O Embassy Office Parks REIT anuncia os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal 2019-2020 e as distribuições trimestrais de Rs. 4,707 milhões

O Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ("Embassy REIT"), o primeiro REIT (fundo de investimento imobiliário) listado na Índia e o maior da Ásia por área, divulgou hoje os resultados do terceiro trimestre fiscal encerrado no dia 31 de dezembro de 2019.

A diretoria do Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("EOPMSPL"), administradora do Embassy REIT, em sua reunião realizada hoje, declarou distribuição de Rs. 4,707 milhões ou Rs. 6,1 por unidade para o terceiro trimestre do ano fiscal de FY2020. A distribuição cumulativa do ano fiscal de 2020 totaliza Rs. 13.504 milhões ou Rs. 17,5 por unidade. A data recorde para a distribuição do terceiro trimestre do ano fiscal 2020 é 24 de fevereiro de 2020, e a distribuição será paga até 29 de fevereiro de 2020 ou antes.

Ao comentar os resultados trimestrais, Michael Holland, diretor executivo do Embassy REIT, disse:

"Nosso portfólio de salas comerciais continua a dar resultados. Em 2019, o leasing nos mercados indianos alcançou o recorde de 5,57 milhões de metros quadrados ("m2"), novamente demonstrando a força do setor de salas comerciais da Índia como o principal mercado de absorção de salas comerciais do mundo. Continuamos a capitalizar essa demanda de ocupação, impulsionada por empresas internacionais, por meio de leasing constante, entrega antecipada do nosso crescente funil de desenvolvimento, começo do desenvolvimento de escritórios adicionais no campus e aquisição de área adicional para apoiar contínuo crescimento no nosso maior parque de negócios".

Destaques financeiros

A receita operacional do terceiro trimestre do ano fiscal 2020 cresceu 14% ano a ano, para Rs. 5,459 milhões e, cumulativamente, 16% em relação ao ano anterior no acumulado do ano fiscal 2020

A receita operacional líquida do terceiro trimestre do ano fiscal 2020 cresceu 16% ano a ano, para Rs. 4.639 milhões e, cumulativamente, 17% em relação ao ano anterior no acumulado do ano fiscal 2020

A margem de receita operacional líquida do terceiro trimestre do ano fiscal 2020 e do acumulado do ano 2020 foi de 85%, refletindo a eficiência da escala e as baixas taxas de administração

Captação de Rs.16 .400 milhões em dívida a 9,03%. O balanço patrimonial continua sendo alavancado de forma conservadora, com dívida líquida em TEV (valor total da empresa) a 12% em 31 de dezembro de 2019

Destaques do negócio

A ocupação do portfólio aumentou para 95,1%, no dia 31 de dezembro de 2019, representando aumento de 220 bps no comparativo anual e 40 bps no comparativo trimestral.

O novo leasing para o terceiro trimestre do ano fiscal 2020 foi de cerca de 53.100 m 2 , com sólido pipeline à frente, de cerca de 46.400 m 2

, com sólido pipeline à frente, de cerca de 46.400 m O novo leasing cumulativo para o acumulado do ano fiscal 2020 atingiu o recorde de cerca de 158.000 m 2, proporcionando crescimento incorporado com spread de 56% de marcação a mercado em cerca de 102.000 m 2 de novo leasing

Iniciativas de crescimento

Entregou cerca de 130.000 m 2 de área para salas comerciais antes do previsto, com 44% pré-comprometidos com os ocupantes

de área para salas comerciais antes do previsto, com 44% pré-comprometidos com os ocupantes Lançou a última fase de crescimento, com adicional de cerca de 242.000 m 2 de projetos no campus

de projetos no campus Adquiriu 56.000 m 2 de área locável dentro do parque geral de negócios do Embassy Manyata, em Bengaluru, com rendimento inicial de 9,25% na conclusão do empreendimento no quarto trimestre de 2023

Materiais para investidores e detalhes da chamada trimestral para investidores

O Embassy REIT divulgou um pacote de informações sobre os resultados e o desempenho trimestrais, que inclui (i) demonstrativos financeiros condensados independentes e não auditados e demonstrativos financeiros consolidados e condensados do trimestre e dos nove meses findos em 31 de dezembro de 2019; (ii) uma apresentação para investidores referente aos resultados do terceiro trimestre do ano fiscal 2020; e (iii) livro de dados operacionais e financeiros suplementares, alinhado com as principais práticas de relatórios nos REITs globais. Todos esses materiais estão disponíveis na seção de Relações com investidores do site do REIT: ir.embassyofficeparks.com.

O Embassy REIT sediará uma teleconferência no dia 14 de fevereiro de 2020, às 18:30 do horário padrão da Índia, para discutir os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal 2020. A gravação da teleconferência estará disponível até 29 de fevereiro de 2020, na seção de Relações com investidores do site do REIT: ir.embassyofficeparks.com.

Sobre o Embassy REIT

O Embassy Office Parks é o primeiro e único REIT listado na Índia. Abrange 2.304.000 m2 de propriedades comerciais concluídas e operacionais em toda a Índia. Com aproximadamente 790.000 m2 de desenvolvimento no campus em andamento, o portfólio total abrange 3.100.000 m2 em sete parques de salas comerciais de alto nível e quatro edifícios de salas comerciais no centro da cidade, nos mercados de salas comerciais com melhor desempenho da Índia, em Bengaluru, Mumbai, Pune e na Região da Capital Nacional (NCR). O portfólio abriga mais de 160 ocupantes corporativos de primeira linha e compreende 75 edifícios com comodidades estratégicas, incluindo dois hotéis concluídos, dois em construção e um parque solar de 100 MW (CA) que fornece energia renovável aos inquilinos do parque.

