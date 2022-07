Emerson e Nozomi Networks anunciam parceria de cibersegurança

O acordo fortalece a expertise da Emerson em serviços e cibersegurança OT com soluções validadas para ambientes de sistemas de controle

SÃO PAULO, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Emerson, líder global em software e tecnologia, e a Nozomi Networks, líder em segurança OT (tecnologia operacional) e IoT (Internet das Coisas), anunciam hoje uma parceria para atender à crescente demanda por serviços e soluções de cibersegurança OT nas indústrias específicas nas quais atuam. A Emerson oferecerá as soluções avançadas da Nozomi Networks para resiliência cibernética do sistema de controle industrial e visibilidade operacional em tempo real para clientes em todo o mundo.

O acordo combina as capacidades de segurança e visibilidade OT & IoT líderes da indústria da Nozomi Networks com o sistema de controle distribuído (DCS) DeltaV™ da Emerson, incluindo consultoria e serviços profissionais. A parceria oferece soluções abrangentes para fortalecer a segurança cibernética e reduzir o risco de paralisação devido a ciberataques ou anomalias de processo.

"Neste trabalho em equipe com a Nozomi Networks, a Emerson leva aos clientes mais visibilidade da rede OT em tempo real, segurança e inteligência de ativos que se integram ao nosso DeltaV DCS e é totalmente apoiada pela Emerson Cybersecurity Services", diz Alexandre Peixoto, diretor de Negócios de Segurança Cibernética da área de Sistemas de Processo e Software da Emerson. "Juntos, oferecemos a mais profunda experiência em processos industriais, uma solução superior e um histórico comprovado de atendimento aos clientes industriais mais exigentes".

O conjunto de software e tecnologias DeltaV aumenta o desempenho da planta com um controle inteligente fácil de operar e de manter. O DCS DeltaV é adaptável para atender aos requisitos e objetivos do cliente e facilmente escalonável sem complexidade.

A detecção de ameaças e anomalias em OT & IoT da Nozomi Networks e inteligência acionável complementam o portfólio DeltaV, ajudando os clientes a visualizar e responder rapidamente às ameaças cibernéticas antes que elas afetem os controles de processo. Além disso, as capacidades de avaliação de vulnerabilidade ajudam os clientes a identificar dispositivos OT que podem ser explorados em ciberataques. As capacidades de descoberta de ativos da Nozomi Networks combinam técnicas ativas e passivas para identificar os ativos OT e IoT com segurança.

"Estamos nos unindo à Emerson para abordar as crescentes preocupações com a segurança cibernética que são uma realidade diária para os processos modernos de automação", diz Edgard Capdevielle, CEO da Nozomi Networks. "As organizações industriais confiam na Emerson por suas tecnologias e soluções inovadoras e este acordo fortalece o nosso compromisso conjunto de ajudar a proteger a infraestrutura crítica em todo o mundo".

O conjunto completo de soluções de segurança cibernética OT e IoT da Nozomi Networks está agora disponível globalmente por meio da Emerson. Acesse Emerson.com/DeltaVCybersecurity para obter mais informações sobre as capacidades de segurança cibernética da companhia.

Sobre a Nozomi Networks

A Nozomi Networks acelera a transformação digital protegendo a infraestrutura crítica mundial, organizações industriais e governamentais contra ameaças cibernéticas. Nossa solução oferece visibilidade excepcional da rede e ativos, detecção de ameaças e insights para ambientes OT e IoT. Os clientes confiam em nós para minimizar o risco e a complexidade, maximizando a resiliência operacional.

FONTE Nozomi Networks

