Emma - The Sleep Company abre as portas de sua primeira European Store nos Países Baixos

FRANKFURT, Alemanha, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Emma - The Sleep Company, a maior marca de sono D2C do mundo, abriu sua primeira loja europeia nos Países Baixos. A loja da premiada marca de sono está localizada no Westfield Mall, nos Países Baixos - o maior shopping center do país - e anuncia uma nova era de expansão para a empresa. Tendo transformado o setor de sono D2C do mundo, a Emma pretende revolucionar o espaço de varejo com suas próprias lojas dedicadas.

A nova loja apresenta a diversificada e extensa gama de produtos de sono premiados da Emma, com mais de 92,90 metros quadrados. No centro da nova loja Emma está o elemento sensorial: os consumidores podem ver, sentir e experimentar todos os produtos em um espaço com design exclusivo. Os especialistas em sono da Emma estão à disposição para oferecer orientações especializadas e explicar a tecnologia por trás dos produtos. Além disso, uma gama exclusiva de produtos está disponível somente na loja, no novo espaço de varejo da Emma.

"Após os grandes resultados de nossas Emma Concept Stores na China, decidimos trazer este conceito inovador para a Europa", disse o Dr. Dennis Schmoltzi, cofundador e CEO da Emma - The Sleep Company. "É mais um passo para fortalecer a Emma como a maior marca de sono do mundo, tanto on-line quanto off-line. Estamos muito ansiosos para aproveitar ao máximo essa experiência e expandir para outros mercados europeus".

Um destaque da cerimônia de abertura foi a visita da primeira cliente holandesa da Emma, que foi convidada a abrir oficialmente a loja. Enquanto estavam sentadas na Emma bed, a dupla de podcast favorita da Holanda, Geraldine Kemper e Gwen van Poorten, também gravaram um episódio especial na loja como parte das festividades do dia de abertura.

Sobre a Emma - The Sleep Company:

Emma - The Sleep Company é uma empresa gerenciada pelo fundador e a marca líder mundial em sono direto ao consumidor. Fundada em 2013 pelo Dr. Dennis Schmoltzi e Manuel Mueller na Alemanha, a empresa atua em mais de 30 países e alcançou um faturamento de US$ 948 milhões em 2022, uma taxa de crescimento de 35% em relação ao ano anterior. Os produtos Emma® são vendidos por meio de uma abordagem omnicanal, incluindo D2C/online, mercados e mais de 3.500 lojas físicas. A Emma colabora com sucesso com mais de 200 varejistas. Os mais de 1.000 membros da equipe da Emma estão trabalhando em todo o mundo, com escritórios em Frankfurt (Alemanha), Manila (Filipinas), Lisboa (Portugal), Cidade do México (México) e Xangai (China).

