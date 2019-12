En 2020 Disneyland Resort ofrece más razones para visitarlo, gracias a los debuts de Star Wars: Rise of the Resistance, el desfile "Magic Happens", Avengers Campus y mucho más

A lo largo de 2020, Disneyland Resort será el lugar de encuentro para amigos y familiares, donde los más pequeños conocerán a Mickey Mouse por primera vez y donde los fanáticos de los parques temáticos no perderán el tiempo en vivir sus nuevas aventuras. Todos aquellos que dispongan de una imaginación juvenil disfrutarán de atracciones nuevas y clásicas, entretenimiento mágico, festivales de duración limitada y comida y productos a la venta temáticos. El año debutará con lo más novedoso y, también, una de las atracciones más envolventes, Star Wars : Rise of the Resistance , que se inaugurará en la nueva área temática Star Wars : Galaxy's Edge en Disneyland Resort el 17 de enero. También en Disneyland, el desfile "Magic Happens" debuta el día 28 de febrero con múltiples carrozas, incluyendo una inspirada en el exitoso filme "Frozen 2" y una secuencia de "Moana" que incluye a Moana en su wak'a (canoa) de viaje, acompañada por Pua, su cerdo de compañía, y el legendario semidiós Maui, todos ellos en su propia isla mágica.

En Disney California Adventure Park, el esperadísimo Avengers Campus abre sus puertas en 2020, invitando a los visitantes de todas las edades a una nueva área temática donde lanzarán telas de araña en la primera atracción en vía de Disney que cuenta con Spider-Man. Esta área envolvente también presenta múltiples encuentros heroicos con los Avengers, entre ellos Iron Man, Black Widow y Black Panther. Avengers Campus también contará con Pym Test Kitchen, donde los visitantes podrán probar platos de tamaño supergigante y superreducido creados por Pym Technologies. En 2020 también regresan los festivales, como el de la celebración del Año Nuevo Lunar y, en la primavera, el Disney California Adventure Food & Wine Festival.

Además de estas experiencias novedosas y de participación obligada, los visitantes encontrarán mucha más magia de Disney en los Hoteles de Disneyland Resort, así como oportunidades de compras, restaurantes y entretenimiento a lo largo y ancho de Downtown Disney District.

Para aprovechar al máximo la visita a Disneyland Resort, los visitantes tienen varias herramientas en sus manos con el fin de ahorrar tiempo y sumar valor. Así, se puede descargar la aplicación oficial Disneyland App con el fin de adquirir boletos y encontrar todo tipo de información útil, incluyendo el tiempo de espera en todas las atracciones, el horario de regreso de sus FastPass, mapas, guía de entrenamiento y otras opciones especiales como Disney MaxPass. Con la adquisición de Disney MaxPass, los visitantes podrán reservar selecciones digitales de Disney FastPass desde sus dispositivos móviles mientras estén en los parques, así como descargar, compartir y guardar un número ilimitado de fotografías de Disney PhotoPass tomadas durante el día*.

Star Wars : Rise of the Resistance debuta el 17 de enero en Star Wars: Galaxy's Edge en Disneyland Park

La atracción más novedosa dentro de Star Wars: Galaxy's Edge, Star Wars: Rise of the Resistance, se inaugura en Disneyland el 17 de enero de 2020. La atracción debutó el 5 de diciembre de 2019 en Disney's Hollywood Studios en Walt Disney World Resort. Star Wars: Rise of the Resistance es una de las experiencias más ambiciosas, avanzadas y envolventes jamás llevada a cabo por Walt Disney Imagineering. Esta atracción innovadora transporta a los visitantes a bordo de una lanzadera de transporte de tamaño real antes de que esta sea capturada por un Destructor Estelar para acto seguido estar en el centro de una batalla climática entre el lado oscuro de la Primera Orden y el lado de la luz de la Resistencia, incluyendo a BB-8 y Rey. Esta aventura sin comparación difumina las líneas entre fantasía y realidad en una escala nunca vista antes en una atracción Disney.

