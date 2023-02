Emma - The Sleep Company abre las puertas de su primera tienda europea en los Países Bajos

El buque insignia se encuentra en el centro comercial Westfield Mall of the Netherlands

El centro comercial es el más grande de los Países Bajos

Esta tienda de 1.000 pies cuadrados es la primera de Emma fuera de China .

FRANKFURT, Alemania, 16 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Emma — The Sleep Company , la mayor marca de descanso D2C del mundo, ha abierto su primera tienda europea en los Países Bajos. La tienda de la galardonada marca de descanso está situada en el Westfield Mall of the Netherlands, el mayor centro comercial del país, y anuncia una nueva era de expansión para la empresa. Emma, que ya ha transformado la industria mundial del descanso D2C, pretende revolucionar el espacio minorista con sus propias tiendas dedicadas.

La experiencia de compra única de Emma

Emma's first European store has opened in the Netherlands

La nueva tienda expone en unos 1.000 pies cuadrados la amplia y variada gama de productos para el sueño de Emma, que ha sido galardonada con varios premios. El elemento sensorial es fundamental en la nueva tienda de Emma: los consumidores pueden ver, sentir y experimentar todos los productos en un espacio de diseño único. Los especialistas del sueño de Emma están a su disposición para ofrecer asesoramiento experto y explicar la tecnología que hay detrás de los productos. Además, en el nuevo espacio comercial de Emma se ofrece una gama exclusiva de productos de venta disponibles solo en tienda.

"Después de los grandes resultados de nuestras Tiendas Concepto Emma en China, decidimos traer este innovador concepto a Europa", dijo el Dr. Dennis Schmoltzi, cofundador y consejero delegado de Emma - The Sleep Company. "Es un paso más para consolidar a Emma como la mayor marca mundial del sueño, tanto online como offline. Estamos deseando aprovechar al máximo esta experiencia y expandirnos a otros mercados europeos."

Un momento destacado de la ceremonia de apertura fue la visita del primer cliente holandés de Emma, que fue invitado a inaugurar oficialmente la tienda. El dúo de podcasts favorito de Holanda, Geraldine Kemper y Gwen van Poorten, también grabó un episodio especial en la tienda como parte de los festejos del día de la inauguración.

Acerca de Emma – The Sleep Company:

Emma – The Sleep Company es una empresa gestionada por sus fundadores y la marca líder mundial de productos para dormir de venta directa al consumidor. Fundada en 2013 por el Dr. Dennis Schmoltzi y Manuel Mueller en Alemania, la empresa está presente en más de 30 países y alcanzó una facturación de 948 millones de dólares en 2022, lo que supone una tasa de crecimiento del 35% con respecto al año anterior. Los productos Emma® se venden a través de un enfoque omnicanal, que incluye D2C/online, marketplaces y más de 3500 tiendas físicas. Emma colabora con éxito con más de 200 minoristas. Los más de 1.000 miembros del equipo de Emma trabajan en todo el mundo, con oficinas en Frankfurt (Alemania), Manila (Filipinas), Lisboa (Portugal), Ciudad de México (México) y Shanghái (China).

