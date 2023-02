Emma - The Sleep Company ouvre les portes de son premier magasin européen aux Pays-Bas

Le magasin phare est situé dans le centre commercial Westfield des Pays-Bas

Le centre commercial est le plus grand des Pays-Bas

Le magasin de près de 100 mètres carrés est le premier Emma en dehors de la Chine

FRANCFORT, Allemagne, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Emma — The Sleep Company , la plus grande marque de literie de vente directe au consommateur (D2C) au monde, a ouvert son premier magasin européen aux Pays-Bas. Le magasin primé de marque de literie est situé dans le centre commercial Westfield des Pays-Bas, le plus grand centre commercial du pays, et annonce une nouvelle ère d'expansion pour l'entreprise. Ayant déjà transformé le secteur mondial de la literie D2C, Emma entend révolutionner l'espace de vente avec ses propres magasins.

L'expérience d'achat unique d'Emma

Emma's first European store has opened in the Netherlands

Le nouveau magasin présente la gamme diversifiée et étendue de produits de literie primés Emma sur une superficie de quelque 100 mètres carrés. L'élément sensoriel est au cœur du nouveau magasin Emma : les clients peuvent voir, sentir et expérimenter tous les produits dans un espace conçu de manière unique. Les spécialistes de la literie Emma sont sur place pour offrir des conseils d'expert et expliquer la technologie derrière les produits. De plus, une gamme exclusive de produits disponibles uniquement en magasin est disponible dans le nouvel espace de vente d'Emma.

« Après les excellents résultats de nos concept stores Emma en Chine, nous avons décidé d'apporter ce concept innovant en Europe, a déclaré le Dr Dennis Schmoltzi, co-fondateur et PDG d'Emma - The Sleep Company. C'est une étape supplémentaire pour renforcer Emma en tant que plus grande marque de literie au monde, à la fois en ligne et hors ligne. Nous sommes impatients de tirer le meilleur parti de cette expérience et de nous étendre à d'autres marchés européens. »

Le point fort de la cérémonie d'ouverture a été la visite du tout premier client néerlandais d'Emma, qui a été invité à ouvrir officiellement le magasin. Assis sur un lit Emma, le duo de podcasters préféré de Hollande, Geraldine Kemper et Gwen van Poorten, a également enregistré un épisode spécial en magasin dans le cadre des festivités du jour de l'ouverture.

À propos d'Emma – The Sleep Company

Emma – The Sleep Company est une entreprise dirigée par ses fondateurs et la première marque de literie « direct-to-consumer » (D2C) au monde. Fondée en 2013 par le Dr Dennis Schmoltzi et Manuel Müller en Allemagne, la société est active dans plus de 30 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 948 millions de dollars en 2022, soit un taux de croissance de 35 % par rapport à l'année précédente. Les produits Emma® sont vendus via une approche omnicanale, comprenant le commerce D2C/en ligne, les marketplaces et plus de 3 500 magasins. Emma collabore avec succès avec plus de 200 détaillants. Les plus de 1 000 membres de l'équipe d'Emma travaillent dans le monde entier, avec des bureaux à Francfort (Allemagne), Manille (Philippines), Lisbonne (Portugal), Mexico (Mexique) et Shanghai (Chine).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2004154/Emma_store_opening.jpg

SOURCE Emma - The Sleep Company