Los visitantes se unirán a la Resistencia y partirán de Batuu en una nave de transporte con el fin de conocer a la Princesa Leia Organa en un punto de encuentro secreto. Sin embargo, de camino a su base secreta, serán interceptados y detenidos por la Primera Orden cuando su nave sea obligada a dirigirse a un hangar de un Destructor Estelar. La acción prosigue sin parar cuando los visitantes tratan de escapar de las garras del lado oscuro representado por Kylo Ren y la Primera Orden.

Star Wars: Rise of the Resistance pondrá frente a los visitantes algunos de sus personajes favoritos de Star Wars, incluyendo los héroes de la Resistencia Rey, BB-8, Poe y Finn, así como los miembros de la Primera Orden Kylo Ren y el General Hux.

Star Wars: Galaxy's Edge abrió sus puertas en Disneyland el 31 de mayo de 2019. Esta épica nueva área temática hizo historia al tratarse de la expansión más grande jamás llevada a cabo en el Disneyland Resort, y también por tratarse de la expansión tecnológicamente más avanzada jamás llevada a cabo en un parque Disney. En Star Wars: Galaxy's Edge, los visitantes son transportados a una galaxia muy, muy lejana, concretamente al Black Spire Outpost del planeta Batuu, el enclave más novedoso de una historia que dio inicio en 1977 con la primera película de Star Wars. Los visitantes se convierten en parte de la historia mientras degustan comida y bebidas galácticas, se adentran en una colección de establecimientos de comerciantes y toman los controles de la nave más famosa de la galaxia en la otra atracción del área temática, Millennium Falcon: Smugglers Run.

Nuevo desfile "Magic Happens" debuta en Disneyland Park el 28 de febrero

El nuevo desfile "Magic Happens" cobrará vida para los huéspedes de Disneyland a partir del 28 de febrero de 2020. "Magic Happens" ofrecerá una enérgica partitura y una nueva canción, co-escrita por el cantante y compositor Todrick Hall. Este desfile diurno, que celebra los extraordinarios momentos mágicos que forman parte del corazón de muchas de las historias de Disney, contará con carrozas espectaculares, vestuario exquisito y personajes Disney entrañables de los filmes de Walt Disney Animation Studios "Frozen 2" y "Moana", además de "Coco" y "Sleeping Beauty" ("La bella durmiente"), entre otros muchos más, todos liderados por Mickey Mouse y sus amigos.

"Magic Happens", que recorre Main Street, U.S.A., recordará a los visitantes que no necesitan alas para volar, que si desean una estrella azul la recibirán y que la magia no se detiene a medianoche. Del desfile destaca:

De "Frozen 2", el Nokk, el espíritu místico del agua, se abre camino mientras Anna y Elsa exploran los misterios del bosque encantado junto a sus amigos Olaf, Kristoff y Sven.

A bordo de su wa'a (canoa) de viaje, Moana se aventura por la cima de una ola preciosa inspirada en los grabados en madera de los koa (guerreros), aportando así una mirada cautivadora y animada al mundo mágico de los océanos.

Maui guía a Moana durante su viaje. Aquel recorre por su cuenta una parte mágica de las islas junto a Pua, su adorable cerdo de compañía.

guía a Moana durante su viaje. Aquel recorre por su cuenta una parte mágica de las islas junto a Pua, su adorable cerdo de compañía. Miguel aparece en persona por primera vez, celebrando la magia que acontece cuando él toca la guitarra de Ernesto de la Cruz , inspirada en el filme "Coco" de Disney y Pixar, sirve de nexo de unión entre la Tierra de los Vivos y la Tierra de los Muertos con sus caléndulas vibrantes. Los alebrijes, espíritus fantásticos de los animales, se unen a la procesión, junto al perro de Miguel, Dante.

