eMerge Americas anuncia que Mastercard y Recorded Future serán los patrocinadores principales de eMerge Americas 2026, y destaca el ascenso del sur de Florida como centro mundial de seguridad, tecnología financiera e innovación

MIAMI, 29 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- eMerge Americas anunció hoy que Mastercard y Recorded Future actuarán como patrocinadores principales de eMerge Americas 2026, en una colaboración estratégica en la convergencia de tecnología financiera, ciberseguridad e infraestructura digital mundial.

eMerge Americas continúa su crecimiento como una plataforma tecnológica líder a nivel mundial, lo que refleja la rápida expansión de la economía digital del sur de la Florida. La ciberseguridad, el capital de riesgo y las tecnologías emergentes convergen para dar forma al futuro de la tecnología financiera y la seguridad, mientras que Miami se consolida como una puerta de entrada para la innovación en toda América Latina. Durante décadas, Mastercard ha impulsado la innovación en la región mediante alianzas sólidas en toda la comunidad de empresas de tecnología financiera, empresas emergentes respaldadas por capital de riesgo, instituciones financieras y empresas de tecnología.

En 2024, Mastercard adquirió Recorded Future, la empresa de inteligencia de amenazas más grande del mundo, que combina la red global de pagos y la experiencia de Mastercard en identidad, prevención de fraudes y toma de decisiones en tiempo real con la plataforma de inteligencia de amenazas impulsada por IA de Recorded Future. Ambas empresas avanzan en la manera en que las instituciones financieras, las empresas y los gobiernos anticipan las ciberamenazas, protegen las transacciones digitales y fortalecen la resiliencia digital. Debido a que una mayor participación en la economía digital conlleva un aumento de las amenazas cibernéticas, Mastercard se ha comprometido a conectar y proteger a 500 millones de personas y pequeñas empresas en su camino hacia la salud financiera para 2030.

"La innovación en tecnología financiera se basa en sistemas seguros y resistentes que ganan y mantienen la confianza de los consumidores y las empresas por igual", dijo Johan Gerber, vicepresidente ejecutivo de Soluciones de Seguridad de Mastercard. "Junto con Recorded Future, impulsamos soluciones de seguridad basadas en inteligencia que protegen los cimientos de la economía digital, y nos unimos a eMerge Americas para promover la próxima ola de innovación en América Latina y otras regiones".

"El sur de Florida se ha convertido en uno de los mercados de tecnología más interesantes del mundo", señaló Melissa Medina, cofundadora y directora ejecutiva de eMerge Americas. "Con el crecimiento de la tecnología financiera, el capital de riesgo y la infraestructura digital en toda la región, somos testigos del surgimiento de un centro de innovación verdaderamente global. Mastercard y Recorded Future son líderes en la construcción de las bases digitales seguras que impulsan la innovación financiera, y nos enorgullece colaborar con ellos para reunir a la comunidad mundial de tecnología financiera y ciberseguridad en Miami".

Los asistentes a eMerge Americas 2026 tendrán la oportunidad de asistir a la conferencia inaugural de Mastercard y Recorded Future el 23 de abril, además de visitar su exposición interactiva de 2,500 pies cuadrados que presenta tecnologías financieras y de ciberseguridad. Además, se invita a los asistentes a unirse a Mastercard y Recorded Future en eventos de contactos empresariales organizados para fundadores, instituciones financieras, inversores y responsables políticos.

Acerca de Mastercard

Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y regiones de todo el mundo. Junto con nuestros clientes, construimos una economía resiliente donde todos puedan prosperar. Admitimos una amplia variedad de opciones de pagos digitales, para que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a las personas, las empresas y los gobiernos a alcanzar su mayor potencial.

www.mastercard.com

Acerca de Recorded Future

Recorded Future es la empresa de inteligencia de amenazas más grande del mundo. La nube de inteligencia de Recorded Future proporciona inteligencia de extremo a extremo sobre adversarios, infraestructura y objetivos. Al indexar Internet mediante la web abierta, la web oscura y fuentes técnicas, Recorded Future proporciona visibilidad en tiempo real de una superficie de ataque y un panorama de amenazas en expansión, lo que permite a los clientes actuar con rapidez y confianza para reducir el riesgo y conducir sus negocios de forma segura. Con sede en Boston y oficinas y empleados en todo el mundo, Recorded Future trabaja con más de 1,900 empresas y organizaciones gubernamentales en más de 80 países para proporcionar inteligencia en tiempo real, imparcial y procesable.

Acerca de eMerge Americas

eMerge Americas es un coordinador estratégico y catalizador de innovación que reúne a empresas mundiales, empresas emergentes, inversores y líderes gubernamentales para acelerar los avances en IA, finanzas, salud y seguridad nacional. Mediante su programación durante todo el año y su conferencia y exposición tecnológica global anual en Miami, eMerge Americas conecta el capital, el talento y las ideas para impulsar un progreso impactante, fortalecer los diferentes sectores y llevar al mercado tecnologías transformadoras y emergentes. Desde 2014, la conferencia y exposición tecnológica global atrajo a más de 20,000 asistentes al año de más de 50 países y catalizó miles de millones en inversiones capital de riesgo.

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FUENTE eMerge Americas