Empire State Building apresenta pacote de noivado "Happily Ever Empire" para propostas de casamento inesquecíveis em seu icônico Observatório no 86º andar

O pacote exclusivo - com preço de US$ 1.000 por casal - inclui uma visita privada guiada pelas exposições imersivas do Empire State Building, que apresentam a história do edifício e as histórias de amor clássicas que ocorreram nele. Depois que os casais comemoram seu noivado no mundialmente famoso Observatório no 86 o andar, eles são convidados a ir ao Observatório do 102 o andar, com suas janelas do chão ao teto para fotos de tirar o fôlego com vistas deslumbrantes de 360 graus.

"Não há lugar melhor para celebrar o amor do que o edifício mais romântico do mundo", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório do Empire State Building. "O Empire State Building foi o local de tantas histórias de amor em sua história, e agora temos o prazer de oferecer uma experiência de pedidos de casamento exclusiva, romântica e personalizável para casais de todo o mundo."

Recentemente, a experiência do Observatório do Empire State Building passou por uma revisão de ponta a ponta que inclui uma entrada de hóspedes dedicada, um museu digital e tátil de 10 mil metros quadrados que celebra o ícone desde o momento em que foi concebido para seu lugar atual na cultura pop, e o Observatório completamente reimaginado do 102o andar. As reformas também incluem melhorias de qualidade ambiental interna (IEQ) líderes do setor, como ionização bipolar ativa, filtros MERV 13 e ventilação aumentada que levaram à conquista do edifício como o primeiro das Américas a receber a classificação WELL Health-Safety.

Os ingressos estão disponíveis em https://www.esbnyc.com/buy-tickets/happily-ever-empire. É necessário ser maior de 21 anos para comprar.

O pacote "Happily Ever Empire" deve ser reservado com pelo menos 24 horas de antecedência, com reservas limitadas disponíveis todos os dias. Fotógrafos, familiares e amigos precisam comprar ingressos Express separadamente para participar da comemoração aqui.

Mais informações sobre o Empire State Building e sua experiência de Observatório podem ser encontradas em www.esbnyc.com.

Sobre o Empire State Building O Empire State Building, "The World's Most Famous Building", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação de US$ 165 milhões no Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Floor Observatory reprojetado no 102o andar com janelas do chão ao teto. A jornada ao mundialmente famoso Floor Observatory no 86o andar, o único Observatório de 360 graus e a céu aberto de vista para Nova York e além, orienta os visitantes em toda sua jornada em Nova York cobrindo tudo, desde a história icônica do edifício até o seu lugar atual na cultura pop. 2021 é o 90º aniversário do Edifício, que foi inaugurado oficialmente em 1º de maio de 1931. Declarado o "edifício favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York pelo Lonely Planet, anualmente, ele dá as boas-vindas a mais de 4 milhões de visitantes de todo o mundo.

Empire State Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável, e seus muitos andares abrigam principalmente uma variedade diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn, Shutterstock e Global Brands Group, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para obter mais informações e ingressos para o Observatory Experience, visite esbnyc.com ou siga o Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok do edifício.

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo." O portfólio de escritórios e espaço para varejo da empresa abrange 3,078 milhões de metros quadrados alugáveis, a partir de 30 de junho de 2021, o que consiste em 2,8 milhões de metros quadrados divididos em 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut, e dois em Westchester County, New York; como também aproximadamente 213.360 metros quadrados alugáveis no portfólio de varejo.

A Empire State Realty Trust é líder em eficiência energética no ambiente construído e em sustentabilidade, com 76% do portfólio elegível certificado pela ENERGY STAR e 100% totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável. Como o primeiro portfólio imobiliário comercial nas Américas a atingir a classificação de saúde e segurança, baseada em evidências e verificada por terceiros, a classificação WELL Health-Safety Rating, a ESRT também obteve a maior classificação possível do GRESB 5 Star Rating and Green Star pelo desempenho de sustentabilidade no setor imobiliário e foi nomeado um Fitwel Champion para edifícios saudáveis e de alto desempenho. Para saber mais sobre a Empire State Realty Trust, visite esrtreit.com e siga o ESRT no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

