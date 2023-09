Emmes intègre des fonctionnalités de télésanté à Advantage eClinical

La dernière mise à niveau intervient dans le cadre d'objectifs plus larges visant à créer la première plateforme de données numériques unifiée de l'industrie pour les essais décentralisés et hybrides

ROCKVILLE, Maryland, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Emmes, un organisme de recherche sous contrat (ORC) mondial à service complet qui se consacre à l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique, annonce l'ajout de capacités de télésanté à Advantage eClinical . Grâce à cette nouvelle application, toute visite programmée peut devenir virtuelle, avec des appels vidéo augmentés directement via la plateforme, et les patients se connectent via leur portail de participant existant. Advantage eClinical est conçu pour permettre une expérience simple et intuitive qui s'intègre parfaitement dans la vie quotidienne des participants aux études et des sites.

L'ajout de capacités de télésanté fait partie d'un projet de développement beaucoup plus vaste pour la troisième génération de plateforme de données cliniques d'Emmes. La vision de l'entreprise est de créer la première infrastructure d'essai numérique unifiée et flexible qui minimise les perturbations pour les sites et les participants et qui est plus accessible. Notre plateforme unique et flexible s'adapte à toutes les modalités d'essai, traditionnelles, décentralisées, y compris hybrides et entièrement virtuelles, ainsi qu'aux besoins des patients, des sponsors et des sites. Elle inclut également toutes les tâches, de la saisie, du nettoyage et du suivi des données à la gestion des flux de travail, en passant par le suivi des échantillons et même les outils d'évaluation clinique et d'engagement.

« Ce que nous construisons avec Advantage eClinical est plus qu'un EDC ou un eCOA/ePRO. Il s'agit d'une plateforme permettant d'accélérer la réalisation de tous les types d'essais grâce à un système unifié et modulaire. Quelque 90 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude 2021 sur la perception et les perspectives du Center for Information and Study on Clinical Research Participation (CISCRP) soulignent l'importance de disposer d'options pour effectuer les visites d'étude, telles que les visites virtuelles et les visites à domicile. En éliminant la nécessité pour les sponsors d'acquérir et de mettre en place des systèmes d'essais décentralisés supplémentaires, nous espérons que davantage d'études offriront des options de participation centrées sur le patient », a commenté Ching Tian, responsable de l'innovation chez Emmes.

Ashley Davidson, vice-présidente associée d'Emmes chargée de la gestion des produits et des opérations, a expliqué que l'application de télésanté simplifie considérablement le travail du personnel du site, car toutes les informations sont affichées à l'écran en même temps, y compris les formulaires d'évaluation et les dossiers des patients. Elle a ajouté : « Elle donne l'impression d'une visite en personne et permet de prendre des notes et de vérifier les dossiers simultanément. D'un point de vue plus pratique, l'utilisation d'un modèle d'essai décentralisé ou hybride signifie que nous pouvons également ouvrir les essais à des groupes de participants plus diversifiés, ce qui a été un facteur déterminant pour les organismes de réglementation. »

Advantage eClinical est basé sur le cloud et conforme aux normes 21 CFR Part 11, GDPR et HIPAA. Il est disponible en tant que produit autonome, logiciel en tant que service (SaaS), pour tout client biopharmaceutique et ORC, et a soutenu plus de 1 000 essais, pour près d'un million de patients dans plus de 70 pays, couvrant plus de 31 000 sites d'essais cliniques.

À propos d'Emmes

Fondée il y a plus de 45 ans, Emmes est une organisation mondiale de recherche clinique à service complet qui se consacre à l'excellence en soutenant l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique. La société compte parmi ses clients de nombreux organismes et instituts du gouvernement fédéral américain ainsi qu'un large éventail d'entreprises de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux dans le monde entier. Pour en savoir plus sur l'impact positif de nos recherches sur la santé humaine, consultez le site Web d'Emmes à l'adresse www.emmes.com .

