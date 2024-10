Embarquez pour un voyage de bien-être holistique dans le tout nouveau spa du Banyan Tree de Dubaï.

Proposant sept salles de soins privées avec jacuzzis et douches, le spa offre un lieu de détente idéal, complété par des bassins de vitalité, des chaises longues chauffées et l'expérience caractéristique de la forêt tropicale.

DUBAI, UAE, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La relaxation prend une nouvelle essence au Banyan Tree Dubai avec le dévoilement de son nouveau Banyan Tree Spa Dubai, un sanctuaire de tranquillité conçu pour resynchroniser l'esprit, le corps et l'âme. Nichée dans l'environnement luxuriant de la station, cette retraite intègre parfaitement les huit piliers du bien-être de Banyan Tree, offrant une expérience holistique et immersive.

Rainforest facility

En entrant dans le spa, les clients peuvent se rapprocher de la nature grâce à des éléments tels que le jardin de tranquillité et les sentiers pieds nus, ce qui leur permet de se sentir vraiment connectés et d'acquérir un sentiment d'enracinement. L'une des caractéristiques les plus remarquables du spa est l'expérience Rainforest, un parcours multisensoriel comprenant une promenade sous la pluie avec des jets d'eau au plafond et sur les murs, des salles de vapeur et de sauna, ainsi qu'une variété de douches revigorantes.

Complétant l'expérience de la forêt tropicale, ce havre de sérénité offre un éventail d'installations ultramodernes, notamment des bassins de vitalité, des chaises longues chauffées et des suites de soins privées, chacune dotée d'une salle de bains et d'une douche et, pour la plupart, d'un jacuzzi. Au-delà du spa, le Banyan Tree Spa Dubai étend son expérience du bien-être grâce à ses installations de santé et de remise en forme récemment rénovées. La salle de sport offre un espace où les clients peuvent s'entraîner, tandis que le Wellbeing Studio et le Wellbeing Deck proposent une série de cours attrayants.

Au cœur du Banyan Tree Spa Dubai se trouvent des traitements sur mesure et des thérapeutes intuitifs, qui associent harmonieusement les anciennes traditions asiatiques à des pratiques de bien-être holistiques. En mettant l'accent sur le pouvoir curatif du toucher et des herbes et épices naturelles, ces praticiens qualifiés harmonisent l'esprit, le corps et l'âme. Chaque soin signature, conformément aux soins signature disponibles dans le monde entier, est soigneusement conçu autour de ses six points de contact signature, destinés à éveiller les sens et à favoriser la relaxation.

Votre chemin vers une revitalisation complète est enrichi par les produits Banyan Tree, disponibles exclusivement à la Banyan Tree Gallery, avec des experts disponibles pour vous aider à créer votre rituel de soin parfait. Fabriqués en Thaïlande, ces produits sont fabriqués à partir de plastique recyclé PET, sont sans cruauté et utilisent 95 % d'ingrédients naturels.

Dernier né du complexe, le Banyan Tree Spa Dubai a été conçu pour créer un sanctuaire des sens où l'on peut trouver la paix, l'équilibre et un sentiment renouvelé d'identité.

*Pour plus d'informations, appelez le +971 4 556 6401 ou par courriel [email protected]

