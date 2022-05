Emmanuel Kelly, músico con capacidades diferentes, lanza Outlyer Entertainment con el apoyo de una serie de talentos como Chris Martin, Paul Oakenfold y Adam Morse

Outlyer Entertainment es la primera empresa de desarrollo y producción de propiedad intelectual (PI) en dar a conocer, empoderar y facultar adecuadamente el talento de las personas discapacitadas en todo el mundo. Su objetivo es impulsar un enfoque más inclusivo en las industrias del cine, la televisión y la música al constituir una solución para acabar con los estigmas que rodean a las personas con discapacidad. La empresa tiene un mantra: "Enabling the World, Differently" (Habilitar el mundo de manera diferente).

Outlyer Entertainment representará y promoverá el talento a través de sus tres divisiones principales: Outlyer Talent Agency, Outlyer Record Label y Outlyer Film and TV Production House.

Outlyer Entertainment trabajará junto con su selección de asesores de excelencia para apoyar la trayectoria de la empresa y aportar su experiencia en la variedad de campos a los que pretende dar servicio, centrándose en proyectos y colaboraciones con actores, músicos, cineastas, escritores y artistas. Encabezados por Chris Martin, los asesores de Outlyer incluyen al DJ productor Paul Oakenfold y al escritor y productor de NCIS, Scott Williams.

A Chris, Paul y Scott, como apasionados promotores y asesores, les acompaña el director / actor / escritor y cofundador de cine Adam Morse, así como experimentados líderes empresariales, el experto en relaciones públicas y comunicaciones y cofundador de Outlyer Tim Lucas Allen, el director ejecutivo de Coach Rhett Power, el expresidente de DKNY & FUBU Bernt Ullman, la directora ejecutiva de Global Citizen Forum Talimka Yordanova, el cofundador de Deekay Music Lars Jensen y Laura Hameed de la Fundación Infantil Columbus.

Outlyer también cumplirá su misión en alianza con Think-Film Impact Production, una galardonada organización de medios de impacto fundada por Danielle Turkov Wilson con experiencia especializada en la intersección de vanguardia entre el cine y el cambio social.

Think-Film llevará a cabo evaluaciones estratégicas del valor del impacto de los proyectos mediáticos de Outlyer, así como labores de distribución y marketing de impacto, y asociaciones de impacto en los niveles más altos de influencia para elevar la visibilidad y el acceso en los festivales y mercados mundiales. Como socios estructurales de Cannes Marché du Film y pioneros de su programa impACT, este año la organización llevará a cabo la primera fiesta del festival de cine dirigido por personas con discapacidad.

Emmanuel Kelly dice: "Este ha sido mi objetivo durante muchos años; poder centrar mis esfuerzos en impulsar un enfoque positivo para las personas con capacidades diferentes. Necesitamos educar, empoderar, capacitar y crear valor para aquellos que necesitan nuestro apoyo, utilizando un enfoque comercial y empresarial. Me enorgullece mucho anunciar esta empresa y me entusiasman el futuro y las posibilidades que Outlyer puede hacer realidad. Debemos poner fin a la estigmatización para permitir la innovación. Estoy sumamente agradecido por el apoyo de Chris y la multitud de otras personas de buen corazón que me rodean a diario".

Chris Martin dice: "Me siento honrado de apoyar a Emmanuel y a su equipo en Outlyer Entertainment en su continua oferta de una plataforma para artistas con capacidades diferentes en toda la industria del entretenimiento.

Con una larga historia de importantes contribuciones culturales, desde Kenny Baker hasta Beethoven, las comunidades de personas con capacidades diferentes y discapacidades siguen siendo vitales en los campos de la música, el cine y la televisión, y espero con ansias lograr una mayor representación de ellos.

Me entusiasma ver el nuevo talento que Outlyer Entertainment descubre y desarrolla conforme seguimos avanzando hacia una industria de entretenimiento más diversa y abierta a todos, desde cualquier lugar".

En 2020, Chris Martin participó en la canción de Emmanuel Kelly "Never Alone", video que además contó con cameos inspiradores de Demi Lovato, Terrance Howard, JK Simmons, Elizabeth Moss, Jean Claude Van Dame, Pia Toscano, Royce da 5'9, Vanness Wu, Brian Grazer y Jonathan Ross. La pista fue además remezclada por el legendario DJ y productor Paul Oakenfold.

FUENTE The Outlyer Group

