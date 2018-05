Toonaangevend blockchain bedrijf zal Decentral-project onthullen tijdens officieel slotevenement van Consensus-conferentie

Anthony Di Iorio, algemeen directeur en oprichter van Decentral en medeoprichter van Ethereum zei: "Miljoenen mensen in de hele wereld vertrouwen op Jaxx om hun digitale rijkdom te beveiligen. Ik ben ervan overtuigd dat de volgende fase van het Decentral-project een nog bredere bevolkingsgroep naar onze gemeenschap zal aantrekken. Het platform dat tijdens de United by Decentral-cruise zal worden onthuld, zal de mensen met elkaar verenigen en sterker maken, positiviteit verspreiden en een enorme impact creëren. Wij leven in een gepolariseerde wereld waarin de dingen vaak als binair worden gezien en deze fragmentatie is weerspiegeld in onze digitale levens. Decentral pakt deze fragmentatie aan door te zorgen voor een enkele, uniforme ervaring voor de mondiale gemeenschap die op een agnostische manier alle gedecentraliseerde projecten ondersteunt. Voorts zal Decentral de broodnodige middenweg creëren waar wij mensen aanmoedigen om gemeenschappelijke dingen te vinden door reguliere applicaties te verstrekken voor gedecentraliseerde platforms en door ervoor te zorgen dat de individuele gebruikers terecht opnieuw de eigenaars worden van de data. Wij zorgen voor de humanisering van blockchain."

Decentral is opgericht in 2014 met als doel een innovatiehub te worden voor innoverende en gedecentraliseerde technologieën. In amper vier jaar tijd heeft de organisatie een gemeenschap gecreëerd van honderden partnerprojecten, in het bijzonder via de creatie van het toonaangevende blockchain Ethereum en de ontwikkeling van Jaxx, de voornaamste multiplatform portefeuille die met verscheidene valuta's en cryptovaluta's opereert en wereldwijd meer dan 750.000 actieve maandelijkse gebruikers heeft. Bij het nastreven van een ongeëvenaarde transparantie en betrouwbaarheid in het moderne commerciële ecosysteem is Decentral van plan om met zijn nieuwe platform het grote publiek sterker te maken en controle te geven over hun digitale leven door de volledige controle over hun data te behouden.

"Wat wij met Ethereum deden, is en was een doorbraak. Met Decentral en Jaxx ondersteunen wij alles, inclusief Ethereum. Ons doel is om te zorgen voor eenheid in andere projecten die grote waarde bieden in veel verschillende sectoren. Het Decentral-project is onze toekomstvisie. In de afgelopen vier jaar heeft Decentral gewerkt aan een paradigmaverschuiving waardoor de gebruikers controle krijgen over hun digitale activa en hun digitale leven. Het is onze missie om tools te creëren die dit mogelijk maken. In aanwezigheid van onze partners en vrienden aan boord van de United by Decentral-cruise party zullen wij meer details vrijgeven over onze nieuwe software, hardware en producten voor het nieuwe internet van waarde," voegde Di Iorio hieraan toe.

De officiële Consensus-afterparty zal niet alleen maar een viering zijn van de monumentale voortgang die het bedrijf tot nog toe heeft geboekt maar tevens het begin zijn van een snelle groeifase. Meer dan 1.000 vrienden en partners zullen getuige zijn van de demonstratie van de kracht van de groeiende gemeenschap van Decentral om samen te komen en te pleiten voor wezenlijke sociale verandering.

United by Decentral zal plaatsvinden op 16 mei 2018 's avonds aan boord van de Cornucopia Majesty, een jacht met vier verdiepingen en het grootste in zijn soort aan de oostkust van de Verenigde Staten. De beroemde Britse muzikant, componist en platenproducent Chicane, wiens liedjes bovenaan de hitlijsten hebben gestaan in Europa en Australië, verzorgt het entertainment.

Alhoewel dit een privé-evenement is, zullen de festiviteiten live gestreamd worden naar de internationale gemeenschap. Voor meer informatie over het United by Decentral-evenement kunt u terecht op decentralproject.org.

Anthony Di Iorio, oprichter van Decentral en medeoprichter van Ethereum, is beschikbaar voor interviews.

Over Decentral:

Vanuit het hart van het centrum van Toronto en als de thuisbasis van honderden evenementen van de blockchain-gemeenschap, bracht Decentral Ethereum voort. Jaxx, het vlaggenschipproduct van het bedrijf is een multitoken blockchain interface die zorgt voor een uniforme ervaring over acht platforms en apparaten heen. De strategische benadering van Decentral houdt in dat Jaxx geen toegang heeft tot klantenfondsen en die ook niet aanhoudt. Aangedreven door design en de gebruikerservaring en gebouwd vanuit een concept van eenvoud is het de missie van Jaxx om de interface naar de blockchain-wereld te worden. Download en ervaar Jaxx via http://jaxx.io/.

Mediacontacten:

Gaby Hui

Wachsman

gaby@wachsman.com

(917) 602-1681

SOURCE Decentral

Related Links

http://decentralproject.org