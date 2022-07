Empire State Building kooperiert mit Tipsy Scoop, um den Gästen des Observatoriums handwerklich hergestelltes Eis mit Schuss zu servieren

NEW YORK, 30. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Wir alle lieben (alkoholhaltige) Eiscreme! Das Empire State Building (ESB) gab heute bekannt, dass Tipsy Scoop , ein Unternehmen, das handwerklich hergestelltes, mit Alkohol versetztes Eis und Sorbet anbietet, jeden Mittwoch bis Sonntag vom 3. August bis 5. September von 13 bis 21 Uhr im Observatorium im 86. Stock süße Leckereien mit Schuss servieren wird.

Empire State Building Partners with Tipsy Scoop to Serve Artisanal Liquor-Infused Ice Cream to Observatory Guests

„Unser erfolgreiches Pop-up-Programm hat die authentischen, lokalen Aromen New Yorks ins Herz der Stadt gebracht und unseren Gästen eine süße Überraschung beschert", so Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Tipsy Scoop das Observatorium im 86. Stock des Empire State Building im August in eine temporäre Eisbar mit Aussicht zu verwandeln."

Tipsy Scoop wird drei seiner abgepackten alkoholischen Geschmacksrichtungen am Pop-up-Wagen des Gebäudes verkaufen, darunter leicht gesalzenes Karamelleis aus dunkler Schokolade mit Whiskey, Mango-Margarita-Sorbet und Himbeer-Limoncello-Sorbet für 8 $. Der Wagen wird auch einen exklusiven ESB-Eisbecher mit Pina-Colada-Eis auf pflanzlicher Basis - mit Rum und Ananas-Rum - anbieten, der mit Schlagsahne, Streuseln, Gummibärchen und NYC-Süßigkeiten gekrönt wird und 12 Dollar kostet. Alkoholfreie Geschmacksrichtungen wie Vanille, Schokolade und Kirsche werden für 4,50 $ erhältlich sein.

„Wir freuen uns schon sehr auf unser Pop-up im Empire State Building im August", erklärt Melissa Tavss, Gründerin und CEO von Tipsy Scoop. „Unser typischer Empire State Building Eisbecher ist nicht nur köstlich, sondern auch die perfekte Ergänzung für Ihre Observatory-Fotos."

Die Gäste werden aufgefordert, die Leckereien mit der kultigen Aussicht zu genießen und Fotos mit dem Hashtag #PopUpTop zu versehen, um die Chance zu haben, auf den sozialen Kanälen des ESB vorgestellt zu werden. Weitere monatliche Pop-ups im Empire State Building Observatory werden in Zukunft angekündigt.

Einschlägiges Bildmaterial in hoher Auflösung kann hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen über das Empire State Building und Tickets finden Sie online .

Informationen zum Empire State Building

The Empire State Building , das „World's Most Famous Building", im Besitz von Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT: NYSE), ragt 443 Meter über Midtown Manhattan von der Basis bis zur Antenne. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86. Stockwerk des Observatoriums, dem einzigen 360-Grad-Freiluft-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, orientiert die Besucher für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr unter www.esbnyc.com . „Amerikas Lieblingsgebäude" vom American Institute of Architects, dem weltweit beliebtesten Reiseziel von Uber, der 1. Attraktion in den Vereinigten Staaten in Tripadvisor's 2022 Travellers' Choice Best of the Best und der 1. Attraktion in New York City von Lonely Planet, Es begrüßt jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus der ganzen Welt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für die Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude selbst auf Facebook , Twitter , Instagram , Weibo , YouTube oder TikTok

Informationen zu Tipsy Scoop

Inspiriert von einer Familientradition, die seit sechs Generationen besteht, hat die Gründerin Melissa Tavss Tipsy Scoop ins Leben gerufen, um handwerklich hergestellte Cocktails und die schönen Erinnerungen, die mit Eis, Eisdesserts und süßen Leckereien verbunden sind, zusammenzuführen. Das Ergebnis war eine Marke „mit Schuss", die jede Feier für Erwachsene versüßt. Seit 2013 hat sich Tipsy Scoop mit seinen trendigen, alkoholischen Eiskreationen, die sich auch auf Instagram gut machen, einen Namen gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter: www.tipsyscoop.com der folgen Sie uns auf Instagram , Facebook oder TikTok .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868757/ESB_Tipsy_Scoop.jpg

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.