JD.com annonce des partenariats avec des marques européennes à l'occasion du salon Alimentaria de Barcelone

Donner du pouvoir aux marques grâce au « gigaplan de croissance de 10 milliards »

Au cœur de sa vitrine, JD.com a mis l'accent sur son « gigaplan de croissance de 10 milliards », une initiative ambitieuse amorcée en 2025, qui vise à lancer 1 000 nouvelles marques internationales en Chine au cours des trois prochaines années afin d'atteindre un objectif de ventes cumulées de 10 milliards de RMB (1,4 milliard de dollars américains). Alors que le salon Alimentaria attire un large éventail de participants mondiaux, la plateforme d'importation transfrontière de JD.com, JINGDONG Cross-border, se concentre sur trois actions stratégiques essentielles pour renforcer ces partenaires : promouvoir les marques Centennial, étendre le programme « Pavillon national » de JD.com, et intensifier le recrutement d'une équipe chargée des biens mondiaux pour faciliter la recherche de produits tendance et de qualité dans le monde entier.

« Notre mission est de simplifier l'entrée sur le marché chinois », a déclaré un porte-parole de JINGDONG Cross-border. « Notre soutien de bout en bout, de la logistique au marketing, en passant par les opérations, contribue à construire avec précision et rapidité le succès des produits internationaux haut de gamme. Les consommateurs chinois sont exigeants, ils privilégient de plus en plus la qualité, la diversité et la tradition authentique des marques qu'ils choisissent. C'est pourquoi nous avons pour objectif de lancer en Chine 1 000 nouvelles marques du monde entier. »

JINGDONG Logistics, la branche logistique de JD.com, fournit aux vendeurs internationaux une solution intégrée sous douane qui gère tout : enlèvement au port, formalités douanières et livraison à domicile dans toute la Chine. En supervisant l'ensemble du parcours de vente au grand public, JD.com garantit que les produits de qualité arrivent en parfait état et aide ainsi les marques à établir une relation de confiance durable avec les consommateurs.

Renforcer le pont économique entre l'Espagne et la Chine

Ernesto Negredo Pascual, conseiller commercial de l'ambassade d'Espagne en Chine, a souligné les perspectives positives de collaboration avec JD.com, en notant que la plateforme offrait de précieuses possibilités de présentation de l'excellence espagnole sur le marché chinois. Il a insisté sur le potentiel lié à la poursuite des synergies et des initiatives promotionnelles conjointes afin d'accroître la visibilité des marques espagnoles et de soutenir leur croissance sur JD.com.

Au salon Alimentaria, JD.com a consolidé son engagement en signant un partenariat avec BayMar, une marque alimentaire espagnole de renom. Cette collaboration se concentre sur une ambition : proposer aux consommateurs chinois des conserves de fruits de mer de qualité supérieure avec une efficacité maximale.

« Le partenariat avec JD.com nous fait profiter d'une logistique de classe mondiale et nous permet d'approfondir notre connaissance des consommateurs », a commenté Javier Coll, directeur des opérations chez BayMar. « La réputation d'authenticité et le réseau de distribution de premier ordre de JD.com assurent l'arrivée de nos produits sur les tables chinoises avec la même qualité et la même fraîcheur qu'en Espagne. »

Afin de mettre en relation les intérêts de l'exposition avec les plus de 700 millions de clients actifs de JD.com, est lancé au même moment en ligne sur JD.com le « Festival de l'alimentation et des boissons espagnoles ». La campagne propose des essais promotionnels à durée limitée et une sélection de coffrets-cadeaux composés de spécialités culinaires et de vins espagnols. En tirant parti de l'important trafic généré par JD.com et de ses canaux de commercialisation locaux, le festival aide efficacement les produits importés haut de gamme nouvellement lancés à s'implanter en Chine.

Favoriser l'innovation dans le commerce de détail et l'amélioration de l'expérience d'achat en Europe

Au-delà de ses capacités transfrontières, la marque européenne de vente au détail en ligne de JD.com, Joybuy, est désormais disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Belgique et au Luxembourg. Il s'agit d'une plateforme axée sur les marques internationales et locales, qui repose sur l'approvisionnement direct auprès de partenaires mondiaux réputés.

Grâce à JoyExpress, le service de livraison du dernier kilomètre de Joybuy, les clients peuvent bénéficier dans certaines villes de la livraison « Double 11 ». Cela signifie que les commandes passées avant 11 heures sont livrées le jour même avant 23 heures.

En intégrant l'approvisionnement à la source, l'exécution mondiale et la vente au détail locale en Europe, JD.com crée des voies commerciales plus efficaces à l'occasion de cette 50e édition phare du salon Alimentaria. Importateur et détaillant de premier plan, JD.com continue de soutenir le secteur mondial de l'alimentation et des boissons en renforçant ses partenariats avec les marques pour rendre les produits de qualité du monde entier plus accessibles aux acheteurs professionnels comme aux consommateurs finals.

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