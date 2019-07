Empresas no Brasil Mudam o Foco para Data Centers Híbridos

SÃO PAULO, 31 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- As empresas no Brasil estão mudando dos data centers tradicionais para os híbridos, com muitas usando pelo menos dois provedores de serviços para equilibrar suas cargas de trabalho em data centers e na nuvem, de acordo com um novo relatório publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services & Solutions 2019 para o Brasil identifica várias empresas que adotam o modelo de data center gerenciado e começam a mover as cargas de trabalho para a nuvem. O mercado de serviços gerenciados está se expandindo no Brasil, com Amazon, Microsoft, IBM e Google puxando as vendas por meio de parceiros, diz o relatório.

"A maioria dos grandes provedores de serviços no Brasil enfrenta desafios de crescimento, mas relatam uma mudança gradual dos serviços tradicionais para o modelo de nuvem", disse Esteban Herrera, sócio e líder global da ISG Research. "Os provedores de TI querem se reposicionar como provedores de serviços digitais usando a 'nuvem' como palavra-chave em todas as suas comunicações e apresentações de vendas".

Nesse meio tempo, o mercado de hospedagem gerenciada no Brasil está se consolidando, com o negócio de hospedagem diminuindo em importância, abrindo espaço para serviços de nuvem privada e híbrida. A maioria dos provedores de hospedagem estão focados em manter sua base de clientes, mas sem atualizar seus serviços.

Além disso, a tecnologia de contêineres está crescendo em popularidade nas empresas brasileiras, com 11 provedores de serviços identificados como capazes de implantar e gerenciar contêineres em ambientes complexos. Muitos clientes estão mostrando interesse nesses serviços, embora o número de contêineres na produção ainda seja relativamente pequeno.

As empresas brasileiras também estão procurando gerenciar fornecedores de segurança cibernética para ajudá-los a evitar violações de dados, diz o relatório. Embora o número de ataques cibernéticos no Brasil tenha caído desde 2014, as empresas estão procurando fornecedores para ajudá-los a gerenciar a segurança de dispositivos móveis, com crescente atenção à proteção de dados e prevenção de perdas devido à aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em 2020.

O relatório ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services & Solutions 2019 para o Brasil avalia a capacidade de 27 provedores em seis quadrantes: Serviços Gerenciados para Grandes Contas, Serviços Gerenciados para o Empresas Médias, Serviços de Colocation, Serviços Gerenciados de Segurança, Contêineres Gerenciados como Serviço (CaaS) e Hospedagem Gerenciada.

O relatório identifica a UOL DIVEO como líder em seis quadrantes e a IBM como líder em cinco. Equinix, TIVIT e Unisys são nomeadas líder em três quadrantes, e a Dedalus Prime é líder em dois. Ascenty, Atos, Capgemini, CenturyLink, DXC Technology, ISH Tecnologia, Locaweb Corp. & Cluster2GO, TCS e T-Systems aparecem na liderança em um quadrante.

Uma versão personalizada do relatório está disponibilizada pela Unisys.

O relatório ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services & Solutions 2019 para o Brasil está disponível para os assinantes da ISG Insights™ ou para compra imediata nesta webpage.

