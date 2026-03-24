JD.com kündigt europäische Markenpartnerschaften auf der Alimentaria Barcelona an

Stärkung der Marken durch den „10 Billion GigaGrowth Plan"

Im Mittelpunkt der Präsentation von JD.com stand der „10 Billion GigaGrowth Plan". Diese ehrgeizige Initiative wurde 2025 ins Leben und zielt darauf ab, in den nächsten drei Jahren 1.000 neue internationale Marken in China einzuführen, um ein kumulatives Umsatzziel von 10 Milliarden RMB (1,4 Mrd. USD) zu erreichen. Während die Alimentaria eine Vielzahl von Teilnehmern aus aller Welt anzieht, konzentriert sich die grenzüberschreitende Importplattform von JD.com namens JINGDONG Cross-border auf drei strategische Kernmaßnahmen, um diese Partner zu unterstützen: die Förderung von Centennial Brands, die Ausweitung des National Pavilion Programm von JD.com und die Intensivierung von Global Goods Recruitment zur Beschaffung von trendigen, hochwertigen Produkten weltweit.

„Unsere Aufgabe ist es, die Komplexität des Eintritts in den chinesischen Markt zu vereinfachen", sagte ein Sprecher von JINGDONG Cross-border. „Unsere End-to-End-Unterstützung, von der Logistik über das Marketing bis hin zum Betrieb, trägt dazu bei, dass internationale Premiumprodukte präzise und schnell skaliert werden können. Die Verbraucher in China sind anspruchsvoll, sie legen bei der Wahl ihrer Marken zunehmend Wert auf Qualität, Vielfalt und authentisches Erbe. Deshalb ist es unser Ziel, weltweit 1.000 neue Marken einzuführen."

Für internationale Verkäufer bietet JINGDONG Logistics, der Logistikzweig von JD.com, eine integrierte Lösung unter Zollverschluss an, die alles von der Abholung im Hafen über die Zollabfertigung bis hin zur landesweiten Lieferung an die Haustür in ganz China abdeckt. Durch die Überwachung der gesamten B2C-Reise stellt JD.com sicher, dass hochwertige Waren in einwandfreiem Zustand ankommen und hilft Marken, dauerhaftes Vertrauen bei den Kunden aufzubauen.

Verstärkung der Wirtschaftsbrücke Spanien-China

Ernesto Negredo Pascual, Handelsberater der spanischen Botschaft in China, hob die positiven Aussichten für die Zusammenarbeit mit JD.com hervor und wies darauf hin, dass die Plattform wertvolle Möglichkeiten biete, dem chinesischen Markt spanische Spitzenleistungen zu präsentieren. Er betonte das Potenzial für weitere Synergien und gemeinsame Werbeinitiativen, um die Sichtbarkeit spanischer Marken zu erhöhen und ihr Wachstum auf JD.com weiter zu fördern.

JD.com festigte sein Engagement auf der Alimentaria durch die Unterzeichnung einer Partnerschaft mit BayMar, einer bekannten spanischen Lebensmittelmarke. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den chinesischen Verbrauchern hochwertige Meeresfrüchte in Dosen mit maximaler Effizienz anzubieten.

„Die Partnerschaft mit JD.com ermöglicht es uns, die Weltklasse-Logistik zu nutzen und die Einblicke der Verbraucher zu vertiefen", sagte Javier Coll, Betriebsleiter bei BayMar. „Ihr Ruf für Authentizität und ihr hervorragendes Vertriebsnetz sorgen dafür, dass unsere Produkte in China mit der gleichen Qualität und Frische auf den Tisch kommen wie in Spanien."

Um die Ausstellungsinteressen mit den über 700 Millionen aktiven Kunden von JD.com zu verbinden, startet gleichzeitig das „Spanish Food & Drinks Festival" online auf JD.com. Im Rahmen der Kampagne werden zeitlich begrenzte Probierangebote und kuratierte Geschenksets mit spanischen Weinen und kulinarischen Spezialitäten angeboten. Das Festival nutzt den hohen Traffic und die lokalisierten Marketingkanäle von JD.com und trägt so entscheidend dazu bei, dass neue Premium-Importwaren in China Fuß fassen können.

Innovation im Einzelhandel und verbessertes Einkaufserlebnis in Europa

Die europäische Online-Handelsmarke von JD.com, Joybuy, ist nun – über ihre grenzüberschreitenden Möglichkeiten hinaus – in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Luxemburg verfügbar. Sie bietet eine markengeführte Plattform für internationale und lokale Marken mit direkter Beschaffung von renommierten globalen Partnern.

Unterstützt von JoyExpress, dem speziellen Lieferdienst für die letzte Meile, können Joybuy-Kunden in ausgewählten Städten in den Genuss der „Double 11"-Lieferung kommen. Das bedeutet, dass Bestellungen, die bis 11 Uhr morgens aufgegeben werden, noch am selben Tag vor 23 Uhr eintreffen.

Durch die Integration von Beschaffung, globalem Fulfillment und lokalem europäischem Einzelhandel schafft JD.com effizientere Handelswege auf der 50. Ausgabe der Alimentaria. Als führender Importeur und Einzelhändler unterstützt JD.com weiterhin die globale Lebensmittel- und Getränkeindustrie, indem es Markenpartnerschaften stärkt und sicherstellt, dass qualitativ hochwertige Produkte aus der ganzen Welt sowohl für professionelle Käufer als auch für private Verbraucher leichter zugänglich sind.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2939710/JD_com_debuts_landmark_50th_anniversary_Alimentaria_Barcelona.jpg