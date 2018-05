La société de blockchain leader dévoilera le projet Decentral lors de l'événement sectoriel officiel de clôture baptisé Consensus

Le PDG et fondateur de Decentral, également cofondateur d'Ethereum, Anthony Di Iorio a déclaré : « Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Jaxx pour sécuriser leur richesse numérique, et je pense que la prochaine phase du projet Decentral attirera une population encore plus large dans notre communauté. La plateforme dévoilée lors de la croisière United by Decentral permettra d'unir et de soutenir les individus, de répandre la positivité, et de créer un impact majeur. Nous vivons dans un monde polarisé, au sein duquel les choses sont souvent considérées comme binaires, et notre vie numérique reflète cette fragmentation. Decentral répond à cette fragmentation en fournissant une expérience unique et unifiée pour la communauté mondiale, qui soutient de manière indépendante tous les projets décentralisés. En outre, en fournissant des applications courantes pour les plateformes décentralisées, et en replaçant légitimement la propriété des données dans les mains des utilisateurs individuels, Decentral ouvrira la voie à un compromis dans le cadre duquel les individus seront encouragés à trouver des points communs — nous humanisons la blockchain. »

Decentral a été créée en 2014 avec pour objectif de devenir un centre d'innovation dédié aux technologies disruptives et décentralisées. En seulement quatre ans, l'organisation a créé une communauté de centaines de projets partenaires, notamment en donnant naissance à la blockchain leader Ethereum, et en développant Jaxx, principal portefeuille de cryptomonnaie multi-devises et multi-plateformes, qui attire activement plus de 750 000 utilisateurs chaque mois à travers le monde. En quête d'une transparence et d'une fiabilité sans précédent au sein de l'écosystème commercial moderne, Decentral espère que sa nouvelle plateforme permettra au grand public de prendre le contrôle sur sa vie numérique, en conservant un contrôle total sur ses données.

« Ce que nous avons accompli avec Ethereum était et demeure révolutionnaire, et chez Decentral et Jaxx, nous soutenons chacun, y compris Ethereum. Notre objectif consiste à créer une unité pour d'autres projets qui offrent une grande valeur dans de nombreux secteurs différents. Le projet Decentral constitue notre vision de l'avenir. Ces quatre dernières années, Decentral a travaillé en direction d'un changement de paradigme permettant aux utilisateurs de prendre le contrôle sur leurs actifs numériques et leur vie numérique. Notre mission consiste à créer les outils permettant de le concrétiser. Dans le cadre de cette soirée en bateau United by Decentral à laquelle participeront nos partenaires et amis, nous partagerons les détails de nos nouveaux logiciels, matériels et produits destinés au nouvel Internet de la valeur », a ajouté Di Iorio.

La soirée officielle de la conférence Consensus permettra non seulement de célébrer les progrès colossaux de la société jusqu'à présent, mais marquera également le début d'une phase de croissance rapide. Plus de 1 000 amis et partenaires seront présents, ce qui prouve la capacité de la vaste communauté de Decentral à se rassembler et à promouvoir un changement social significatif.

L'événement United by Decentral aura lieu dans la soirée du 16 mai 2018 à bord du Cornucopia Majesty, un yacht de quatre étages, qui est le plus grand de sa catégorie sur la côte Est des États-Unis. Le divertissement sera assuré par le célèbre musicien, compositeur et producteur de disques britannique Chicane, dont les titres se sont positionnés en tête des ventes en Europe et en Australie.

Bien que cet événement soit privé, les festivités seront diffusées en direct à la communauté mondiale. Pour en savoir plus sur l'événement United by Decentral, rendez-vous sur decentralproject.org.

Le fondateur de Decentral et cofondateur d'Ethereum Anthony Di Iorio se tient à disposition pour des entrevues.

À propos de Decentral :

Située au cœur du centre-ville de Toronto, et accueillant plusieurs centaines d'événements dédiés à la communauté de la blockchain, Decentral a créé Ethereum. Jaxx, produit phare de la société, est une interface de blockchain multi-jetons qui fournit une expérience unifiée sur huit plateformes et appareils. Dans le cadre de l'approche stratégique de Decentral, Jaxx ne détient pas les fonds des clients, et n'y a pas non plus accès. Axé sur la conception et l'expérience utilisateur, et conçu dans un souci de simplicité, Jaxx a pour mission de devenir l'interface de l'univers de la blockchain. Téléchargez et découvrez Jaxx sur http://jaxx.io/.

