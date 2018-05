Empresa de blockchain de ponta revelará projeto da Decentral em Consensus, evento de encerramento oficial do setor

Anthony Di Iorio, CEO e fundador da Decentral e cofundador da Ethereum, declarou: "Milhões de pessoas em todo o mundo confiam na Jaxx para assegurar seu patrimônio digital e eu creio que a próxima fase do projeto da Decentral vai atrair uma população ainda mais ampla para nossa comunidade. A plataforma revelada no cruzeiro Unidos pela Decentral vai unificar e capacitar as pessoas, além de disseminar a positividade e criar um enorme impacto. Vivemos em um mundo polarizado onde as coisas são geralmente vistas como binárias e nossa vida digital reflete essa fragmentação. A Decentral está tratando dessa fragmentação proporcionando uma experiência única e unificada para a comunidade global que agnosticamente apoia todos os projetos descentralizados. Além disso, ao proporcionar aplicações correntes para plataformas descentralizadas e colocar a propriedade dos dados exatamente de volta nas mãos de usuários individuais, a Decentral abre um caminho muito necessário no qual as pessoas são encorajadas a encontrar coisas em comum — estamos humanizando a blockchain."

A Decentral foi fundada em 2014 com o objetivo de se tornar uma central de inovação para tecnologias disruptivas e descentralizadas. Em apenas quatro anos, a organização criou uma comunidade de centenas de projetos de parceiros, mais notadamente produzindo a blockchain de ponta, Ethereum, e desenvolvendo a Jaxx, a carteira de criptomoeda e multiplataforma de vanguarda que envolve ativamente mais de 750.000 usuários mensais em todo o mundo. Na busca de transparência e confiança sem precedentes no moderno ecossistema comercial, a Decentral planeja que sua próxima plataforma capacite o público geral ao assumir o controle de suas vidas digitais mantendo controle total de seus dados.

"O que fizemos com a Ethereum é e foi desafiador, portanto na Decentral e na Jaxx, apoiamos tudo, incluindo a Ethereum. Nossa meta é trazer unidade a outros projetos que possuem bastante valor a oferecer em muitos setores diferentes. O Projeto Decentral é nossa visão para o futuro. Nos últimos quatro anos, a Decentral tem trabalhado rumo a uma mudança de paradigma onde os usuários ganham controle de seus ativos digitais e de suas vidas digitais. Nossa missão é criar as ferramentas para tornar isso possível. Com nossos parceiros e amigos a bordo da festa em cruzeiro Unidos pela Decentral, compartilharemos os detalhes de nosso novo software, hardware e produtos para a nova Internet de valor", acrescentou Di Iorio.

A afterparty oficial da Consensus não servirá apenas como uma celebração do progresso monumental da empresa até o momento, mas significará o início de uma fase de crescimento rápido. Mais de 1.000 amigos e parceiros estarão presentes, demonstrando a força da extensa comunidade da Decentral em se reunir e promover uma mudança social substantiva.

A Unidos pela Decentral vai acontecer na noite de 16 de maio de 2018, a bordo do Cornucopia Majesty, um iate de quatro andares, que é o maior de seu gênero na costa leste dos Estados Unidos. O entretenimento será concedido pelo famoso músico, compositor e produtor musical britânico Chicane, cujas músicas já lideraram as paradas musicais na Europa e Austrália.

Embora este seja um evento privado, as festividades serão transmitidas ao vivo por streaming para a comunidade global. Para mais informações sobre o evento Unidos pela decentralproject.org, acesse decentralproject.org.

Anthony Di Iorio, fundador da Decentral e cofundador da Ethereum, está disponível para entrevistas.

Sobre a Decentral:

Localizada no coração do centro da cidade de Toronto e sede de centenas de eventos comunitários de blockchain, a Decentral deu à luz o Decentral. O Jaxx, produto carro-chefe da empresa, é uma interface de blockchain multi-token que proporciona uma experiência unificada entre oito plataformas e dispositivos. A abordagem estratégica da Decentral significa que o Jaxx não possui nem tem acesso a fundos ao cliente. Movida por design e pela experiência do usuário, e desenvolvida com simplicidade em mente, a missão da Jaxx é se tornar a interface ao mundo do blockchain. Faça o download e experimento o Jaxx em http://jaxx.io/.

