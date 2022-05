Músico portador de deficiência Emmanuel Kelly lança Outlyer Entertainment com suporte de vários artistas, como Chris Martin, Paul Oakenfold e Adam Morse

A Outlyer Entertainment é a primeira empresa de desenvolvimento e produção de PI a divulgar, capacitar e habilitar talentos com deficiência em todo o mundo com precisão. O objetivo é promover uma abordagem mais inclusiva nos setores de cinema, TV e música, oferecendo uma solução para acabar com os estigmas que cercam as pessoas com deficiência. A empresa tem um lema: "Enabling the World, Differently" (em tradução livre: Viabilizar o mundo, de forma especial).

A Outlier Entertainment representará e promoverá talentos por meio de suas três divisões principais: Outlier Talent Agency, Outlyer Record Label e Outlyer Film and TV Production House.

A Outlyer Entertainment trabalhará em conjunto com sua seleta equipe de consultores para apoiar a trajetória da empresa e oferecer experiência em todas as áreas que pretende atender, com foco em projetos e colaborações com atores, músicos, cineastas, escritores e artistas. Liderados por Chris Martin, os consultores da Outlyer incluem o DJ e produtor Paul Oakenfold e o escritor e produtor do NCIS, Scott Williams.

Juntando-se a Chris, Paul e Scott como apoiadores e consultores apaixonados está o diretor de cinema, ator/escritor e cofundador, portador de deficiência visual, Adam Morse, além de líderes empresariais de larga experiência, como o especialista em RP e comunicações e cofundador da Outlyer Tim Lucas Allen, o CEO da Coach Rhett Power, o ex-presidente da DKNY & FUBU Bernt Ullman, a CEO do Fórum Cidadão Global Talimka Yordanova, o cofundador da Deekay Music Lars Jensen e Laura Hameed da Columbus Children's Foundation.

A Outlyer também realizará sua missão em parceria com a Think-Film Impact Production, uma premiada organização de mídia de impacto fundada por Danielle Turkov Wilson com conhecimentos especializados na vanguarda da interseção entre cinema e mudanças sociais.

A Think-Film oferecerá análises de valor de impacto estratégico para os projetos de mídia da Outlyer, bem como distribuição e marketing de impacto e parcerias nos mais altos níveis de influência para aumentar a visibilidade e o acesso em festivais e mercados globais. Como parceiros estruturais do Cannes Marché du Film e copioneiros de seu programa impACT, este ano a organização realizará a primeira festa do festival de cinema liderada por pessoas com deficiência.

Emmanuel Kelly disse : "Esse tem sido meu objetivo por muitos anos, de poder focar meus esforços na condução de uma abordagem positiva para pessoas com deficiência. Precisamos educar, capacitar, fortalecer e criar valor para aqueles que precisam de nosso apoio, usando uma abordagem comercial e de negócios. Estou muito orgulhoso de anunciar esta empresa e entusiasmado com o futuro e com as possibilidades que a Outlyer pode realizar. Temos que acabar com a estigmatização para permitir a inovação. Sou extremamente grato pelo apoio de Chris e da infinidade de outros grandes indivíduos sinceros que me cercam diariamente."

Chris Martin disse: "Estou honrado em apoiar Emmanuel e sua equipe na Outlyer Entertainment na medida que eles continuam a oferecer uma plataforma para artistas portadores de deficiências em todo o setor de entretenimento.

Com um longo histórico de importantes contribuições culturais, de Kenny Baker a Beethoven, as comunidades de portadores de deficiência e necessidades especiais continuam sendo vitais nas áreas de música, cinema e televisão, e espero representação cada vez maior dessas classes.

Estou entusiasmado em ver os novos talentos que a Outlyer Entertainment revela e desenvolve à medida que continuamos a avançar em direção a um setor de entretenimento mais diversificado, aberto a todos, em todos os lugares."

Em 2020, Chris Martin participou da faixa de Emmanuel Kelly, Never Alone, cujo vídeo também contou com participações especiais de Demi Lovato, Terrance Howard, JK Simmons, Elizabeth Moss, Jean Claude Van Dame, Pia Toscano, Royce da 5'9, Vanness Wu, Brian Grazer e Jonathan Ross. A faixa também foi remixada pelo famoso Dj e produtor Paul Oakenfold.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812942/Emmanuel_Kelly.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1812941/Outlyer_Entertainment_Logo.jpg

FONTE The Outlyer Group

SOURCE The Outlyer Group