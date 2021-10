L'Empire State Building lance le forfait de fiançailles « Happily Ever Empire » pour des demandes en mariage inoubliables sur son emblématique Observatoire du 86e étage

« Il n'y a pas de meilleur endroit pour célébrer l'amour que le bâtiment le plus romantique du monde », a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Empire State Building Observatory. « L'Empire State Building a accueilli tant d'histoires d'amour dans son histoire, et nous sommes ravis de proposer désormais une expérience de demande en mariage exclusive, romantique et personnalisable pour les couples du monde entier. »

L'Observatory Experience de l'Empire State Building a récemment fait l'objet d'un remaniement complet qui comprend une entrée réservée aux visiteurs, un musée numérique et tactile de 929 mètres carrés qui célèbre l'icône depuis sa conception jusqu'à sa place actuelle dans la culture pop, et l'Observatoire du 102e étage entièrement réimaginé. Les rénovations comprennent également des améliorations de pointe en matière de qualité de l'environnement intérieur (QEI), telles que l'ionisation bipolaire active, les filtres MERV 13 et une ventilation accrue, qui ont permis au bâtiment d'être le premier en Amérique à recevoir le WELL Health-Safety Rating .

Les billets sont disponibles sur https://www.esbnyc.com/buy-tickets/happily-ever-empire . Il faut avoir 21 ans pour acheter.

Le forfait « Happily Ever Empire » doit être réservé au moins 24 heures à l'avance, les réservations étant limitées chaque jour. Les photographes, la famille et les amis doivent acheter séparément les billets Express pour participer à la célébration ici .

Vous trouverez de plus amples informations sur l'Empire State Building et son Observatory Experience sur le site www.esbnyc.com .

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building , « l'édifice le plus célèbre du monde », appartient à l' Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT : NYSE), s'élève à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne. La réimagination de l'Empire State Building Observatory Experience, d'un coût de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée dédiée aux visiteurs, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire du 102e étage redessiné avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le voyage jusqu'au célèbre Observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés offrant une vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience de la ville de New York et couvre tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture pop. 2021 est l'année du 90e anniversaire du bâtiment qui a officiellement ouvert ses portes le 1er mai 1931. Déclaré « bâtiment préféré de l'Amérique » par l'American Institute of Architects, ainsi que destination touristique la plus populaire au monde par Uber et attraction n°1 de la ville de New York par Lonely Planet, il accueille chaque année plus de 4 millions de visiteurs du monde entier.

Empire State Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent principalement un ensemble diversifié de locataires de bureaux tels que LinkedIn, Shutterstock et Global Brands Group, ainsi que des options de vente au détail comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et pour obtenir des billets pour l'Observatory Experience, visitez le site esbnyc.com ou suivez les sites Facebook , Twitter , Instagram , Weibo , YouTube , ou TikTok .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et de commerces à Manhattan et dans la région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre du monde » Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la société couvre 938 320,7 mètres carrés louables au 30 juin 2021, dont 873 288 mètres carrés louables répartis sur 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, New York, ainsi qu'environ 65 032,13 mètres carrés louables dans le portefeuille de commerces de détail.

L'Empire State Realty Trust est un leader en matière d'efficacité énergétique dans le domaine de l'environnement bâti et de la durabilité, avec 76 % du portefeuille éligible certifié ENERGY STAR et 100 % entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable. En tant que premier portefeuille immobilier commercial des Amériques à obtenir le classement notation WELL Health-Safety , fondé sur des preuves et vérifié par des tiers, pour la santé et la sécurité, l'ESRT a également obtenu le classement 5 étoiles le plus élevé possible de GRESB et la reconnaissance Green Star pour les performances de durabilité dans l'immobilier, et a été nommé champion Fitwel des bâtiments sains et à haute performance. Pour en savoir plus sur Empire State Realty Trust, visitez Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1663338/Happily_Ever_Empire_Engagement_Package.jpg

