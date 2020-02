Embassy Office Parks REIT annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2019-2020 et la distribution trimestrielle de 4 707 millions de roupies

Le trimestre se caractérise par une forte activité de location, la livraison d'immeubles en construction plus tôt que prévu et la conclusion de la première acquisition depuis l'introduction en bourse

BANGALORE, Inde, 17 février 2020 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE : EMBASSY) (BSE : 542602) (« Embassy REIT »), la première société d'investissement immobilier cotée (SIIC ou REIT en anglais) d'Inde et la plus importante d'Asie en termes de superficie, a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre fiscal clos le 31 décembre 2019.

Le conseil d'administration d'Embassy Office Parks Management Services Private Limited (« EOPMSPL »), gestionnaire d'Embassy REIT, a déclaré, lors de sa réunion du conseil qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui, la distribution de quelque 4 707 millions de roupies, soit 6,1 roupies par part pour le troisième trimestre de l'exercice 2020. La distribution cumulée depuis le début de l'exercice 2020 s'élève à 13 504 millions de roupies, soit 17,5 roupies par part. La date d'enregistrement pour la distribution du troisième trimestre de l'exercice 2020 est le 24 février 2020 et la distribution sera versée au plus tard le 29 février 2020.

S'exprimant sur les résultats trimestriels, Michael Holland, président-directeur général d'Embassy REIT, a déclaré :

« Notre portefeuille de bureaux continue à tenir ses promesses. En 2019, la location sur les marchés indiens a franchi la barre record des 60 millions de pieds carrés (près de 5,58 millions de mètres carrés), ce qui illustre, une fois de plus, la très bonne santé du secteur des bureaux en Inde en tant que premier marché d'absorption des bureaux à l'échelle mondiale. Nous continuons à tirer profit de cette demande des locataires, stimulée par les entreprises internationales, par le biais de contrats de locations cohérents, de la livraison rapide des promotions immobilières de notre portefeuille, du lancement de nouveaux projets de bureaux sur site et de l'acquisition de surfaces supplémentaires qui viennent étayer la croissance de notre plus grand parc d'activités. »

Éléments financiers à souligner

Le chiffre d'affaires issu de l'exploitation pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 a augmenté de 14 % en glissement annuel, pour se chiffrer 5 459 millions de roupies et a augmenté cumulativement de 16 % en glissement annuel depuis le début de l'exercice 2020

Le bénéfice net d'exploitation pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 a augmenté de 16 % en glissement annuel pour se chiffrer à 4 639 millions de roupies et a augmenté cumulativement de 17 % en glissement annuel depuis le début de l'exercice 2020

La marge du résultat d'exploitation net pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 et depuis le début de l'exercice 2020 a été de 85 %, ce qui reflète les économies d'échelle et les faibles frais de gestion

depuis le début de l'exercice 2020 a été de 85 %, ce qui reflète les économies d'échelle et les faibles frais de gestion Augmentation de la dette à 16 400 millions de roupies à 9,03 % ; le bilan continue d'être prudemment endetté, la dette nette par rapport à la valeur totale de l'entreprise étant de 12 % au 31 décembre 2019

Éléments commerciaux à souligner

Le taux d'occupation des produits du portefeuille a augmenté et se chiffrait à 95,1 % au 31 décembre 2019, ce qui représente une hausse de 220 points de base en glissement annuel et de 40 points de base en glissement trimestriel

Les nouvelles locations au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020 se sont élevées à près de 527 000 pieds carrés (49 000 mètres carrés) avec un solide portefeuille de projets de près de 500 000 pieds carrés (environ 46 500 mètres carrés)

Les nouveaux baux cumulés depuis le début de l'exercice 2020 ont atteint un niveau record avec près de 1,7 million de pieds carrés (environ 158 000 mètres carrés), ce qui représente une croissance intégrée avec un écart de 56 % par rapport à l'évaluation du marché sur les relocations de près de 1,1 million de pieds carrés (environ 102 000 mètres carrés)

Initiatives au profit de la croissance

Livraison de près de 1,4 million de pieds carrés (quelque 130 000 mètres carrés) d'espaces de bureaux plus tôt que prévu, 44 % des locaux étant déjà pré-loués aux occupants

Lancement de la prochaine phase de croissance avec près 2,6 millions de pieds carrés (quelque 241 500 mètres carrés) de projets supplémentaires sur site

Acquisition d'une surface locative de 0,6 million de pieds carrés (quelque 55 700 mètres carrés) dans le parc d'activités Embassy Manyata à Bangalore , avec un rendement initial de 9,25 % à l'achèvement de ce projet au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023

Documents destinés aux investisseurs et précisions sur l'appel trimestriel aux investisseurs