, inspirada en el filme "Coco" de Disney y Pixar, sirve de nexo de unión entre la los Vivos y la los Muertos con sus caléndulas vibrantes. Los alebrijes, espíritus fantásticos de los animales, se unen a la procesión, junto al perro de Miguel, Dante. El gran y apoteósico final del desfile "Magic Happens" celebra los momentos mágicos de las historias clásicas de Disney, incluyendo el trío de hadas de "Sleeping Beauty" ("La bella durmiente"), quienes transforman el vestido de la Princesa Aurora de rosa a azul y de azul a rosa.

El esperadísimo Avenger Campus abre sus puertas en Disney California Adventure Park

En 2020, los visitantes formarán parte del equipo de sus Superhéroes favoritos en el Campus Avengers en Disney California Adventure. El campus está diseñado por los Avengers (o Vengadores) para reclutar a la próxima generación de Superhéroes.

Avengers Campus presentará la primera atracción Disney con guía protagonizada por Spider-Man. Los visitantes entrarán a esta atracción a través de la Brigada de Ingeniería Mundial o WEB, por sus iniciales en inglés (Worldwide Engineering Brigade).

Durante una jornada de puertas abiertas en WEB, los aspirantes a inventor invitarán a los visitantes a que lleven a cabo una prueba de manejo de su más reciente invento: el vehículo Deflector de Tela de Araña. Esta nueva aventura permitirá a los visitantes a lanzar telas de araña al igual que hace Spider-Man, mientras ayudan al Hombre Araña a acumular Spider-Bots que andan descontrolados por todo el campus.

Avengers Campus también contará con Pym Test Kitchen. Aquí, Ant-Man y The Wasp están empleando su tecnología de aumento y reducción llamada Pym Particles, con el fin de crear comida grande y pequeña en este restaurante.

A lo largo del campus, los visitantes se toparán cara a cara con Superhéroes legendarios durante encuentros heroicos con Ant-Man y The Wasp, Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia, Black Panther y sus guardas de élite, las Dora Milaje, Thor y Iron Man.

Además, los visitantes no podrán escapar de la acción más increíble alrededor de los Cuarteles Generales de los Vengadores (Avengers Headquarters), donde Superhéroes como Black Widow y Black Panther se enfrentan a intrusos y ganan la batalla.

El icónico edificio de los cuarteles generales de los Vengadores se convertirá en la entrada a una nueva atracción que será anunciada en una fecha futura.

De un vistazo: Más magia nueva y por tiempo limitado en 2020

Disneyland Park

Disneyland After Dark son los eventos que se celebran tras el cierre de los parques y que requieren de boleto por separado (el 29 de enero será 80s Nite, mientras que Sweethearts' Nite tendrá lugar 12 y 13 de febrero).

Disney California Adventure Park

Lunar New Year (Año Nuevo Lunar) celebra el Año del Ratón (17 de enero al 9 de febrero).

Disney California Adventure Food & Wine Festival (28 de febrero al 21 de abril),

Disneyland After Dark son los eventos que se celebran tras el cierre de los parques y que requieren de boleto por separado (Pixar Nite tendrá lugar el 5 de marzo y Villains Nite el 30 de abril).

Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party es un evento que requiere de la adquisición de un boleto por separado tendrá lugar durante algunas de las noches de Halloween Time (septiembre y octubre de 2020).

General

Halloween Time en el Disneyland Resort (septiembre de 2020)

Entretenimiento, celebraciones, gastronomía y decoración para las Fiestas (noviembre de 2020)

Próximos aniversarios

Indiana Jones Adventure, 25 aniversario (3 de marzo)

Star Wars : Galaxy's Edge, primer aniversario (31 de marzo)

: Galaxy's Edge, primer aniversario (31 de marzo) "World of Color", décimo aniversario (11 de junio)

Turtle Talk with Crush, 15 aniversario (15 de julio)

Disneyland Park, 65 aniversario (17 de julio), al igual que la inauguración de las atracciones que debutaron aquel día, incluyendo Jungle Cruise (17 de julio).

Disneyland Hotel, 65 aniversario (5 de octubre)

