa e chocolates peruanos, café da Ruanda, chá de Ceilão do Sri Lanka e muito mais.

Uma série de produtos especializados importados na JD.com teve um crescimento significativo de vendas desde o início da grande promoção de ano novo chinês da JD em 9 de janeiro. Por exemplo, na primeira semana da promoção, as vendas do pavilhão de vinhos argentinos na JD.com aumentaram 150% em comparação com a semana anterior.

Nos últimos dois anos, de 2020 a 2021, a JD.com passou mais de 310 bilhões de RMB ou US $43,3 bilhões na compra de produtos importados, servindo como a principal porta de entrada para marcas internacionais para a China e impulsionando o consumo internacional no mercado chinês. Na atual temporada de cerejas, a JD Fresh aumentou em 300% sua compra direta de cerejas chilenas em comparação com a da temporada do ano passado.

Durante a grande promoção do Dia dos Solteiros do ano passado, a JD Worldwide lançou uma iniciativa conhecida como "plano de crescimento para marcas importadas", com o objetivo de aprofundar a colaboração completa com marcas internacionais em produtos, marketing e mais áreas para acelerar seu crescimento no mercado chinês.

A rede de logística nacional da empresa pode oferecer produtos transfronteiriços dos armazéns aglomerados da JD para consumidores em mais de 100 cidades em 48 horas.

A JD.com adota processos rigorosos de controle de qualidade do exame de qualificação de produtos e comerciantes, inspeção de armazenamento, rastreamento de fonte de produtos até conflitos de tolerância zero em falsificações e muito mais.

FONTE JD.com

