Empire State Realty Trust e iHeartMedia preparam show de luzes com "All I Want for Christmas Is You", da Mariah Carey

O show, projetado pelo renomado artista de iluminação Marc Brickman, passará a ser exibido no dia 19 de dezembro e será transmitido ao vivo às 8 da noite no horário local na iHeartMedia, na Z100 de Nova Iorque, na Power 105,1, na 103,5 KTU e na 106,7 Lite fm. Os espectadores de fora de Nova Iorque poderão acompanhar o show ao vivo pela Earthcam em https://www.esbnyc.com/earthcam-empire-state-building. Um vídeo do show na íntegra será publicado no canal do YouTube do Empire State Building imediatamente após a primeira exibição, no dia 19, para que os fãs de todo o mundo possam assistir. Para manter a celebração da época de festas, o show de luzes sincronizadas será transmitido ao vivo, todas as noites, na iHeartMedia, Z100 de Nova Iorque e na Lite fm, até o dia 25 de dezembro.

"Mariah Carey tem sido uma grande parceira do Empire State Building e estamos animados com a comemoração deste aniversario especial de seu lendário sucesso das festas de final de ano, "All I Want For Christmas Is You", com um show de luzes sincronizadas com a música no ícone que é o Empire State Building", comentou Anthony E. Malkin, presidente e CEO do Empire State Realty Trust. "Nosso show anual de música e luzes traz a alegria das festas de final de ano para pessoas do mundo todo, e como poderia ser diferente quando a nossa parceria é a com a Rainha do Natal em pessoa?"

"Por décadas, a música de Mariah Carey, "All I want For Christmas is You" é comprovadamente um marco das festas de final de ano para os ouvintes da iHeartRadio em todo o país", disse Tom Poleman, diretor de programação da iHeartMedia. "Não haveria outra maneira melhor de celebrar o 25º aniversario desta canção icônica do que com um show de luzes sincronizadas no edifício mais icônico de Nova Iorque."

Esse ano, além de poder assistir ao show de luzes de muitos pontos da cidade de Nova Iorque e da região dos três estados, os fãs de todo o país poderão acompanhar as transmissões na CW em 19 de dezembro às 8 da noite no horário local durante o especial para a TV do Jingle Ball da iHeartRadio.

Como parte da celebração anual do ESB, a #ESBUnwrapped, o show anual de final de ano é uma tradição muito apreciada, juntamente com as decorações clássicas natalinas no lobby Art Deco, exposições com qualidade de museu nas vitrines do lobby da Quinta Avenida e toques especiais natalinos em toda a recém-finalizada Empire State Building Observatory Experience. Os visitantes do prédio mais famoso do mundo durante as festas verão participações surpresa de celebridades, um pianista executando uma seleção de sucessos da época e mais um ano de shows de luzes.

Para participar da animação das festas de final de ano, use a hashtag #ESBUnwrapped nas redes sociais.

Sobre o Empire State Building

Elevando-se a 443 m, na região central de Manhattan (da base até a antena), o Edifício Empire State, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo" Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Edifício Empire State atraiu inquilinos de alto nível, de inúmeros setores de todo o mundo. Foi eleito o destino de viagem mais popular do mundo, em um estudo conduzido pela Uber, além de ter sido nomeado o edifício favorito dos Estados Unidos, em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Edifício Empire State, visite 0, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma das principais empresas de investimento imobiliário (REIT), é proprietária, gerencia, opera, adquire e reposiciona imóveis comerciais e de varejo em Manhattan e na região metropolitana de Nova York, incluindo o Edifício Empire State, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na cidade de Nova York (NY), o escritório da empresa e o portfólio de varejo abrangiam, em 30 de junho de 2019, 938.000 metros quadrados de locação, composto por 873.000 metros quadrados de locação, em 14 propriedades, dentre elas, nove em Manhattan, três no condado de Fairfield (Connecticut) e duas em Westchester (Nova York) e, aproximadamente, 65.000 metros quadrados de locação no portfólio de varejo.

Sobre a iHeartMedia New York

A iHeartMedia é a principal empresa de áudio dos Estados Unidos, alcançando nove de cada dez americanos todo mês e, com seu 1/4 de bilhão de ouvintes mensais, tem alcance maior do que qualquer outra empresa de mídia nos EUA. A posição de liderança da empresa em áudio se estende por inúmeras plataformas, incluindo 850 estações de transmissão ao vivo, seu serviço digital iHeartRadio, disponível em mais de 250 plataformas e 2.000 dispositivos, dentre eles, alto-falantes inteligentes, smartphones, TVs e consoles de jogos, por meio de seus influenciadores, no âmbito social, em eventos icônicos de música ao vivo de marca, além de podcasts, sendo a principal editora de podcasts. A iHeartMedia também lidera a indústria de áudio em tecnologia de análise e atribuição para seus parceiros de marketing, usando dados de sua imensa base de consumidores. A empresa é uma divisão da iHeartMedia, Inc. (PINK: IHRTQ). Visite o site iHeartMedia.com para obter mais informações sobre a empresa.

Sobre Mariah Carey

MARIAH CAREY é a artista feminina recordista em vendas de todos os tempos com mais de 200 milhões de álbuns vendidos até o momento e 18 singles que ocuparam o número 1 entre os Billboard Hot 100 (17 de autoria própria), mais do que qualquer artista solo na história. Mariah é cantora/compositora/produtora, premiada com diversos Grammy, inúmeros American Music Awards, "Maior Artista Feminina de Todos os Tempos", da Billboard, "Artista da década" da Billboard, o "Icon Award" da Billboard, o World Music Award para artista feminina com melhor número de vendas do milênio e o "Icon Award", da BMI, por suas extraordinárias realizações em composições, além de seu riquíssimo alcance vocal, pelo talento em suas letras e pela qualidade de suas produções. Mariah é, de fato, um modelo da performance pop. A artista ocupa um lugar no Guinness com o recorde de música natalina a ocupar o lugar mais alto entre as 100 primeiras da Billboard por um artista solo, além de ser a música mais tocada no Spotify em 24 horas. O impacto contínuo de Mariah ultrapassa a indústria da música para deixar uma marca indelével no mundo como um todo. Ela estreou na indústria de filmes independentes com o desempenho marcante de "WiseGirls", que ela estrela ao lado das ganhadoras do Oscar Mira Sorvino e Melora Walters. Em 2009, Mariah foi agraciada com o Breakthrough Performance Award no festival internacional de cinema de Palm Springs por seu papel aclamado pela crítica em "Precious", de Lee Daniels. Depois disso, Mariah participou de "The Butler" (2013), outra obra icônica de Daniel. Também premiada com o Congressional Award, Mariah generosamente doou seu tempo e energia uma diversidade de iniciativas filantrópicas caras a ela, entre elas Save the Music, a Make-A-Wish Foundation, a World Hunger Relief e a Elton John AIDS Foundation, entre tantas outras. Grande colaboradora de instituições de caridade voltadas para crianças, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países, Mariah fundou a Camp Mariah em parceria com o Fresh Air Fund, um retiro para que as crianças da cidade explorem o desenvolvimento profissional. Mariah é representada pela Roc Nation, CAA e Imprint PR. www.mariahcarey.com