Embassy REIT a publié un dossier d'informations relatif aux résultats et performances du trimestre qui englobe (i) les états financiers autonomes résumés non vérifiés et les états financiers consolidés résumés non vérifiés pour le trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2019, (ii) une présentation des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020 destinée aux investisseurs et (iii) un recueil de données financières et d'exploitation complémentaire conforme aux meilleures pratiques en matière d'établissement de rapports appliquées par les SIIC dans le monde entier. Ce dossier d'information est disponible dans la section Relations avec les investisseurs (Investor Relations) du site web de la SIIC à l'adresse ir.embassyofficeparks.com

Embassy REIT tiendra une conférence téléphonique le 14 février 2020 à 18 h 30, heure normale de l'Inde, pour débattre des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020. Une rediffusion de la conférence sera disponible jusqu'au 29 février 2020 dans la section Relations avec les investisseurs du site web de la SIIC à l'adresse ir.embassyofficeparks.com

Limitation de responsabilité

Le présent communiqué de presse est préparé à des fins d'information générale exclusivement. Les données qui y sont contenues sont fondées sur des informations et des estimations de la direction. Elles ne sont actuelles qu'à la date de leur publication, n'ont pas été vérifiées par un organisme indépendant et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Embassy Office Parks Management Services Private Limited (« le Gestionnaire ») et Embassy REIT ne font aucune déclaration, n'offrent aucune garantie, expresse ou implicite, et déclinent toute responsabilité quant à l'impartialité, l'exactitude ou le caractère complet du contenu présenté. Le lecteur est seul responsable de sa propre évaluation du marché et de la position qu'Embassy REIT occupe sur le marché.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs incluent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels, la situation financière, les performances, les accomplissements ou les résultats du secteur et ceux exprimés ou suggérés dans les différents énoncés prospectifs. Au vu de ces risques, incertitudes et autres facteurs, les lecteurs du présent communiqué de presse sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Le Gestionnaire n'assume aucune responsabilité quant à la modification ou la mise à jour des différents énoncés prospectifs.

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures financières qui ne sont pas des mesures établies selon les PCGR (principes comptables généralement reconnus), les normes Ind-AS (normes indiennes de comptabilité) ou d'autres principes comptables acceptés à l'échelle internationale. Le lecteur ne devrait pas considérer ces éléments comme une alternative aux résultats financiers historiques ou autres indicateurs des flux de trésorerie d'Embassy REIT selon les normes Ind-AS ou IFRS. Ces mesures financières non conformes aux PCGR, telles que définies par le Gestionnaire, pourraient ne pas être comparables à des mesures portant un nom similaire et présentées par d'autres SIIC, en raison des différences dans la façon de calculer les mesures financières non conformes aux PCGR. Bien que les mesures financières non conformes aux PCGR soient utilisées par la direction pour évaluer la situation financière, les résultats financiers et les liquidités d'Embassy REIT et que ces types de mesures soient couramment utilisés par les investisseurs, elles présentent des limites importantes en tant qu'outils d'analyse. Vous êtes donc priés de ne pas les considérer individuellement ou comme des éléments remplaçant l'analyse de la situation financière ou des résultats d'exploitation d'Embassy REIT tels que présentés en vertu des normes Ind-AS.

Les investisseurs sont également priés de remarquer qu'Embassy REIT a été introduite en bourse le 1er avril 2019 et que les actifs d'Embassy REIT ont été acquis entre le 22 mars 2019 et le 25 mars 2019. Par conséquent, les informations financières trimestrielles comparatives ont été préparées en rapprochant les états financiers cumulés non vérifiés du trimestre clos le 31 décembre 2018 et les états financiers cumulés vérifiés pour les neuf mois clos le 31 décembre 2018 (en supposant qu'Embassy REIT détenait les actifs de la SIIC sous sa forme actuelle au cours du trimestre et des neuf mois clos le 31 décembre 2018) avec les états financiers consolidés et résumés non vérifiés du trimestre et des neuf mois clos le 31 décembre 2019.

À propos d ' Embassy REIT

Embassy Office Parks est la première et seule société d'investissement immobilier cotée (SIIC ou REIT en anglais) d'Inde. Embassy REIT englobe 25 millions de pieds carrés (quelque 2,3 millions de mètres carrés) d'immeubles commerciaux achevés et en exploitation à travers l'Inde. Avec un projet de développement portant sur une superficie de près de 8,5 millions de pieds carrés (quelque 790 000 mètres carrés) sur site en cours, le portefeuille total couvre quelque 33,3 millions de pieds carrés (un peu plus de 3 millions de mètres carrés) au sein de sept parcs de bureaux de niveau supérieur et de quatre bâtiments de bureaux au centre-ville sur les marchés de bureaux les plus performants d'Inde à Bangalore, Mumbai et Pune, ainsi que dans la région de la capitale nationale (New Delhi). Le portefeuille compte quelque 160 entreprises locataires de premier ordre et 75 bâtiments disposant d'infrastructures stratégiques, dont deux hôtels achevés, deux hôtels en cours de construction et un parc photovoltaïque de 100 MW (courant alternatif) fournissant une énergie renouvelable aux locataires.

