Le musicien en situation de handicap Emmanuel Kelly lance Outlyer Entertainment avec le soutien de nombreux talents, dont Chris Martin, Paul Oakenfold et Adam Morse

Outlyer Entertainment est la première société de développement et de production à mettre en valeur, encourager et faciliter pertinemment la situation pour les personnes handicapées talentueuses à travers le monde Elle vise à promouvoir une approche plus inclusive au sein des industries du cinéma, de la télévision et de la musique en mettant fin à la stigmatisation des personnes handicapées. L'entreprise a un mantra : « Ouvrir le monde, autrement ».

Outlyer Entertainment représentera et défendra les talents par l'entremise de ses trois départements centraux : l'agence Outlyer Talent Agency, la maison de disque Outlyer Record Label et la maison de production Outlyer Film and TV Production House.

Outlyer Entertainment travaillera avec une sélection de conseillers triés sur le volet qui aiguillera l'entreprise et proposera son expertise sur la multitude de sujets qu'elle entend traiter, avec un accent sur les projets et la collaboration avec les acteurs, musiciens, cinéastes, écrivains et artistes. Avec Chris Martin à sa tête, le groupe des conseillers d'Outlyer comprend Paul Oakenfold, DJ producteur, et Scott Williams, auteur et producteur de NCIS.

Dans cette équipe de conseillers passionnés, on compte également le réalisateur, acteur, auteur et co-fondateur non-voyant Adam Morse, ainsi que des dirigeants d'entreprise chevronnés, l'expert en relations publiques et en communication et co-fondateur d'Outlyer Tim Lucas Allen, le coach du PDG Rhett Power, l'ex-président de DKNY & FUBU Bernt Ullman, et la PDG de Global Citizen Forum Talimka Yordanova. Le cofondateur de Deekay Music Lars Jensen et Laura Hameed de la Columbus Children's Foundation.

Outlyer s'acquittera également de sa mission en partenariat avec Think-Film Impact Production, une organisation chargée d'analyser l'impact médiatique récompensée fondée par Danielle Turkov Wilson avec une expertise spécialisée à l'intersection révolutionnaire du cinéma et du changement social.

Think-Film proposera des estimations de l'impact stratégique des projets médiatiques d'Outlyer, influant ainsi sur la distribution et le marketing et sur les partenariats aux plus hauts niveaux d'influence pour améliorer la visibilité et l'accès aux festivals et aux marchés internationaux. En tant que partenaires structurels du Marché du Film de Cannes et co-pionniers de leur programme impACT, l'organisation accueillera cette année le tout premier festival du film dirigé par des personnes handicapées.

Emmanuel Kelly a déclaré : « C'est mon objectif depuis de nombreuses années, de pouvoir concentrer mes efforts sur l'adoption d'une approche positive à l'égard des personnes handicapées. Nous devons éduquer, autonomiser, autoriser et créer de la valeur pour ceux qui ont besoin de notre soutien, en utilisant une approche commerciale et professionnelle. Je suis très fier de lancer cette entreprise et je suis impatient de l'avenir et de toutes les opportunités qu'Outlyer pourra saisir. Nous devons mettre fin à la stigmatisation pour permettre l'innovation. Je suis extrêmement reconnaissant de l'appui de Chris et des très nombreuses autres personnes sincèrement dévouées qui m'entourent au quotidien. »

Chris Martin a déclaré : « Je suis honoré de soutenir Emmanuel et son équipe d'Outlyer Entertainment parce qu'ils continuent de fournir une plateforme pour les artistes en situation de handicap dans l'industrie du divertissement.

Avec d'importantes contributions culturelles depuis très longtemps – de Kenny Baker à Beethoven – les communautés de personnes en situation de handicap restent essentielles dans les domaines de la musique, du cinéma et de la télévision, et je me réjouis qu'elles soient mieux représentées.

Je suis impatient de découvrir les nouveaux talents que Outlyer Entertainment révèlera et développera, afin que nous continuions à évoluer vers une industrie du divertissement plus diversifiée, ouverte à tous, de partout. »

En 2020, Chris Martin a participé au titre Never Alone d'Emmanuel Kelly. Dans le clip, on note les participations inspirantes de Demi Lovato, Terrance Howard, JK Simmons, Elizabeth Moss, Jean Claude Van Dame, Pia Toscano, Royce da 5'9, Vanness Wu, Brian Grazer et Jonathan Ross. Le titre a également été remixé par le légendaire Dj et producteur, Paul Oakenfold.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812942/Emmanuel_Kelly.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812941/Outlyer_Entertainment_Logo.jpg

Pour plus d'informations, veuillez contacter Gaby Scott, [email protected], ou Tim Lucas Allen à [email protected]

